Восточная красота. Богиня косплея из Индонезии

В самой большой стране Юго-Восточной Азии Индонезии живёт прекрасная девушка Лариса Рошфор, которая создаёт удивительные и завораживающие образы. Несвойственные для азиаток большие формы принесли ей 1 млн подписчиков в социальных сетях и большую узнаваемость в индустрии.
Впрочем, вау-эффекта удалось добиться не только за счёт няшной внешности. Восточный колорит в её работах и безупречные по красоте костюмы привлекают как минимум не меньше. А вот любителям откровенных фото придётся пройти мимо всей этой истории. У девушки нет аккаунтов на Patreon или OnlyFans, а вместе с тем и нет голых фото, что даже удивительно для нашего времени.
Лариса Рошфор
Фото: Соцсети Ларисы Рошфор
Девушка многогранна и талантлива даже за пределами косплея. Во-первых, она хорошо играет на скрипке. Когда Лариса была ребёнком, родители часто брали её с собой на концерты оркестровой музыки. Вот почему она заинтересовалась изучением одного из классических музыкальных инструментов.
Ещё она хорошо рисует. Именно страсть к рисованию привела её в косплей. Всё началось с простых рисунков аниме-персонажей, а закончилось — рисунками костюмов для этих персонажей. Костюмы сначала создавались на бумаге, а потом переносились в реальность. За всё время девушка разработала более 50 костюмов для своих фотосессий.
Лариса Рошфор
Фото: Соцсети Ларисы Рошфор
А если копнуть ещё глубже, то выяснится, что до рисования аниме-персонажей девушка любила зачитывать до дыр мангу и журналы. А ещё ей нравилось играть в Tekken за бойца Эмили де Рошфор. Ларисе не только приглянулся сам персонаж, но и его имя. Она решила сделать Рошфор частью своего сценического псевдонима.
Девушка успела засветиться и в другой смежной с косплеем сфере — киберспорте. Она выиграла несколько турниров по Tekken и была лицом индонезийского клуба NXL. Но страсть к косплею пересилила всё остальное. Можно сказать, что Лариса сделала себе имя за счёт выступлений на конкурсах по косплею, где её труды награждались овациями зрителей.
Лариса Рошфор
Фото: Соцсети Ларисы Рошфор
Что нравится зрителям больше — её образы или внешность — ответить проблематично. Ведь и с внешними данными, и с самим косплеем всё в полном порядке. Самое время оценить её лучшие работы. Может быть, после этого вы точно сможете ответить на этот непростой вопрос.
В образе Нин Гуан из игры Genshin Impact
В образе Нин Гуан из игры Genshin Impact
Фото: Соцсети Ларисы Рошфор
В образе Нин Гуан из игры Genshin Impact
Фото: Соцсети Ларисы Рошфор
В образе Yor Forger из аниме Spy x Family
В образе Yor Forger из аниме Spy x Family
Фото: Соцсети Ларисы Рошфор
В образе Тифы Локхарт из игры Final Fantasy 7
В образе Тифы Локхарт из игры Final Fantasy 7
Фото: Соцсети Ларисы Рошфор
В образе A2 из игры NieR: Automata
В образе A2 из игры NieR: Automata
В образе Яэ Мико из игры Genshin Impact
В образе Яэ Мико из игры Genshin Impact
Фото: Соцсети Ларисы Рошфор
В образе Келли из игры Garena Free Fire
В образе Келли из игры Garena Free Fire
Фото: Соцсети Ларисы Рошфор
В образе Ады Вонг из игры Resident Evil 2
В образе Ады Вонг из игры Resident Evil 2
Фото: Соцсети Ларисы Рошфор
В образе Mai Shiranui из игры King of Fighters
В образе Mai Shiranui из игры King of Fighters
Фото: Соцсети Ларисы Рошфор
В образе Лизы из Genshin Impact
В образе Лизы из Genshin Impact
Фото: Соцсети Ларисы Рошфор
В образе Леди Димитреску из игры Resident Evil Village
В образе Леди Димитреску из игры Resident Evil Village
Фото: Соцсети Ларисы Рошфор
В образе Фишль из игры Genshin Impact
В образе Фишль из игры Genshin Impact
Фото: Соцсети Ларисы Рошфор
В образе Гань Юй из игры Genshin Impact
В образе Гань Юй из игры Genshin Impact
Фото: Соцсети Ларисы Рошфор
В образе Шэнь Хэ из Genshin Impact
В образе Шэнь Хэ из Genshin Impact
Фото: Соцсети Ларисы Рошфор
В образе Моны из Genshin Impact
В образе Моны из Genshin Impact
Фото: Соцсети Ларисы Рошфор
В образе Чжун Ли из Genshin Impact
В образе Чжун Ли из Genshin Impact
Фото: Соцсети Ларисы Рошфор
- 8 сентября 2022
-
09:22
-
01:51
-
01:14
-
00:47
- 7 сентября 2022
-
23:59
-
22:26
-
22:23
-
22:11
-
22:02
-
21:39
-
21:07
-
20:14
-
19:41
-
19:26
-
18:46
-
18:30
-
18:18
-
18:09
-
17:24
-
17:16
-
16:44
-
16:13
-
15:54
-
15:40
-
15:03
-
14:56
-
14:38
-
14:32
-
13:49
-
13:38
-
13:22
-
13:04
-
12:23
-
12:18
-
11:41