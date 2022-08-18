Как у российской Virtus.pro отобрали место на чемпионате мира по Dota 2

Вечером 11 августа игроки российской команды Virtus.pro (сейчас из-за санкций выступают под названием Outsiders) отмечали выход на главный турнир по Dota 2 — поражение Fnatic от beastcoast, казалось, лишило азиатский коллектив шансов догнать VP в мировом рейтинге.

Virtus.pro, по подсчётам авторитетного портала Liquipedia, обеспечила себе минимум 12-е место в табели о рангах по итогам сезона и заслужила прямое приглашение на The International. Игроков поздравляли в соцсетях и даже на прямой трансляции мэйджора PGL Arlington Major 2022.

Однако радость фанатов была недолгой. Уже после завершения последнего турнира сезона 2021/2022 разработчики игры и организаторы чемпионата мира Valve решили отдать слот Fnatic. Почему было принято такое решение, как восприняли это болельщики и что ждёт Virtus.pro теперь — разобрались авторы «Чемпионата».

Дмитрий DM Дорохин Фото: Flickr

Кратко о ситуации

Фанаты киберспорта и представители команд давно привыкли следить за соревновательной системой Dota 2 на независимом портале Liquipedia: более 10 лет там публикуют самую актуальную информацию о турнирах, составах команд и так далее.

Среди прочего работники сайта быстрее остальных обновляют рейтинг Dota Pro Circuit — тот самый, который определяет приглашённые на The International команды.

Официальный сайт Dota Pro Circuit обновляется куда медленнее, к тому же часто ошибается. Во многом поэтому 12-е место Virtus.pro все посчитали итоговым результатом: даже сами игроки, аналитики и комментаторы.

Итоговый результат на Liquipedia Фото: Liquipedia.net

Уже после турнира один из пользователей заметил, что на сайте Valve очки снова подсчитали неверно. OG записали на 200 пойнтов меньше, китайской Team Aster — на 80 больше, у ряда команд перепутали логотипы. Но самое главное: согласно официальным данным, Virtus.pro набрала лишь 1019 очков и по итогам сезона уступила Fnatic.

Очки команд на сайте Valve Фото: Valve

Уже тогда стало немного тревожно, хотя казалось, что это просто нелепая ошибка. К вечеру Valve поправили почти все проблемы рейтинга — кроме одной, с Virtus.pro. Позже разработчики Dota 2 официально подтвердили своё решение.

Нам известно о расхождении в расчётах DPC-очков с неофициальными источниками. Сайт Dota Pro Circuit отражает официальное положение команд.

Как выяснилось позже, Valve округляла рейтинговые очки до меньшего целого, тогда как все остальные считали дробные доли. После замены одного игрока по ходу сезона Virtus.pro получила не 168,3, а 168 пойнтов. Затем — не 159,8, а просто 159. Так и пропало больше балла.

И нельзя сказать, что это намеренная попытка не пустить российскую команду на The International. Подобные расхождения нашли и в рейтингах прошлых сезонов — просто тогда это не имело решающего значения и на разницу в пару очков не обращали внимания. Не будь ситуации с VP и Fnatic, не обратили бы и сейчас.

Роман RAMZES666 Кушнарёв Фото: Virtus.pro

Что говорят специалисты

Отложив в сторону эмоции и клубные предпочтения, стоит признать правоту Valve. Рейтинг Dota Pro Circuit всегда рассчитывался подобным образом, и очень обидно, что судьбу Virtus.pro решили десятые доли очка.

Но вопросы к организаторам The International остаются, и их немало. Например. такой: почему Valve не раскрыла подробности о своём формате ранее? Возмущён этим даже «главный фанат» российского киберспорта комментатор Виталий v1lat Волочай:

Понимаю, что большинство моих подписчиков только рады тому, что случилось. Но задумайтесь: какой это нонсенс. Год играли, ЦЕЛЫЙ ГОД, и в итоге никто не может посчитать правильно очки. Просто божественные правила, божественный формат.

Особенно возмущает бездействие Valve конкретно в этой ситуации. Судя по всему, в компании не заметили, как весь киберспортивный мир поздравлял Virtus.pro и обсуждал те самые 0,055 балла разницы, — и официальные комментаторы мэйджора, и инсайдер Wykrhm Reddy, которого считают сотрудником команды Dota 2.

Фото: Virtus.pro

Многие специалисты уверены, что игроки Virtus.pro совсем иначе подготовилась бы к следующему матчу с beastcoast, если бы знали, что ещё не вышли на TI11. Уверенные в успехе, «медведи» экспериментировали с драфтами — и в итоге уступили. Менеджер Мария Inverno Гунина считает, что исход матча мог быть иным.

Если честно, не завидую игрокам. Возможно, они играли бы свой матч с beastcoast совсем иначе, если бы понимали, что это игра за выход на The International.

Аналитиков также возмутило пренебрежение Valve к Liquipedia и другим сторонним ресурсам. В ситуации, когда официальные ресурсы Dota 2 постоянно публикуют ошибочную информацию и обновляются только после крупных турниров, неудивительно, что люди выбирают другие источники. В этом уверена переводчица Тиффани Лим.

Liquipedia предоставляла точную и своевременную информацию о Dota 2 на протяжении многих лет и до сегодня, когда информации от «официальных источников» сильно недоставало.



Отмахиваться от него как от «неофициального источника» для вашего удобства — это просто гадить на самоотверженность людей, когда они информируют всё ваше сообщество.

На самом деле ничего удивительного в действиях Valve нет. Геймеры и любители киберспорта прекрасно знают, что это закрытая компания, которая не привыкла общаться с игроками — а в моменты, когда нужно принять решение, действует жёстко и упёрто.

Как и в других подобных моментах, изменить мнение разработчиков Dota 2 не может ничто. Valve всегда уверена в своих действиях и не привыкла «прогибаться» — можно вспомнить хотя бы недостатки турнирной системы Dota 2 или проблемы с обновлениями игры, на которые постоянно пытаются обратить внимание игроки. Безуспешно.

Егор Xakoda Липартия и Даниял yamich Лазебный Фото: Virtus.pro

Отпуск Virtus.pro отменяется

У российской команды ещё есть возможность сыграть на The International 2022. Для этого нужно будет преодолеть барьер квалификации для команд Восточной Европы — победитель отправится сразу в групповой этап ЧМ по Dota 2, ещё два призёра отборочных соревнований сыграют на турнире последнего шанса в Сингапуре.

Игроки наверняка очень расстроены: вместо отпуска и детальной подготовки к главному турниру года нужно будет изучать соперников и реалии нового патча 7.32, который может изменить расклад сил в регионе. Но внешне стараются этого не показывать. Как максимум — нервный смех от саппорта Егора Xakoda Липартии в видеообращении к фанатам.

Ну что, ребят, наверное, слышали, что всё-таки… хах, нам не хватило очка. В итоге мы будем играть квалификацию в СНГ, так что приходите поболеть, ха-ха.

Мидер Даниил gpk Скутин оказался ещё хладнокровнее.

Можно долго спорить, достойны мы The International или нет. Но всё, что нам остаётся, — собрать все свои силы и отыграть квалификацию на максимум. Рассчитываем на вашу поддержку.

Роман RAMZES666 Кушнарёв Фото: Virtus.pro

Virtus.pro в любом случае остаётся главным фаворитом отборочных: команда выиграла прошлый сезон СНГ-лиги и заняла место в топ-8 на PGL Arlington Major 2022. Ни патч, ни негативный осадок после произошедшего не должны помешать российской команде одолеть основных соперников — на бумаге они сильнее на две головы.

В текущей ситуации больше сочувствия вызывают другие русскоязычные составы: у NAVI, BetBoom Team, HellRaisers и One Move теперь совсем мало шансов сыграть на The International. Скорее всего, это не поражение Virtus.pro, это — минус одна СНГ-команда на чемпионате мира.

Так или иначе, решение уже принято: и VP, и их соперникам нужно забыть о всём и готовиться к отборочным. Которые, к слову, теперь будут на порядок зрелищнее и интереснее. Ну хоть какой-то плюс.