Гибель Питера-Паркера и путешествия во вселенные. Что скрывает фильм «Мадам Паутина»?

После провального «Морбиуса» и слабого второго «Венома» Sony и Marvel наверняка задумались о том, как больше не допускать подобных ошибок и всё же радовать своих зрителей чем-то, кроме мемом. Ещё в 2019-м стало известно о разработке фильма «Мадам Паутина», а в последнее время лента стала получать более осмысленный вид и актёрский состав. Активная разработка сценария и других деталей началась после «Морбиуса», поэтому у создателей фильма было время поработать над ошибками и угодить фанатам.

Согласитесь, что «Мадам Паутина» не внушает доверие — это выглядит как попытка Sony ввести в свою вселенную ещё одного персонажа, связанного с Человеком-пауком. На данный момент сюжет держится в секрете, а чего-то цепляющего, чтобы прямо ждать фильм, нет.

А что если картина лишь на первый взгляд кажется такой невзрачной, а на деле зрителей может ждать необычный для Sony и Marvel фильм с разными вселенными и сюжетом? Да и к тому же к ленте привлечены мощные актёры, которые явно обошлись в копеечку.

Мадам Паутина в культовом мультсериале про Человека-паука

Всё это может быть неспроста, поэтому мы собрали для вас известную информацию о ленте, а также попытались разобраться, что вообще от неё ждать.

Кто вообще такая Мадам Паутина

В комиксах — пожилая парализованная женщина, которая вынуждена находиться в своём паутинообразном кресле. Первой Мадам Паутиной стала Кассандра Уэбб. Девочка родилась мутантом — она владела телепатией, ясновидением, предвидением и умела буквально прочитывать человека. С возрастом навыки Кассандры только усиливались, а ещё она была слепой. Несмотря на свои навыки, вернуть зрение ей не удалось.

Это положительный персонаж, который очень часто помогал Человеку-пауку, особенно в самых запутанных преступлениях. К тому же Мадам Паутина одна из немногих, кто знает тайну личности Паучка.

По большей части в комиксах и мультсериалах Кассандра была наставником для Человека-паука, она давала герою ценные советы, однако крайне редко принимала участие в боевых действиях. Её главная фишка — интеллект и экстрасенсорные способности.

Актуальный образ Мадам Паутины в комиксах

После смерти Кассандра передала свои способности Джулии Карпентер. В комиксах она стала второй Мадам Паутиной. Если до получения сил девушка занималась супергеройством, то после этого тоже стала своего рода советником Паучка. Кстати, и в фильме, похоже, мы также увидим и версию Карпентер.

Очевидно, что это не самый интересный и яркий персонаж комиксов Marvel, который удостоился аж отдельного фильма. Однако в этом может быть вся суть — создатели ленты попросту хотят запутать зрителей и не раскрывать все карты, а оставить всё сладкое до премьеры картины. Само собой, утечек избежать не получится, но мы помним, как Sony и Disney безуспешно пыталась скрыть появление Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда, так что и тут нас может ждать нечто похожее.

Внимание! Хоть информация ниже не подтверждена, в фильме всё может оказаться действительно так. Читайте на свой страх и риск, если не боитесь спойлеров.

У Sony много именитых звёзд

До премьеры фильма ещё далеко, однако мы уже знаем исполнителей ключевых ролей. Правда, Sony пока не раскрыла, кто и кого сыграет, но источники авторитетного издания The Cosmic Circus раскрыли роли. К информации стоит относиться со скепсисом, но в то же время всё выглядит логично. Особенно радуют неожиданные персонажи, о которых мы даже вряд ли смогли бы подумать.

Кто кого сыграет

Кого сыграют актёры в фильме

Дакота Джонсон . Известно, что ей досталась главная роль. Официальных данных не было, но The Cosmic Circus предполагает, что Джонсон сыграет самую первую Мадам Паутину, Кассандру Уэбб.

. Известно, что ей досталась главная роль. Официальных данных не было, но The Cosmic Circus предполагает, что Джонсон сыграет самую первую Мадам Паутину, Кассандру Уэбб. Сидни Суини . Звезда «Эйфории», похоже, получила роль второй Мадам Паутины, Джулии Карпентер. Она сыграет важную роль в сюжете, но непонятно, как именно её впишут в ленту. До превращения в Мадам Паутину Джулия была второй, кто носит звание Женщины-паук.

. Звезда «Эйфории», похоже, получила роль второй Мадам Паутины, Джулии Карпентер. Она сыграет важную роль в сюжете, но непонятно, как именно её впишут в ленту. До превращения в Мадам Паутину Джулия была второй, кто носит звание Женщины-паук. Селеста О’Коннор сыграет одну из Женщин-пауков — Мэтти Франклин. По комиксам она была третьей, кто носила звание Женщины-паука. Её способности аналогичны тем, которые есть у Питера.

сыграет одну из Женщин-пауков — Мэтти Франклин. По комиксам она была третьей, кто носила звание Женщины-паука. Её способности аналогичны тем, которые есть у Питера. Изабела Мерсед сыграет Аню Коразон. В комиксах она была Девушкой-паук и часто помогала Человеку-пауку.

сыграет Аню Коразон. В комиксах она была Девушкой-паук и часто помогала Человеку-пауку. Адам Скотт . Он якобы сыграет молодого дядю Бена, который заменил Паркеру отца.

. Он якобы сыграет молодого дядю Бена, который заменил Паркеру отца. Эмма Робертс, согласно данным, исполнит роль Мэри Паркер — мамы Питера Паркера. В кино её показывали два раза в дилогии Марка Уэбба про Человека-паука. Там Мэри сыграла Эмбет Дэвидц.

Согласитесь, что это всё уже звучит и выглядит интереснее, чем казалось раньше. В качестве подтверждений данных рассмотрим фото со съёмок ленты, которые уже утекли в сеть. На одном из кадров можно увидеть беременную Эмму Робертс. Вероятно, она ждёт своего первенца — Питера.

Съёмки «Мадам Паутина»

Другие фото показывают нам, как Адам Скотт и Дакота Джонсон работают фельдшерами в какой-то организации. Судя по всему, героиня Джонсон попадёт в ситуацию, в ходе которой у неё откажут ноги. Это канонично, поскольку первая Мадам Паутина, Кассандра Уэбб, потеряла способность передвигаться самостоятельно. Только в комиксах это было связано с болезнью и слабостью скелетных мышц, а в фильме, похоже, ситуацию обыграют иначе.

Правда, и тут есть отклонение от канона, поскольку Бен Паркер никогда не был фельдшером, да и за свою жизнь он не встречал Кассандру Уэбб, и уж тем более не был задействован в чём-то мистическом. Надеемся, что создатели ленты грамотно впишут всех героев и объяснят, что к чему.

Съёмки «Мадам Паутина»

Съёмки «Мадам Паутина»

Съёмки «Мадам Паутина»

Небольшую путаницу добавляют ранние фото со съёмок, на которых можно увидеть Дакоту Джонсон в красном пиджаке. Такой образ в комиксах использовала вторая Мадам Паутина, Джулия Карпентер. Возможно, если Джонсон сыграет всё же Кассандру Уэбб, то героиня просто изменит свой имидж.

Съёмки «Мадам Паутина»

Съёмки «Мадам Паутина»

Ключевую роль может сыграть Питер Паркер

Если с персонажами и актёрами мы разобрались, то теперь дело за самым интересным — сюжетом. В The Cosmic Circus раскрыли и детали истории, полученные от надёжных источников. И они, если честно, взрывают мозг. Обо всём по порядку.

Если принять всю информацию про актёров за чистую монету, то становится очевидным, что Sony в этом фильме соберёт команду из женских версий Человека-паука. Также очевидно, что все они не могут существовать в одной вселенной, поэтому речь идёт как раз о мультивселенной, вокруг которой, кстати, и построена вся Сага мультивселенной в Marvel. Да, производством занимается не Marvel Studios, а сама Sony Pictures, однако это не помешает установить связь — это уже доказал «Человек-паук: Нет пути домой».

Первый Человек-паук

В фильме представят по крайней мере три вариации женской версии Человека-паука. Для чего они нужны? Источники издания уверены, что сюжет будет крутиться вокруг мамы и дяди Питера Паркера. Якобы какой-то мультивселенский злодей захочет сделать так, чтобы Питер никогда не родился и, соответственно, никогда бы не появился и Человек-паук.

Для этого он жаждет убить Мэри и Бена, ведь Мэри — мать, а Бен повлиял на решение племянника стать героем. Не совсем ясно, появятся ли в фильме и другие персонажи. Например, непонятно, где на момент картины будет молодая тётушка Мэй — жена Бена Паркера. Возможно, во вселенной фильма они ещё не встретились или же информацию про неё не удалось раскопать даже западным СМИ.

Наибольшие вопросы вызывает время, в котором развернётся фильм «Мадам Паутина». Судя по фотографиям со съёмок и рекламе на стендах, события ленты перенесут нас в Нью-Йорк, в далёкие 2000-е. Это также подтверждает и то, что на тот момент Питер ещё не родился.

Съёмки «Мадам Паутина»

Съёмки «Мадам Паутина»

Другой важный момент, который запутывает ещё сильнее — всё те же фото со съёмок, но в этот раз интереснее. На кадре ниже можно увидеть небольшие ящички с газетными вырезками разных изданий. Конечно, есть и известная всем фанатам газета The Daily Bugle, которая, кстати, имеет точно такой же логотип, как во вселенной «Человека-паука» Сэма Рэйми.

На одном из материалов сказано о храбром парне, который спас девочку из горящего здания. Вам ничего не приходит в голову? Да-да, тот фрагмент из «Человека-паука 2», когда Питер потерял способности и решился сам помочь людям. Об этом случае наверняка написали во всех газетах, но значит ли это, что события «Мадам Паутины» происходят во вселенной Рэйми? Нет.

Съёмки «Мадам Паутина»

На вопрос о том, появится ли в ленте Тоби Магуайр в роли Человека-паука, ответить тоже нельзя. Вероятно, действие фильма развернётся в ещё одной, какой-нибудь новой вселенной, не связанной вообще ни с чем. Пока что остаётся только гадать и надеяться, что Sony и Marvel смогут удивить.

Когда выйдет фильм «Мадам Паутина»

Изначально фильм хотели выпустить 7 июля 2023 года, однако потом премьеру передвинули на несколько месяцев, до 6 октября. Первый тизер могут показать до конца 2022-го, а вот более активную рекламную кампанию и трейлеры стоит ждать уже в 2023-м.

Вероятно, что до премьеры к делу подключатся и другие инсайдеры, которые будут подтверждать или опровергать имеющуюся информацию. Снимает ленту С. Дж. Кларксон, а сценарием, к сожалению, занимаются те же люди, которые работали над провальным «Морбиусом».

Примечательно, что одним из продюсеров ленты числится Кевин Файги — глава Marvel Studios. Это важно, поскольку он не продюсировал ни «Венома», ни «Венома 2», ни «Морбиуса». Складывается ощущение, будто Файги не просто так привлекли к ленте, и за её качество можно не переживать. По крайней мере, очень хочется верить, что из «Мадам Паутины» получится что-то свежее и классное, ведь мощный актёрский состав внушает доверие, а появившиеся детали звучат хоть и слишком круто, но вполне логично.