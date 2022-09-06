5 самых сильных танков 5-го уровня в World of Tanks

Что может принести радость в World of Tanks? Давайте хорошенько подумаем. Может быть, слив вражеской арты? Или грамотные союзники? Адекватный баланс? Бесспорно, все эти вещи могут принести радость, как и песочница, состоящая из низкоуровневых машин.

Если на восьмёрках, девятках и десятках происходят бесконечные сливы, то можно обратиться к пятёркам. Да, к этим маленьким, несуразненьким, но очень фановым танчикам. Рассказываем, на каких танках пятого уровня можно спокойно отдохнуть от душного рандома.

Pz.Kpfw. V/IV

Pz.Kpfw. V/IV — это не просто лучший средний танк на пятом уровне. Это лучший танк вообще среди всех на этом уровне. Настоящая имба для поднятия статистики. Чтобы взять три отметки на нём, нужно настреливать по 2500 урона каждый бой. Если что, это показатель Tiger II или ИС-3 на (!!!) восьмом уровне. Но попробуйте только заполучить этого немца: раздаётся он редко и только в специальных пакетах, так что гоняться за ним можно хоть всю вечность.

Pz.Kpfw. V/IV Фото: Wargaming

Грубо говоря, это E-50 (в свои лучшие годы) на пятом уровне. Раньше Pz. V/IV был на шестом уровне, но со временем его апнули, перевели на уровень ниже, сделав ещё и льготом. Нонсенс для этой игры: обычно если апают танк, то переводят на уровень выше, а с Pz. V/IV вышло с точностью до наоборот.

У танка отличные ДПМ и точность. Отменные стабилизация, обзор и сведение. Огромный боекомплект и шикарная лобовая броня с рикошетными бортами. При этом мобильностью нас явно не обделили: несмотря на большие габариты и вес, танк двигается достаточно резво.

Т67 (альтернатива: М10 RBFM)

И Т67, и французская М10 RBFM будут отличным выбором на пятом уровне для поклонников ПТ-САУ. Танки очень похожи, но со своими фишками. У Т67 — лучше динамика и маскировка. У М10 — более комфортное орудие и обзор. У обоих танков пушка опускается на -10 градусов, но отсутствует броня.

Т67 Фото: Wargaming

М10 RBFM — менее фановый танчик из-за своей медлительности. Если Т67 способна играть по ситуации и быстро менять фланги, то французская ПТ-САУ не такая. Впрочем, М10 RBFM — это премиумная машина за боны, в то время как Т67 — обычный, бесплатный, прокачиваемый танк. При всех прочих французская ПТ приносит намного больше серебра за бой, чем Т67.

М10 RBFM Фото: Wargaming

Кстати, в сентябре Т67 собираются немного понерфить, это ли не намёк на её чрезмерную имбовость в рандоме? Кто не успел пофаниться на этой малютке — у вас осталось для этого слишком мало времени.

КВ 220-2

Ещё одна эксклюзивная машина, которую редко можно встретить в рандоме. Хотя по своим характеристикам КВ 220-2 — это король среди тяжёлых танков пятого уровня. Его главная особенность — в крепкой и рикошетной броне.

КВ 220-2 Фото: Wargaming

Речь, конечно же, о лобовой проекции, которая даже с премиумными снарядами пробивается не всеми шестёрками, не говоря о пятёрках. Самый очевидный минус этого танка — это его унылое пробитие на базовом снаряде, которое составляет 99 мм. Если бы не такое смешное пробитие, то играл бы танк с седьмыми уровнями, а не с шестыми. Именно из-за недостатка бронепробития танк имеет послабление в виде льготного уровня боёв, играя только с четвёрками, пятёрками и максимум шёстерками.

Черчилль III

«Эх, Черчилль III, даааа. Много же на нём было побед и поражений». Надеюсь, вы в теме и без труда вспомните отрывки из той мемной рекламы, которая когда-то завирусилась на YouTube. Сам же танк не заслужил критики и насмешек, так как на нём можно реально тащить потные катки и бить рекорды.

Черчилль III Фото: Wargaming

Этот аппарат интересен по двум причинам. Во-первых, он круто бронирован. А так как на пятом уровне много новичков, то его слабые места знают не все. Во-вторых, его орудие — это и минус, и плюс одновременно. 75 единиц урона с выстрела. Это же смешно! Да, но с другой стороны его перезарядка настолько молниеносна, что за 60 секунд он может выдавать около 30 выстрелов.

Бронепробития в 110 мм хватает не всегда, но посмотрите на КВ 220-2. По сравнению с ним Черчилль III — это ещё цветочки. Впрочем, если что, есть имбовые голдовые снаряды с пробитием в 180 мм, которые шьют всех без проблем. И да, не стоит забывать, что Черчилль III — это жирный жук с большим запасом прочности, так что ошибаться на нём не критично.

105 LEFH18B2

Артиллерию со сложным набором букв и цифр прозвали просто «Левшой». Так, по крайней мере, проще её упоминать. Но суть не в этом. Как так получилось, что арта попала в топ? А очень просто — взяла да попала. За счёт своих имбовых характеристик и суперкомфортного геймплея.

105 LEFH18B2 Фото: Wargaming

Это не просто арта, а арта-светляк. Обладая невероятным базовым обзором в 390 мм, «Левша» может светить как себе, так и союзникам. Но всё-таки лучше использовать её по предназначению. Орудие позволяет: урон за выстрел с фугаса — 410, с бронебойных и премиумных снарядов — 350.

Фугасные снаряды имеют пробитие в 53 мм. Бронебойные — 64 мм. А вот премиумные кумулятивы — 104. И этого достаточно, ещё и при сумасшедшей скорострельности — «Левша» может за 60 секунд нанести более шести выстрелов.

Вне топа: советские танки Т-34 и КВ-1

Так уж вышло, что на пятом уровне самые фановые и имбовые танки — это преимущественно премиумные. Но если в вашем распоряжении нет лишних денег и времени, то Т-34 и КВ-1 могут стать прекрасной альтернативой.

Что такое Т-34? Это легендарный советский средний танк с отличной подвижностью, с очень комфортными углами вертикальной наводки в -8 градусов (на 57 мм пушке) и с прекрасной скорострельностью. Реализовывать Т-34 на пятом уровне — одно сплошное удовольствие.

KB-1 Фото: Wargaming

КВ-1 — не менее фановый танк, чем Т-34. По сути, это реинкарнация Т-34 в корпусе тяжёлого танка. Такой же скорострельный, но при этом очень бронированный танчик на своём уровне. Танковать одноклассников на нём и ромбовать от углов зданий — достаточно просто и эффективно.