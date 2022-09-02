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Сериал «Властелин колец: Кольца власти» — низкопробный проект, который даже близко не оправдал ожиданий

Посмотрели новый сериал по «Властелину колец». Ощущения крайне угнетающие
Михаил Георгиев
Сериал по «Властелину колец» угнетает
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Окончательно списывать «Кольца власти» ещё рано, но начало очень плохое.

Стартовал один из самых долгожданных сериалов года — «Властелин колец: Кольца власти» по мотивам произведений Джона Р.Р. Толкина о Средиземье. Сегодня, 2 сентября, Amazon представил зрителям сразу две серии, по которых можно сложить первое впечатление о проекте.

И, к сожалению, после просмотра остаются крайне угнетающие ощущения — негатив существенно преобладает над позитивом. В некоторых моментах к зрителям проявили откровенное неуважение.

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Что не понравилось в «Кольцах власти»

«Кольца власти» — самый дорогой телесериал в истории. Одна только покупка прав обошлась студии Amazon в $ 250 млн, Ещё $ 468 млн потратили непосредственно на производство первого сезона. С такими исходными данными ждёшь потрясающего визуала и операторской работы. Тем более что до выхода первых серий критики и СМИ массово расхваливали эффекты.

«Властелин колец: Кольца власти»

«Властелин колец: Кольца власти»

В этом плане есть к чему придраться. Временами картинка выглядит примитивно. Как в типичных проходных фэнтези-сериалах. Непонятно, куда были потрачены сотни миллионов. Не будет преувеличением сказать, что Питер Джексон на порядок грамотнее израсходовал $ 281 млн бюджета на всю кинотрилогию «Властелин колец» (2001-2003). А ведь за 20 лет технологии шагнули только вперёд.

Наличие «эффекта дешевизны» в плане визуала в «Кольцах власти» отчётливо бросалось в глаза. Возможно, в дальнейшем ситуация улучшится. Сейчас есть основания опасаться, что шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей провалились по причине своей неопытности. Причём не только по визуалу.

Второй крупный недостаток сериала – актёрский состав. Ещё до выхода сериала было множество разговоров о нарушении канона из-за расовой диверсификации каста. За 20 лет мир действительно сильно изменился. Это подчёркивали создатели, отвечая на критику фан-базы вселенной Толкина. То есть наличие «цветных» актёров в нетипичных ролях удивлять не должно.

«Властелин колец: Кольца власти»

«Властелин колец: Кольца власти»

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Тёмнокожий Ленни Генри предстал в образе Садока Берроуза, старейшины мохноногов (племени предшественников хоббитов). Пуэрториканец Исмаэль Крус Кордова сыграл Арондира — лесного эльфа, у которого запретная любовь к целительнице Бронвин в исполнении американки иранского происхождения Назанин Бониади. Подобные явления в кинематографе уже давно стали нормой.

Проблема заключается в общей слабости каста, невзирая на цвет кожи. Бониади, известная по ролям в сериалах «Родина», «Анатомия страсти» и «Как я встретил вашу маму», тут самая именитая представительница актёрского состава. В остальном на экране предстают малоизвестные исполнители, качество работы которых оставляет желать лучшего.

Валлийская артистка Морвед Кларк сыграла воительницу Галадриэль, фактически главного героя сериала. Бессмысленно сравнивать её с Галадриэль в исполнении Кейт Бланшетт из трилогии Джексона, поскольку величины совершенно несопоставимы. Кларк очень топорно смотрится в кадре и с трудом пытается выдавить из себя эмоции. Мужская часть каста тоже не блещет. Роберт Арамайо (Элронд), Бенджамин Уокер (Гиль-галад), Чарльз Эдвардс (Келебримбор) — серые и ничем не примечательные персонажи.

«Властелин колец: Кольца власти»

«Властелин колец: Кольца власти»

Слабый сценарий усугубляет проблему плохой актёрской игры. Серии длятся больше часа. Основная часть хронометража – плохо прописанные примитивные диалоги, не несущие большой смысловой нагрузки. Время от времени это начинает утомлять.

Есть и претензии к сценарию канонического характера. Неприятно удивила трансформация эльфов. Из мудрых, утончённых, галантных и вечных существ они превратились в каких-то неотёсанных дикарей. Куда делись их спокойная и грамотная речь, изящность, грациозность и утончённость? Опять же, это не трилогия Джексона, но совсем переворачивать привычные представления о персонажах с ног на голову – неуважение к зрителям и очень плохая идея шоураннеров.

Было ли что-то положительное в первых двух сериях? Да. Композитор Беар Маккрири, известный по музыке для сериала «Звёздный крейсер «Галактика» и игры God of War (2018), в очередной раз создал эпичный саундтрек. Но этого слишком мало на фоне неудачных моментов.

«Властелин колец: Кольца власти»

«Властелин колец: Кольца власти»

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Окончательно списывать сериал со счетов рано, но начало тревожное

Недавно зрителям представили ещё один суперпроект в жанре фэнтези — «Дом дракона». Приквел «Игры престолов» избежал всех вышеупомянутых недостатков «Колец власти». Создатели подобрали хороший актёрский состав, сценаристы классно прописали диалоги, визуальная составляющая была на высоте. Ощущения запредельной вторичности по сравнению с оригинальным проектом не возникало. У «Колец власти» ситуация противоположная.

Конечно, по первым двум сериям нельзя однозначно сказать, что проект является провальным фанфиком. Дальше шоураннеры могут чем-то приятно удивить. В частности сюжетной линией с восхождением Саурона. Но пока всё достаточно примитивно. По качеству даже близко не сопоставимо с «Властелином колец» Джексона, и преобладает ощущение, что ситуация не изменится в лучшую сторону.

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