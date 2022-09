Во что будем играть в сентябре 2022 года

Последние полгода в игровой индустрии напоминали засуху. Многие связывают это с первыми серьёзными последствиями глобальной пандемии. Да, мы их ощутили только сейчас. И сентябрь, к сожалению, не покажет себя со значительно лучшей стороны.

Сегодня рассматриваем игры, которые выходят в ближайшие 30 дней.

Ремейк The Last of Us

Дата выхода: 2 сентября.

Платформы: PS5 (позже на ПК).

Жанр: сюжетный экшен.

Разработчик: Naughty Dog.

Издатель: Sony.

Релиз в России: официально — нет.

The Last of Us — одна из лучших игр в индустрии. Это глубокая драма, которая не оставляет равнодушным практически никого. Геймплейно же это экшен с элементами выживания. Редкая игра, которая неплохо соблюдает баланс между происходящим в катсценах и геймплее.

Ремейк получился мощным — игру буквально создавали с нуля. Геймплей во многом остался верен оригиналу, особенности сиквела переносить не стали, но болванчики теперь значительно поумнели. Главный вопрос — готовы ли вы заплатить полную цену за ремейк? Это же решает каждый для себя сам.

NBA 2K23

Дата выхода: 9 сентября.

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch.

Жанр: симулятор баскетбола.

Разработчик: Visual Concepts.

Издатель: 2K Games.

Релиз в России: официально — нет.

Это новая часть ежегодной спортивной линейки игр про баскетбол. Что тут ещё сказать? Фанатов ждут сюжетная карьера, режим с легендами баскетбола и множество других режимов. А на обложке премиального издания красуется сам Майкл Джордан.

Splatoon 3

Дата выхода: 9 сентября.

Платформы: Nintendo Switch.

Жанр: шутер про краски.

Разработчик: Nintendo EPD.

Издатель: Nintendo.

Релиз в России: «позже».

Splatoon — интересный шутер. Вместо классических автоматов и дробовиков у игроков оружие с чернилами, а задача в большинстве своём — закрасить бóльшую часть карты быстрее соперника. Звучит просто, но на деле тут масса нюансов.

Серия стала в мгновение популярной даже на Wii U, что уж говорить про Nintendo Switch. Splatoon 3, помимо сражения игроков, порадует игроков и сюжетной кампанией.

Return to Monkey Island

Дата выхода: 19 сентября.

Платформы: ПК и Nintendo Switch.

Жанр: квест.

Разработчик: Terrible Toybox.

Издатель: Devolver Digital.

Релиз в России: нет.

Продолжение культовых квестов Secret of Monkey Island and Monkey Island 2: LeChuck's Revenge. За новинку вновь отвечает Рон Гилберт в студии Terrible Toybox, а издателем выступает Devolver Digital. Фанаты с огромным ажиотажем ждут выхода, но очень многих смущает слишком уж специфическое визуальное исполнение сиквела.

FIFA 23

Дата выхода: 30 сентября.

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch.

Жанр: симулятор футбола.

Разработчик: EA Canada.

Издатель: EA.

Релиз в России: официально — нет.

Последняя FIFA от EA Sports порадует фанатов появлением кроссплея между PS5, Xbox Series и ПК — игроки на этих платформах смогут играть вместе и даже переносить свой прогресс. На ПК же дебютирует технология HyperMotion в своей второй итерации.

Ещё одним нововведением главного симулятора футбола станет проведение сразу двух чемпионатов мира — помимо мужского, впервые пройдёт и женский. В EA делают большой упор на это.

Что ещё?