Восточная красота. Богиня косплея из Индонезии

Круто рисует и играет на скрипке. А ещё может навалять в Tekken.

В самой большой стране Юго-Восточной Азии Индонезии живёт прекрасная девушка Лариса Рошфор, которая создаёт удивительные и завораживающие образы. Несвойственные для азиаток большие формы принесли ей 1 млн подписчиков в социальных сетях и большую узнаваемость в индустрии.

Впрочем, вау-эффекта удалось добиться не только за счёт няшной внешности. Восточный колорит в её работах и безупречные по красоте костюмы привлекают как минимум не меньше. А вот любителям откровенных фото придётся пройти мимо всей этой истории. У девушки нет аккаунтов на Patreon или OnlyFans, а вместе с тем и нет голых фото, что даже удивительно для нашего времени.

Лариса Рошфор Фото: Соцсети Ларисы Рошфор

Девушка многогранна и талантлива даже за пределами косплея. Во-первых, она хорошо играет на скрипке. Когда Лариса была ребёнком, родители часто брали её с собой на концерты оркестровой музыки. Вот почему она заинтересовалась изучением одного из классических музыкальных инструментов.

Ещё она хорошо рисует. Именно страсть к рисованию привела её в косплей. Всё началось с простых рисунков аниме-персонажей, а закончилось — рисунками костюмов для этих персонажей. Костюмы сначала создавались на бумаге, а потом переносились в реальность. За всё время девушка разработала более 50 костюмов для своих фотосессий.

Лариса Рошфор Фото: Соцсети Ларисы Рошфор

А если копнуть ещё глубже, то выяснится, что до рисования аниме-персонажей девушка любила зачитывать до дыр мангу и журналы. А ещё ей нравилось играть в Tekken за бойца Эмили де Рошфор. Ларисе не только приглянулся сам персонаж, но и его имя. Она решила сделать Рошфор частью своего сценического псевдонима.

Девушка успела засветиться и в другой смежной с косплеем сфере — киберспорте. Она выиграла несколько турниров по Tekken и была лицом индонезийского клуба NXL. Но страсть к косплею пересилила всё остальное. Можно сказать, что Лариса сделала себе имя за счёт выступлений на конкурсах по косплею, где её труды награждались овациями зрителей.

Лариса Рошфор Фото: Соцсети Ларисы Рошфор

Что нравится зрителям больше — её образы или внешность — ответить проблематично. Ведь и с внешними данными, и с самим косплеем всё в полном порядке. Самое время оценить её лучшие работы. Может быть, после этого вы точно сможете ответить на этот непростой вопрос.

В образе Нин Гуан из игры Genshin Impact

В образе Нин Гуан из игры Genshin Impact Фото: Соцсети Ларисы Рошфор

В образе Нин Гуан из игры Genshin Impact Фото: Соцсети Ларисы Рошфор

В образе Yor Forger из аниме Spy x Family

В образе Yor Forger из аниме Spy x Family Фото: Соцсети Ларисы Рошфор

В образе Тифы Локхарт из игры Final Fantasy 7

В образе Тифы Локхарт из игры Final Fantasy 7 Фото: Соцсети Ларисы Рошфор

В образе A2 из игры NieR: Automata

В образе A2 из игры NieR: Automata

В образе Яэ Мико из игры Genshin Impact

В образе Яэ Мико из игры Genshin Impact Фото: Соцсети Ларисы Рошфор

В образе Келли из игры Garena Free Fire

В образе Келли из игры Garena Free Fire Фото: Соцсети Ларисы Рошфор

В образе Ады Вонг из игры Resident Evil 2

В образе Ады Вонг из игры Resident Evil 2 Фото: Соцсети Ларисы Рошфор

В образе Mai Shiranui из игры King of Fighters

В образе Mai Shiranui из игры King of Fighters Фото: Соцсети Ларисы Рошфор

В образе Лизы из Genshin Impact

В образе Лизы из Genshin Impact Фото: Соцсети Ларисы Рошфор

В образе Леди Димитреску из игры Resident Evil Village

В образе Леди Димитреску из игры Resident Evil Village Фото: Соцсети Ларисы Рошфор

В образе Фишль из игры Genshin Impact

В образе Фишль из игры Genshin Impact Фото: Соцсети Ларисы Рошфор

В образе Гань Юй из игры Genshin Impact

В образе Гань Юй из игры Genshin Impact Фото: Соцсети Ларисы Рошфор

В образе Шэнь Хэ из Genshin Impact

В образе Шэнь Хэ из Genshin Impact Фото: Соцсети Ларисы Рошфор

В образе Моны из Genshin Impact

В образе Моны из Genshin Impact Фото: Соцсети Ларисы Рошфор

В образе Чжун Ли из Genshin Impact