От «Властелина колец» и «Звёздных войн» до «Рика и Морти» и «ДжоДжо».

Какие сериалы будем смотреть в сентябре 2022 года

В сентябре каждый найдёт себе сериалы по душе — фанаты и фэнтези, и триллеров, и фантастики, и многих других жанров. В этой подборке мы собрали самые интригующие премьеры, которые выйдут в первый месяц нового сезона.

«Властелин колец: Кольца власти», первый сезон

Дата выхода: 2 сентября.

В главных ролях: Морфидд Кларк, Назанин Бониади, Питер Муллан и другие.

Где смотреть: Prime Video.

Жанр: фэнтези.

«Властелин колец: Кольца власти»

Ценители эпичного фэнтези ликуют. Недавно на HBO стартовал «Дом дракона», а теперь Amazon начинает показ самого дорогого сериала в истории. Правда, зрители пока не знают, чего ждать от проекта: визуал точно будет шикарным, однако преданные фанаты Толкина негодуют по поводу темнокожих хоббитов и Саурона, который смахивает на Эминема. Впрочем, пропускать амбициозный проект в любом случае не стоит!

«Невероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан», продолжение пятого сезона

Дата выхода: 1 сентября.

В главных ролях: Казухико Иноэ, Дайсукэ Оно, Ацуко Танака и другие.

Где смотреть: Netflix.

Жанр: аниме, приключение, экшен.

«Невероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан»

ДжоДжо вернётся на Netflix уже 1 сентября. Во второй половине пятого сезона безумная семейка наведается в загадочную тюрьму «Аквариум» и продолжит сражаться со злом.

«Рик и Морти», шестой сезон

Дата выхода: 4 сентября.

В главных ролях: Джастин Ройланд, Крис Парнелл, Спенсер Грэммер и другие.

Где смотреть: Adult Swim.

Жанр: фантастика, мультсериал.

«Рик и Морти»

В шестом сезоне «Рика и Морти» нас ждут новые безумные приключения, вычурные инопланетные миры и обилие чёрного юмора. Продолжение точно будет весёлым — но не забудут ли авторы про сквозной сюжет, который давно забуксовал? Узнаем совсем скоро!

«Тачки на дороге», первый сезон

Дата выхода: 8 сентября.

В главных ролях: Джастин Ройланд, Крис Парнелл, Спенсер Грэммер и другие.

Где смотреть: Disney+.

Жанр: мультсериал, приключения.

«Тачки на дороге»

«Тачки на дороге» — спин-офф легендарного мультфильма «Тачки» от Pixar и Disney. В новом шоу Молния МакКуин и Мэтр будут путешествовать по Америке, участвовать в гонках и заводить удивительные знакомства.

«Кобра Кай», пятый сезон

Дата выхода: 9 сентября.

В главных ролях: Ральф Маччио, Уильям Забка, Шоло Маридуэнья и другие.

Где смотреть: Netflix.

Жанр: приключенческий мультфильм.

«Кобра Кай»

«Кобра Кай» — популярный сериал о единоборствах. С помощью карате и воспитания новых чемпионов герои справляются с внутренней болью и пытаются исполнить своё предназначение. Правда, опасность поджидает их повсюду, а драться придётся не только в спортивном зале.

«Американский жиголо», первый сезон

Дата выхода: 11 сентября.

В главных ролях: Джон Бернтал, Гретхен Мол, Лиззи Брошере и другие.

Где смотреть: Showtime.

Жанр: триллер, драма.

«Американский жиголо»

В «Американском жиголо» Джон Бернтал играет обаятельного мачо, которого несправедливо арестовали за убийство. В итоге герой проводит за решёткой 15 лет. Оказавшись на свободе, он пытается докопаться до истины и найти виновника своих бед.

«Киберпанк: Бегущие по краю», первый сезон

Дата выхода: 13 сентября.

В главных ролях: Кэнъитиро Охаси, Аои Юки, Кэндзиро Цуда и другие.

Где смотреть: Netflix.

Жанр: аниме, фантастика.

«Киберпанк: Бегущие по краю»

Аниме-сериал по вселенной Cyberpunk 2077 расскажет об уличном отбросе, который модифицирует тело и становится наёмным убийцей. Но удастся ли ему избежать участи Ви и Джеки из Cyberpunk 2077 и попасть в «высшую лигу»? Скоро узнаем!

«Рассказ служанки», пятый сезон

Дата выхода: 14 сентября.

В главных ролях: Элизабет Мосс, Ивонн Страховски, Энн Дауд и другие.

Где смотреть: Hulu (в России — more.tv).

Жанр: драма, триллер, антиутопия.

«Рассказ служанки»

Сериал-антиутопия рассказывает о недалёком будущем, где часть США захватила секта. Безумцы превратили молодых девушек в служанок для вынашивания детей и жестоко казнили всех протестующих. Героиня Элизабет Мосс не согласна с подобной участью и начинает борьбу с сектой.

«Атланта», четвёртый сезон

Дата выхода: 15 сентября.

В главных ролях: Дональд Гловер, Брайан Тайри Генри, Лакит Стэнфилд и другие.

Где смотреть: FX.

Жанр: драма, комедия, музыка.

«Атланта»

«Атланта» — сериал о музыкантах, которые пытаются стать звёздами. Увы, путь к славе неблизкий, завистники постоянно вставляют палки в колёса, а одно неверное решение может привести к краху. Благодаря отличному сценарию и классной актёрской шоу часто называют одним из лучших в XXI веке.

«Андор», первый сезон

Дата выхода: 21 сентября.

В главных ролях: Диего Луна, Женевьев О’Рейли, Алекс Фернс и другие.

Где смотреть: Disney+.

Жанр: фантастика, приключения.

«Андор»

«Андор» — очередной спин-офф во вселенной «Звёздных войн». В новом сериале мы узнаем предысторию Кассиана Андора, лидера группы «Изгой-один» из одноимённого фильма. В сольном шоу расскажут, как простой разведчик стал героем, похитившим чертежи «Звезды смерти».

«Новичок: Федералы», первый сезон

Дата выхода: 27 сентября.

В главных ролях: Ниси Нэш, Бритт Робертсон, Кевин Зегерс и другие.

Где смотреть: AMC.

Жанр: боевик, драма.

«Новичок: Федералы»

Спин-офф нашумевшего сериала «Новичок» поведает историю девушки, которая стала самым возрастным новобранцем академии ФБР. Путь 48-летней Симоны Кларк к должности спецагента точно будет непростым.

«Звездные войны: Бракованная партия», второй сезон

Дата выхода: 28 сентября.

В главных ролях: Ди Брэдли, Бейкер Мишель, Энг Ношир Далаль и другие.

Где смотреть: Disney+.

Жанр: мультсериал, фантастика.

«Звездные войны: Бракованная партия»

«Бракованная партия» — мультсериал о клонах, которые ослушались приказа 66 и не стали убивать джедаев. В итоге они становятся изгоями, которые вынуждены скрываться от Империи и бояться гнева Сопротивления. Первый сезон не слишком бережно обходился с каноном, но всё же полюбился зрителям. Если соскучились по «Войне клонов», обратите на мультсериал внимание.

Какие сериалы будете смотреть? Пишите в комментариях!