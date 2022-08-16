От неё без ума даже в США. Самая горячая косплеерша Санкт-Петербурга

Термин «косплей» был придуман в Японии, но само явление зародилось в Северной Америке. Первые модели шили костюмы из чего придётся, а после демонстрировали их исключительно на игровых выставках.

С развитием социальных сетей косплей захватил мир и вырос в отдельную индустрию. В условиях возросшей конкуренции некоторые косплееры стали хитрить, выставляя свою внешность на первый план. А другие модели стали комбинировать эротический косплей с оригинальным и фансервисным.

В России полно красивых девушек, для которых косплей стал не просто хобби, а частью жизни. И чтобы как-то зацепить аудиторию, многие из них стали откровенничать. Так проще всего заработать хоть какие-то деньги, ведь по большей части косплей — занятие дорогое. Не имея аккаунтов на Boosty или Patreon, ты рискуешь уйти в жёсткий минус.

Косплеерша из Санкт-Петербурга Илона sladkoslava Бугаева выбрала для себя иной путь. Вместо излишней обнажёнки она предпочитает мастерски перевоплощаться в персонажей, делая акцент на мейкапе и внешнем сходстве с виртуальными героями. Без женского белья не обходится, но это максимум, на что можно рассчитывать любителям женских прелестей.

Илона Бугаева в образе Трисс Фото: vk.com/sladkoslava

Краткая биография Илоны Бугаевой



Место рождения и проживания: Санкт-Петербург.

Дата рождения: 7 февраля 1999 года.

Рост и вес: 160 см и 50 кг.

Образование: высшее, СПБГУ, «‎Психология».

В совершенстве владеет английским.

Девушка редко даёт интервью, а о её личной жизни практически ничего не известно, кроме одной интересной детали: когда-то Илона была готом. Её привлекал зловещий готический макияж, их чёрные корсеты, юбки и платья. Потом уже девушка поняла для себя, что, на самом деле, ей интереснее краситься и наносить макияж, чем быть частью субкультуры.

Косплей стал той сферой деятельности, где можно было не только перевоплотиться в кого-то, но и отточить навыки начинающего визажиста.

В процессе того, как я начала заниматься косплеем, поняла, что самая интересная часть из того, что я делаю, это макияж и мейкап. Мне даже больше интересен сам процесс нанесения макияжа, чем завершённый образ.

Илона Бугаева в образе гота Фото: vk.com/sladkoslava

На создание одного образа девушка тратит от одного до шести месяцев. Это на словах косплей звучит просто, но на деле моделям приходится либо самим шить себе костюмы, либо заказывать их в Азии и США.

Мы живём не в Японии, где можно купить какую-то вещь для косплея в соседнем ларьке. Мы заказываем парики, заказываем детальки для крафта. Редко случается так, что один косплеер может воплотить целый образ самолично. Ты можешь прекрасно шить, но плохо делать украшения. И тебе приходится обращаться к профессионалам, друзьям, коллегам.

Илона начала заниматься косплеем ещё в школе, и все сэкономленные и накопленные деньги она тратила на косплей. Ни новое пальто, ни новый смартфон она себе тогда позволить не могла — всё уходило на образы.

Илона Бугаева в образе Харли Квинн Фото: vk.com/sladkoslava

Девушка прославилась после косплея на Илью «Ильича» Прусикина из музыкальной группы LITTLE BIG и Элизабет из BioShock Infinite. Во втором случае Илоне написал сам создатель игры Кен Левин. Он запостил косплей у себя в соцсетях — и тогда же девушка столкнулась с первым хейтом.

Некоторые геймеры стали обвинять её в чрезмерном использовании фотошопа. Илоне даже пришлось снимать доказательство обратного. Облачившись в костюм Элизабет при том же гриме, Илона исполнила несколько знакомых движений. Она выглядела так же ярко и грациозно, как и на фотографиях.

Сейчас критика девушки практически сошла на нет. Геймеры восхищаются её косплеем, а англоязычные журналисты сравнивают с Элисон Таббитой. Американская модель считается лучшим мастером перевоплощений в мире. Илона смогла если не затмить её, то как минимум приблизиться к её уровню. На зарубежных ресурсах так и пишут: «Илона Бугаева — это русская Элисон Таббита». Предлагаем оценить лучшие работы российской звёздочки.

В образе Элизабет из BioShock Infinite

В образе Элизабет из BioShock Infinite Фото: Соцсети Илоны Бугаевой

В образе Битлджус из фильма «Битлджус»

В образе Битлджус из фильма «Битлджус» Фото: Соцсети Илоны Бугаевой

В образе Цири из игры «Ведьмак 3: Дикая Охота»

В образе Цири из игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» Фото: Соцсети Илоны Бугаевой

В образе Цири из игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» Фото: Соцсети Илоны Бугаевой

В образе Йеннифэр из игры «Ведьмак 3: Дикая Охота»

В образе Йеннифэр из игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» Фото: Соцсети Илоны Бугаевой

В образе Трисс из игры «Ведьмак 3: Дикая Охота»

В образе Трисс из игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» Фото: Соцсети Илоны Бугаевой

В образе Харли Квинн

В образе Харли Квинн Фото: Соцсети Илоны Бугаевой

В образе Харли Квинн Фото: Соцсети Илоны Бугаевой

В образе Тифы Локхарт из Final Fantasy 7

В образе Тифы Локхарт из Final Fantasy 7 Фото: Соцсети Илоны Бугаевой

В образе Анкхи из Animal Crossing

В образе Анкхи из Animal Crossing Фото: Соцсети Илоны Бугаевой

В образе 2B из NieR: Automata

В образе 2B из NieR: Automata Фото: Соцсети Илоны Бугаевой

В образе D.Va из Overwatch