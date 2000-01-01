Когда там уже титры будут?
Майкл Китон был самым крутым Бэтменом нашего детства, но ему не хватает усидчивости, чтобы смотреть кино до самого финала. Узнайте больше в минутном видео со звуком.
Бэтмен не смотрит кино про супергероев до титров? Да, если это Майкл Китон!
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