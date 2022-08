«Человек-паук 2» и ещё 8 топовых игр, которых не будет на Xbox

PlayStation 5 скоро исполнится уже два года. За это время увидели свет несколько достойных эксклюзивов, среди которых Returnal, Ratchet and Clank: Rift Apart, Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7 и «Человек-паук: Майлз Моралес». Многие из них, правда, успели выйти ещё на старте продаж консоли, а потом обстановка в мире накалилась, и многим просто не хватило времени, чтобы закончить свои игры в заданный ранее срок.

Практика показывает: лучше перенести релиз, чем выпустить его хромающим на обе ноги. Неудачный опыт CD Projekt RED, похоже, научил многих терпению. Геймеры стали с пониманием относиться к задержкам, а издатели перестали гнаться за лёгкими деньгами. По крайней мере, так кажется.

God of War Ragnarok

О чём это я: если вы критиковали Sony за долгое отсутствие релизов, то подождите ещё немного. Вот-вот должна выйти God of War Ragnarok, а следующий год и вовсе обещает быть одним из самых продуктивных для PS5. Рассказываем, какие игры стоит ждать на консолях от Sony в ближайшие несколько лет.

Ремейк The Last of Us

Разработчик: Naughty Dog

Издатель: Sony Interactive Entertainment

Жанр: стелс-экшен

Дата выхода: 2 сентября 2022 года

Платформы: PS5 (позже на ПК)

В начале сентября на PS5 выйдет современный ремейк уже классической The Last of Us с PS3, рассказывающий о знакомстве Джоэла и Элли и об их дальнейшем путешествии по заражённым кордицепсом США. Ремейк выйдет сначала на консоли, а до конца года доберётся и до ПК.

Для тех, кто играл в The Last of Us на PS3 или PS4, всё показанное будет очень знакомо, хотя, понятное дело, и с графическими наворотами, ради этого всё и задумывается. При этом планируется не только подтянуть сам визуал, но и обновить игровой процесс — обещают, например, улучшить поведение напарников и врагов.

God of War Ragnarok

Разработчик: Santa Monica Studios

Издатель: Sony Interactive Entertainment

Жанр: экшен с элементами слэшера

Дата выхода: 9 ноября 2022 года

Платформы: PS4, PS5

Мягкий перезапуск God of War — один из самых ярких моментов жизни PS4. И было бы наивно полагать, что Santa Monica и Sony не намерены продолжать историю Кратоса и его сына Атрея на PS5, уж очень трогательной она получилась. Благо продолжение выйдет уже осенью.

Мы увидим повзрослевшего Атрея и постаревшего (а вместе с тем и помудревшего) ещё больше Кратоса в уже знакомых декорациях скандинавской мифологии. Вместе им предстоит предотвратить конец света Рагнарёк. Атрей захочет больше узнать о своём происхождении, а Кратосу предстоит уберечь сына от роковых ошибок.

Forspoken

Разработчик: Luminous Productions

Издатель: Square Enix

Жанр: ролевой экшен

Дата выхода: 24 января 2023 года

Платформы: ПК, PS5

Новое приключение Square Enix и дебютный проект Luminous Productions, состоящей из разработчиков Final Fantasy 15 — звучит многообещающе. Нас ждёт потрясающая по красоте вселенная и история о девушке Фрее из Нью-Йорка, которая случайно оказалась запертой в фэнтезийном мире Атия.

Получится ли из этого цельный и увлекающий на многие часы проект — нужно лишь время, чтобы это понять. Но если посмотреть на состав разработки, в который вошли соавтор фильма «Изгой-один: Звёздные войны» Гэри Уитт и сценаристка оригинальной трилогии Uncharted Эми Хенниг, то как минимум за сюжет можно быть спокойным. Зевать во время катсцен наверняка не придётся.

Final Fantasy 16

Разработчик: Creative Business Unit III

Издатель: Square Enix

Жанр: ролевой экшен

Дата выхода: лето 2023 года

Платформы: PS5

Раз уж речь зашла о Square Enix, то обойти вниманием следующую номерную Final Fantasy будет настоящим преступлением против фанатов японских ролёвок. В теории новая игра могла бы привлечь и более казуальных геймеров, так как авторы отказались от классической для JRPG пошаговой боевой системы, сделав бои более динамичными, в духе слэшеров. Для этого даже позвали дизайнера сражений Devil May Cry.

Остальные атрибуты серии на месте — это и характерный для Final Fantasy бестиарий, и узнаваемый стиль с колоритными анимешными персонажами, и большой фэнтезийный мир, напичканный гаджетами. Если всё это вам знакомо, то Final Fantasy 16 может стать одной из причин для приобретения PS5.

Final Fantasy 7 Rebirth

Разработчик: Creative Business Unit I

Издатель: Square Enix

Жанр: ролевой экшен

Дата выхода: зима 2023 года

Платформы: PS5

А как насчёт ремейка старых частей Final Fantasy? В конце 2023 года выйдет продолжение ремейка Final Fantasy 7 с подзаголовком Rebirth — «Возрождение». Вообще, планируется выпустить три части, так что Rebirth станет промежуточной подготовкой к финальной истории.

Не стоит ждать глобальных по сравнению с первой частью изменений, хотя если авторы улучшат бои и представят несколько новых механик, то будет только лучше. Ах и да, самое главное, было бы очень кстати, если бы игрокам позволили перенести весь накопленный прогресс из первой части во вторую. Либо авторам придётся как-то объяснить, почему вдруг всё обнулилось.

Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic

Разработчик: Saber Interactive

Издатель: Sony Interactive Entertainment

Жанр: ролевая игра

Дата выхода: неизвестно

Платформы: PS5, ПК

Много ли вы знаете народных игр? Вспомните их все? Думаю, что в этот список обязательно должна войти Knights of the Old Republic. Оригиналу уже 19 лет, но это тот случай, когда понимаешь: а ведь умели же делать игры на годы вперёд — да что там, на десятилетия!

Любовь геймеров по отношению к KotOR действительно неиссякаема: они продолжают создавать модификации к старым играм и перепроходить их по десять раз. Новость о разработке ремейка стала для многих из них шоком — в хорошем смысле этого слова.

Впрочем, всеобщая радость продлилась, к сожалению, недолго. Недавно журналист Джейсон Шрайер, ссылаясь на свои источники, сообщил о заморозке проекта. Мол, Lucasfilm и Sony не удовлетворил вертикальный срез игры, поэтому ремейк и заморозили. После он подтвердил, что теперь за проект отвечает Saber Interactive. Выход, по данным СМИ, ожидается не раньше 2024 года.

Horizon Call of the Mountain

Разработчик: Firesprite

Издатель: Sony Interactive Entertainment

Жанр: адвенчура

Дата выхода: 2023 год

Платформы: PS5

Sony была нужна игра, которая бы сподвигла игроков на приобретение шлема виртуальной реальности PS VR2. А что может так привлечь, если не знакомый бренд? Формула проста: берём знакомый эксклюзив и переносим его в VR. В случае с Horizon так и сделали.

Правда, место Элой занял узник Карха Тьмы Риас. Хотя надо бы сказать, что героиню первых двух частей можно будет всё равно встретить и в новой игре, но уже в роли неиграбельного персонажа.

В своё время Half-Life: Alyx увеличила число активных пользователей шлемов, но сможет ли Call of the Mountain повторить этот успех? Сейчас это совершенно неясно, хотя если посмотреть на уже показанное в трейлерах, то игра выглядит как минимум интересно. Мир прорисован так же великолепно, как и в других играх серии, а сражения с машинами приобрели воистину эпический размах.

«Человек-паук 2»

Разработчик: Insomniac Games

Издатель: Sony Interactive Entertainment

Жанр: экшен

Дата выхода: 2023

Платформы: PS5

Все осознавали, что сиквел «Человека-паука» неизбежен. Анонс был лишь вопросом времени, и в сентябре 2021 года он, собственно, и состоялся. Фанаты вселенной выдохнули, а остальные принялись копить на PS5.

Вряд ли игра выйдет раньше конца 2023 года. Но мы, если что, не гордые, подождём. Пока нам показали лишь один небольшой трейлер, из которого мы узнали, что Майлз Моралес — главный герой одноимённой игры — будет сражаться бок о бок с Питером Паркером, а главным антагонистом сиквела, скорее всего, выступит сам Веном.

«Росомаха»

Разработчик: Insomniac Games

Издатель: Sony Interactive Entertainment

Жанр: экшен

Дата выхода: неизвестно

Платформы: PS5

Анонс «Росомахи» стал одновременно неожиданным и приятным событием. Видимо, Insomniac так уверовала в свои силы, что решила попробовать сделать что-то новое и про других известных личностей вселенной Marvel.

В Insomniac параллельно работает несколько команд: разработка «Росомахи» стартовала примерно два года назад. За проект отвечают создатели «Человека-паука: Майлз Моралес», тогда как команда оригинального «Человека-паука» с 2018 года работает над «Человеком-пауком 2».

Неясно, будет ли игра о Росомахе связана с Пауком, либо это будет отдельная история в своей вселенной. Дебютный трейлер не даёт нам никаких представлений о геймплее, но, вероятно, игрокам стоит ожидать боевик от третьего лица в открытом мире в духе всё того же «Человека-паука». Единственное, что можно с уверенностью сказать уже сейчас — вам потребуется PS5, чтобы поиграть в неё.