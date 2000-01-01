Адски трудное прохождение
Блогер прошёл ремастер Diablo 2 на максимальном уровне сложности. Но есть нюанс: он никого ни разу не ударил. Посмотрите, как это было, в нашем минутном видео со звуком.
Блогер поставил рекорд и прошёл ремастер Diablo 2 без единого удара. Сможете повторить?
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