Зато есть водяное охлаждение…
Чтобы вода не попадала в элементы, блогер разместил защитное оргстекло. Посмотрите на результат его работы в нашем новом минутном видео со звуком.
Блогер собрал компьютер в унитазном бачке и поиграл на нём в CS:GO
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