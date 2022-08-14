Косплей: потрясающие образы из «Аладдина», «Ведьмака», Borderlands и Batman Arkham

Наступила очередная суббота, и мы продолжаем показывать вам самые горячие косплеи из популярных франшиз. Сегодня нас ждут как культовая классика, так и образы из малоизвестной игры, которая попыталась выйти на популярности Devil May Cry.

«Аладдин»

Страшно представить — с момента выхода оригинального «Аладдина» прошло уже 30 лет! А мы всё продолжаем наслаждаться образом принцессы Жасмин в исполнении Анны Шаховской. Фото: Алёна Моган и Андрей Модей.

«Ведьмак 3»

Дополнение «Кровь и Вино» для третьего «Ведьмака» считается одним из лучших произведений во всей игровой индустрии. Безусловно, его любят и косплеерши, а в особенности — Лада Люмос, которая решила перевоплотиться в Вивиенну де Табрис, фрейлину княгини Анны Генриетты. Это та самая девушка со страшным проклятием, судьбу которой должен решить Геральт по ходу одного из побочных заданий. Фото: Кира Митенкова.

Женщина-кошка из Batman Arkham

Косплей по вселенной DC — довольно популярная тема в последнее время. Косплееры по большей части используют образы из фильмов или комиксов, однако Валерия Даркэльф решила перевоплотиться в Женщину-кошку из игровой вселенной Batman Arkham. На одной из фотографий она даже собирает вопросик Загадочника! За фото спасибо JustMoolti Photo.

Borderlands

Нечасто в нашей рубрике можно увидеть персонажей из серии лутер-шутеров Gearbox. Тем ценнее увидеть прекрасную Мокси в исполнении Дарьи Рооз. Фото: всё та же Кира Митенкова.

Sengoku Basara aka Devil Kings

Возможно, никто из наших читателей не слышал про серию игр Sengoku Basara. В 2005 году экшен переименовали в Devil Kings, чтобы в Европе и США игра могла конкурировать с Devil May Cry: даже обложка игры использовала понятные геймерам образы. Судя по всему, Вера Андреева не прошла мимо франшизы и решила превратиться в персонажа по имени Касуга — одну из главных героинь всей серии. Запечатлела всё это дело вновь Кира Митенкова.