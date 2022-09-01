Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Лучшие сериалы сентября 2022 года: «Властелин колец», «ДжоДжо», «Рик и Морти», «Киберпанк», «Атланта», «Звёздные войны»

Какие сериалы будем смотреть в сентябре 2022 года
Святослав Лецкий
Какие сериалы выйдут в сентябре 2022 года
Комментарии
От «Властелина колец» и «Звёздных войн» до «Рика и Морти» и «ДжоДжо».

В сентябре каждый найдёт себе сериалы по душе — фанаты и фэнтези, и триллеров, и фантастики, и многих других жанров. В этой подборке мы собрали самые интригующие премьеры, которые выйдут в первый месяц нового сезона.

«Властелин колец: Кольца власти», первый сезон

Дата выхода: 2 сентября.
В главных ролях: Морфидд Кларк, Назанин Бониади, Питер Муллан и другие.
Где смотреть: Prime Video.
Жанр: фэнтези.

«Властелин колец: Кольца власти»

«Властелин колец: Кольца власти»

Ценители эпичного фэнтези ликуют. Недавно на HBO стартовал «Дом дракона», а теперь Amazon начинает показ самого дорогого сериала в истории. Правда, зрители пока не знают, чего ждать от проекта: визуал точно будет шикарным, однако преданные фанаты Толкина негодуют по поводу темнокожих хоббитов и Саурона, который смахивает на Эминема. Впрочем, пропускать амбициозный проект в любом случае не стоит!

Сериал по «Властелину колец» может выступить на уровне трилогии фильмов. Это мы ждём! Сериал по «Властелину колец» может выступить на уровне трилогии фильмов. Это мы ждём!

«Невероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан», продолжение пятого сезона

Дата выхода: 1 сентября.
В главных ролях: Казухико Иноэ, Дайсукэ Оно, Ацуко Танака и другие.
Где смотреть: Netflix.
Жанр: аниме, приключение, экшен.

«Невероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан»

«Невероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан»

ДжоДжо вернётся на Netflix уже 1 сентября. Во второй половине пятого сезона безумная семейка наведается в загадочную тюрьму «Аквариум» и продолжит сражаться со злом.

«Рик и Морти», шестой сезон

Дата выхода: 4 сентября.
В главных ролях: Джастин Ройланд, Крис Парнелл, Спенсер Грэммер и другие.
Где смотреть: Adult Swim.
Жанр: фантастика, мультсериал.

«Рик и Морти»

«Рик и Морти»

В шестом сезоне «Рика и Морти» нас ждут новые безумные приключения, вычурные инопланетные миры и обилие чёрного юмора. Продолжение точно будет весёлым — но не забудут ли авторы про сквозной сюжет, который давно забуксовал? Узнаем совсем скоро!

«Тачки на дороге», первый сезон

Дата выхода: 8 сентября.
В главных ролях: Джастин Ройланд, Крис Парнелл, Спенсер Грэммер и другие.
Где смотреть: Disney+.
Жанр: мультсериал, приключения.

«Тачки на дороге»

«Тачки на дороге»

«Тачки на дороге» — спин-офф легендарного мультфильма «Тачки» от Pixar и Disney. В новом шоу Молния МакКуин и Мэтр будут путешествовать по Америке, участвовать в гонках и заводить удивительные знакомства.

«Кобра Кай», пятый сезон

Дата выхода: 9 сентября.
В главных ролях: Ральф Маччио, Уильям Забка, Шоло Маридуэнья и другие.
Где смотреть: Netflix.
Жанр: приключенческий мультфильм.

«Кобра Кай»

«Кобра Кай»

«Кобра Кай» — популярный сериал о единоборствах. С помощью карате и воспитания новых чемпионов герои справляются с внутренней болью и пытаются исполнить своё предназначение. Правда, опасность поджидает их повсюду, а драться придётся не только в спортивном зале.

«Американский жиголо», первый сезон

Дата выхода: 11 сентября.
В главных ролях: Джон Бернтал, Гретхен Мол, Лиззи Брошере и другие.
Где смотреть: Showtime.
Жанр: триллер, драма.

«Американский жиголо»

«Американский жиголо»

В «Американском жиголо» Джон Бернтал играет обаятельного мачо, которого несправедливо арестовали за убийство. В итоге герой проводит за решёткой 15 лет. Оказавшись на свободе, он пытается докопаться до истины и найти виновника своих бед.

«Киберпанк: Бегущие по краю», первый сезон

Дата выхода: 13 сентября.
В главных ролях: Кэнъитиро Охаси, Аои Юки, Кэндзиро Цуда и другие.
Где смотреть: Netflix.
Жанр: аниме, фантастика.

«Киберпанк: Бегущие по краю»

«Киберпанк: Бегущие по краю»

Аниме-сериал по вселенной Cyberpunk 2077 расскажет об уличном отбросе, который модифицирует тело и становится наёмным убийцей. Но удастся ли ему избежать участи Ви и Джеки из Cyberpunk 2077 и попасть в «высшую лигу»? Скоро узнаем!

«Рассказ служанки», пятый сезон

Дата выхода: 14 сентября.
В главных ролях: Элизабет Мосс, Ивонн Страховски, Энн Дауд и другие.
Где смотреть: Hulu (в России — more.tv).
Жанр: драма, триллер, антиутопия.

«Рассказ служанки»

«Рассказ служанки»

Сериал-антиутопия рассказывает о недалёком будущем, где часть США захватила секта. Безумцы превратили молодых девушек в служанок для вынашивания детей и жестоко казнили всех протестующих. Героиня Элизабет Мосс не согласна с подобной участью и начинает борьбу с сектой.

«Атланта», четвёртый сезон

Дата выхода: 15 сентября.
В главных ролях: Дональд Гловер, Брайан Тайри Генри, Лакит Стэнфилд и другие.
Где смотреть: FX.
Жанр: драма, комедия, музыка.

«Атланта»

«Атланта»

«Атланта» — сериал о музыкантах, которые пытаются стать звёздами. Увы, путь к славе неблизкий, завистники постоянно вставляют палки в колёса, а одно неверное решение может привести к краху. Благодаря отличному сценарию и классной актёрской шоу часто называют одним из лучших в XXI веке.

«Андор», первый сезон

Дата выхода: 21 сентября.
В главных ролях: Диего Луна, Женевьев О’Рейли, Алекс Фернс и другие.
Где смотреть: Disney+.
Жанр: фантастика, приключения.

«Андор»

«Андор»

«Андор» — очередной спин-офф во вселенной «Звёздных войн». В новом сериале мы узнаем предысторию Кассиана Андора, лидера группы «Изгой-один» из одноимённого фильма. В сольном шоу расскажут, как простой разведчик стал героем, похитившим чертежи «Звезды смерти».

«Новичок: Федералы», первый сезон

Дата выхода: 27 сентября.
В главных ролях: Ниси Нэш, Бритт Робертсон, Кевин Зегерс и другие.
Где смотреть: AMC.
Жанр: боевик, драма.

«Новичок: Федералы»

«Новичок: Федералы»

Спин-офф нашумевшего сериала «Новичок» поведает историю девушки, которая стала самым возрастным новобранцем академии ФБР. Путь 48-летней Симоны Кларк к должности спецагента точно будет непростым.

«Звездные войны: Бракованная партия», второй сезон

Дата выхода: 28 сентября.
В главных ролях: Ди Брэдли, Бейкер Мишель, Энг Ношир Далаль и другие.
Где смотреть: Disney+.
Жанр: мультсериал, фантастика.

«Звездные войны: Бракованная партия»

«Звездные войны: Бракованная партия»

«Бракованная партия» — мультсериал о клонах, которые ослушались приказа 66 и не стали убивать джедаев. В итоге они становятся изгоями, которые вынуждены скрываться от Империи и бояться гнева Сопротивления. Первый сезон не слишком бережно обходился с каноном, но всё же полюбился зрителям. Если соскучились по «Войне клонов», обратите на мультсериал внимание.

Какие сериалы будете смотреть? Пишите в комментариях!

Поделиться
Теги Чемп.Play Кино и сериалы Кино Star Wars •••

Заглавное фото: Кадры из «Властелина колец», «Рика и Морти» и «Американского жиголо»

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022