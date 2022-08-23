Kranvagn останется токсичным танком? Как изменится World of Tanks осенью

Сентябрь для игроков в World of Tanks ожидается очень жарким. И я сейчас не о погоде, если что. Именно в сентябре выйдет обновление 1.18, которое обещает поменять расклад сил в рандоме. И в этом же месяце игрокам предстоит сделать нелёгкий выбор. Рассказываем, как изменится игра уже через несколько недель.

Ребаланс техники в обновлении 1.18

Во-первых, именно на сентябрь запланирован релиз, наверное, самого масштабного обновления этого года. Многие из вас, кто играет в World of Tanks, уже наверняка в курсе всех предстоящих событий, но не будет лишним напомнить. Самое главное изменение, которое ждёт игроков в этом обновлении, — это ребаланс ветки шведских тяжёлых танков. Изменение коснётся лишь Kranvagn и Emil II — танков десятого и девятого уровней соответственно.

У вас ещё есть время, чтобы насладиться «старыми» Kranvagn и Emil II, так как в сентябре они станут… просто другими. И десятка, и девятка будут разгоняться медленнее. Их максимальная скорость уменьшится на 15 км/ч и 16 км/ч соответственно. Скорость задним ходом станет меньше на 6 км/ч.

Кран

Понерфят и огневую мощь. Барабан десятки будет перезаряжаться 25 секунд вместо 21.5. Увеличится и разброс. Это касается и девятки: время перезарядки на предтоповом орудии увеличится на три секунды, а на топовом — на пять.

А что думают игроки и блогеры об этом? Блогеры сошлись во мнении, что Крана нужно было нерфить, но не так, как это сделали разработчики. Проблема танка, как считает известный танковый блогер Near_You, кроется в другом:

Разве токсичность Крана заключается в его пушке? Или во времени перезарядки барабана? Токсичность Крана кроется в его неубиваемости и скорости приезда на позицию.



Главная проблема танка заключается в том, что он быстро приезжает на свою позицию, становится от своей непробиваемой башни и за 5 секунд разряжает в тебя 1320 урона. Разброс на 100 метров и разброс от повышения башни – это не так критично.



Есть два пути решения проблемы: первый путь — это оставить нынешние ТТХ танка, но увеличить ему лючки в два или три раза для того, чтобы была возможность его уничтожить, если он играет от башни. Либо изменить концепт игры на барабанных шведах.

В общем, нынешние изменения, по словам Near_You, вряд ли приведут к снижению токсичности этого танка. У Крана забрали комфорт в стрельбе, на нём будет неприятно играть, но неуязвимую башню с УВНами оставили.

Объект 279

Игроки считают, что нерф одного-двух танков проблемы не решает. Раз уж в игре есть баланс, то он должен распространяться на все танки, и Объект 279 с Чифом не исключение. Остаётся только шутить, что 279 и Чиф — это боссы игры, которых никогда не понерфят. Скорее всего, следующим, кто попадёт под напильник, будет чехословацкий тяжёлый танк 10-го уровня Vz. 55.

Ещё разработчики собираются поднять характеристики французским тяжёлым танкам, особенно десятке. КВ-1С апают, СУ-85Б нерфят, М103 и Т32 немного апают, а Т29, который на седьмом уровне является самым сильным тяжёлым танком, собираются ослабить. Понерфят даже такие фановые танки, как М44, Skoda T25, B.U.G.I. и Т67. А чеха восьмого уровня TVP VTU Koncept, на котором просто невозможно играть без слёз, сделают более играбельным.

Колёсный лёгкий танк

Меньше артиллерии и колёсников в бою

Дабы немного освободить рандом от душных артиллеристов и колёсников, разработчики приняли решение сделать ограничение на их количество в бою.

В одном бою будет не больше двух колёсных танков на две команды.

Колёсники будут строго балансироваться против аналогичных танков.

Бои с тремя артиллериями будут очень редкими.

Чаще всего в одном бою будет от 0 до 2 арты.

Количество арты в бою будет зависеть от времени — в праздники и выходные дни людей играет больше, а значит, и арты будет больше.

Новая карта «Застава» + ребаланс 14 старых карт

О ребалансе старых карт можно посмотреть в ролике от блогера Vspishka:

Что касается новой карты под названием «Застава». Карта получилась компактной и с интересным центром. В центре находится гора со строениями, напоминающими небольшой замок, куда тяжёлые и средние танки доезжают за считаные секунды. На севере расположился небольшой городок с тремя кварталами, а на юге — холмистая местность с небольшой растительностью.

Новая ветка итальянских ПТ-САУ

Вместе с обновлением 1.18 в игре появится новая ветка итальянских ПТ-САУ. Это хорошо бронированные машины с приличной динамикой и огневым вооружением. Апогеем ветки станет «Минотавр». Речь, конечно же, не про мифическое существо, а про новый топовый танк. Один из лучших игроков в World of Tanks Stanlox, высказываясь о десятке, поспешил назвать её имбой.

Это же T110E3 на колёсиках. Едет в среднем 40 км/ч с турбонагнетателем. Это очень динамично. С углами вертикальной наводки в -10 градусов. С крутой пушкой.



Да эта ПТ будет аннигилировать весь рандом. Даже какой-то Лёха с красной статистикой будет вас иметь. У неё же нет уязвимых зон в лобовой броне. А орудие этой ПТ-САУ опаснее, чем орудие E-100 с Maus-ганом.

Игроки в очередной раз напомнили об одной неприятной особенности:

В игре появляется новая имба. 90% игроков довольны, через два-три месяца, когда этот танк все выкачают, когда на нём начнут нагибать в рангах, все вновь заноют, и WG понерфит танк. А те, кто качал его, тратил время и силы, будут, как и всегда, поносить разработчиков. Ничему людей жизнь не учит.

Предстоящее разделение серверов

Главное изменение будущего, о котором так активно говорят в сообществе игры, — это предстоящее разделение серверов. Смотрите, если вы имеете аккаунт и на европейском сервере, и на российском, то вам нужно будет выбрать, где играть дальше. Для недонатеров ничего, по сути, не изменится.

Но если вы вкладываете свои личные средства в World of Tanks, находитесь в Армении, Казахстане, на Украине или других странах, кроме Беларуси и России, но у вас нет банковских карт России или Беларуси, то вам нужно переходить на EU-регион, потому что вы не сможете донатить, оставаясь на RU-регионе.

Если же вы находитесь в России или Беларуси, то вас оставят на RU-регионе. В ином случае, если вы захотите перейти на EU-регион, вам нужно будет обзавестись иностранной банковской картой, иначе вы не сможете донатить.

World of Tanks

Танковый блогер Jove призвал игроков, проживающих в России или Беларуси, оставаться на RU-регионе и, как говорится, не рыпаться, потому что смысла переходить на европейский сервер таким игрокам нет.

На Европе сейчас онлайн 40 000. У нас онлайн 200 000 — и это не очень много, ибо ночью иногда приходится по 2 минуты ждать, чтобы войти в бой. А там 40 000. И там приходится ждать порой по 6 минут. Я бы лично рекомендовал всем оставаться на RU-регионе, потому что здесь большее количество игроков и большее количество акций.



Даже если вы из Казахстана, Молдовы, Таджикистана и Армении, то советую оставаться на RU-регионе.

Такого же мнения придерживается и другой танковый ютубер EviL GrannY:

На RU-регионе вся движуха: блогеры, всякие подписки, игровой. Это всё здесь. На Европе всё достаточно тухло. Понятное дело, что придут много СНГ-игроков. Но в основном там общаются на английском языке.

Украинский блогер BLOODY выбирает российский регион, так как в Европе ничего хорошего, как он считает, игроков не ждёт:

Я остаюсь на RU-регионе, так как мне не хочется переходить на EU-регион и играть на серверах Люксембурга и Казахстана. Где не будет большого количества игроков, а если не будет большого количества игроков, то нас ждут фулл десятки, минимальное количество восьмёрок и полный…

Он считает, что решение в Wargaming принимали совершенно не из интересов игроков.

WG — нереально *** [безнадёжные]. Вы понимаете, что я как игрок из Украины потеряю очень много? Я потеряю невероятно много. Меня запихивают на вонючие сервера Люксембурга и Казахстана, на которых пинг будет трёхзначным. Где Казахстан и Люксембург, а где Украина. Вы чокнутые?

Как можно будет сменить регион в World of Tanks

Сменить регион можно будет в сентябре (пока такого выбора нет) в личном кабинете на сайте разработчика или в Wargaming.net Game Center.

Личный кабинет

Откладывать своё решение вы сможете вплоть до октября, но уже в этом месяце придётся сделать выбор — в противном случае вы не сможете зайти в World of Tanks. Весь прогресс на аккаунте будет сохранён и перенесён на новый сервер.