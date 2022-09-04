Посмотрели «Нет». Креатива Джордана Пила хватило только на «Прочь» и «Мы»?

В Голливуде Джордана Пила знают уже давно. Он с начала нулевых снимался в фильмах и сериалах, писал сценарии и даже играл самого себя в шоу «Кей и Пил». Однако истинной суперзвездой Джордан стал после выхода хоррора «Прочь». Пил сам написал сценарий и срежиссировал фильм — и добился немыслимого успеха. Дебютная картина заслужила «Оскар», а её сценарий назвали лучшим в XXI веке.

«Прочь»

Пил и правда придумал необычный концепт. Ситуация, в которую угодил главный герой, с первых кадров казалась странной и жуткой, а развязка с превращением жертвы в охотника расширяла границы жанра. Конечно, фильму помогли заигрывания с темой толерантности, однако за счёт грамотной подачи проблемы темнокожих не раздражали даже самые ранимые души.

Следующий фильм «Мы» был не таким успешным, однако достоинств в нём хватало. Джордан талантливо философствовал о влиянии обстоятельств на личность. При разных раскладах один и тот же человек может стать как добряком, так и монстром. Мысль очевидная, но Пил талантливо её преподнёс, а также удивил неожиданным твистом.

«Мы»

Неудивительно, что новую работу режиссёра сильно ждали. Зрители надеялись на необычную историю, неожиданные сюжетные повороты и обилие жути. Но что получилось на деле? Сложный вопрос.

В этот раз Джордан Пил напоминает опытного писателя, который получил гонорар за новую книгу, но так и не смог придумать толковую идею. В итоге ему в последний момент приходится выкручиваться и писать хоть что-нибудь. На некоторых страницах всё равно чувствуется мастерство автора, однако цельным и оригинальным сценарий не назвать.

Сюжет «Нет» крутится вокруг ранчо, хозяева которого поставляют лошадей на съёмки блокбастеров. Хребтом бизнеса был отец главного героя, но в начале фильма он погибает. Однажды с неба на ранчо начинает сыпаться хлам вроде ключей и монеток — одна из таких мелочей и пробивает персонажу голову.

«Нет»

Эксперты говорят, что всему виной пролетающий мимо самолёт, но никто в это не верит. Как-никак на ранчо то и дело творится всякая чертовщина: электричество вырубается без повода, лошади чего-то боятся, а в небе порой виднеется нечто странное.

Герои полагают, что дело в НЛО, и начинают фотоохоту на неопознанный объект — с деньгами всё плохо, а удачный снимок сделает их богачами. Вот только вскоре становится ясно, что идея неудачная, а с ранчо стоит бежать не оглядываясь.

Увы, завязка — лучшая часть фильма. Герои сталкиваются с чем-то опасным и загадочным, градус напряжения растёт, а режиссёр умело обманывает ожидания — чего только стоит эпизод с гостями в конюшне. Жаль, что в результате весь саспенс оборачивается пшиком.

«Нет»

В первой половине хоррора Джордан Пил нагоняет жути и развешивает чеховские ружья. Однако стволы не стреляют, а, скорее, неуклюже падают со стены.

К примеру, зрителю рассказывают драматичную историю о ситкоме, где в главной роли была обезьяна. Однажды животное слетело с катушек и перебило актёров, пощадив лишь ребёнка. Казалось бы, трагичное прошлое должно помочь повзрослевшему юноше внести вклад в повествование, но на деле его предыстория вообще не влияет на сюжет. Персонажа сливают, не позволив ему сделать ничего интересного.

Оказывается, эта сюжетная арка нужна, чтобы донести до зрителя мысль: не стоит приручать опасное животное. Можно попытаться сломить волю хищника, но однажды он всё равно тебя слопает.

«Нет»

В фильм вложили множество подобных идей: о современной культуре, американской мечте, маленьких людях перед лицом великой угрозы и так далее. Проблема в том, что вся эта философия не помогает героям и не приводит их к откровениям — её будто запихнули в фильм просто «потому что».

Социальные высказывания не связаны ни с сюжетом, ни друг с другом. По этой причине «Нет» больше напоминает подборку из интересных идей, чем цельное кино.

А ещё фильмы Джордана Пила любят за неожиданные повороты. В «Прочь» и «Мы» твисты удивляли и заставляли иначе взглянуть на происходящее. В новинке нет ничего подобного: в этот раз дела обстоят именно так, как кажется с самого начала. Разве что природа противника оригинальна, но фильм это не спасает.

«Нет»

При этом нельзя сказать, что сюжет катастрофически плох — он просто шаблонен и предсказуем. От проектов Джордана Пила ждёшь большего.

В «Нет» режиссёр собрал неплохой актёрский состав. Здесь и оскароносный Дэниел Калуя из «Прочь», и Брэндон Переа, засветившийся в сериале «ОА», и малоизвестная, но талантливая Кеке Палмер. Даже звезда «Ходячих мертвецов» Стивен Ён на месте.

Эти ребята стараются как могут. Они здорово отыгрывают радость, смятение и испуг, да и вообще приковывают внимание, оказавшись в центре кадра.

«Нет»

Однако новый сценарий Пила не даёт исполнителям раскрыться — уж больно незатейливой получилась история. К финалу персонажи даже не меняются: после встречи с необъяснимым они остаются верны своим убеждениям и сохраняют картину мира.

Впрочем, пока герои строят планы, трясутся от страха и пытаются разобраться в дикой чертовщине, фильм увлекает. Конечно, в сценарии полно проблем, но зато красивых и напряжённых эпизодов хватает.

Однако, как только Джордан Пил заканчивает расставлять фигуры и подталкивает героев к финальной битве, «Нет» окончательно теряет шарм.

Экшен получился максимально неинтересным. Герои просто бегают от врага и пытаются заманить его в ловушку — ничего креативного в этом нет.

«Нет»

Цепляет разве что образ твари, которая в финале принимает истинную форму, — за её визуал и графику авторов стоит похвалить. Вот только этого слишком мало, чтобы назвать концовку хорошей.

«Нет»

Фильму «Нет» подходит характеристика «на один раз». Смотреть не стыдно, однако сюжет и персонажи забываются сразу после титров. В следующий раз Джордану Пилу стоит придумать сценарий покруче, ведь ещё один промах заставит зрителей усомниться в его гениальности.