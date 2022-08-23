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Главные игры и новости с gamescom 2022

Самое главное с церемонии открытия gamescom 2022: прямой эфир
Михаил Шевкун
Главные игры и новости с gamescom 2022
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Шоу обещает быть интересным.

Уже через несколько часов начнётся церемония открытия gamescom 2022 — в 21:00 мск Джефф Кили традиционно возьмёт слово и в течение пары часов будет рассказывать об одних из главных игр ближайшего будущего.

Всего за 120 минут обещают показать 35 игр, среди которых будут Dying Light 2: Blood Ties, The Calisto Protocol, New Tales from the Borderlands, Hogwarts Legacy, Sonic Frontiers, Return to Monkey Island, Gotham Knights, Lies of P и другие. Среди прочего мы надеемся увидеть новый показ Dead Island 2.

Мы традиционно будем вести прямую трансляцию прямо здесь, так что не уходите далеко и оставьте статью в закладках, чтобы вернуться к ней после всего мероприятия и посмотреть на самое интересное в одном месте.

Где смотреть
Live Михаил Шевкун

Где смотреть

Официальная трансляция на YouTube от самого Джеффа Кили.

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Теги Чемп.Play Игры gamescom 2022 •••

Заглавное фото: gamescom

Источник: «Чемпионат»

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