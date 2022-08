Самое главное с церемонии открытия gamescom 2022: прямой эфир

Уже через несколько часов начнётся церемония открытия gamescom 2022 — в 21:00 мск Джефф Кили традиционно возьмёт слово и в течение пары часов будет рассказывать об одних из главных игр ближайшего будущего.

Всего за 120 минут обещают показать 35 игр, среди которых будут Dying Light 2: Blood Ties, The Calisto Protocol, New Tales from the Borderlands, Hogwarts Legacy, Sonic Frontiers, Return to Monkey Island, Gotham Knights, Lies of P и другие. Среди прочего мы надеемся увидеть новый показ Dead Island 2.

Мы традиционно будем вести прямую трансляцию прямо здесь, так что не уходите далеко и оставьте статью в закладках, чтобы вернуться к ней после всего мероприятия и посмотреть на самое интересное в одном месте.