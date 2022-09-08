Очередной развод на деньги: реакция интернета на анонс iPhone 14

Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как люди реагируют на анонс новых продуктов от Apple. Любая презентация новых «Айфонов» вызывает неподдельный интерес даже у тех, кто ходит с Samsung и Huawei (не в обиду обладателям и этих прекрасных телефонов).
Мы посмотрели на реакцию людей, знакомых с продуктами Apple не понаслышке, и делимся с вами. Постарались собрать самые смешные мемы и яркие комментарии.
Как можно обозначить прошедшую презентацию вкратце? Пользователь «Твиттера» @artemrafaelevi1 знает:
«Watch Series 8 — шляпа; Watch SE 2 — топ за свои деньги; Watch Ultra — топ. Air Pods Pro 2 — скучновато; iPhone 14 — вообще непонятный. iPhone 14 Pro — огонь. Вот и вся полуторачасовая презентация Apple».
Окей, я пользуюсь iPhone 14 уже больше года
Фото: @iAryaHarish
Обычный iPhone 14 многим не понравился. Да и как может понравиться смартфон, у которого максимум что изменилось — это цифра в названии.
«Что-то iPhone 14 вообще не впечатляет. Впервые в истории Apple они даже процессор оставили прошлогодний — A15», — @IzumovFedor.
«iPhone 14 выглядит как очередной [развод] на деньги», — @ksejhsl.
«Ничего не меняется. Apple втюхивает тот же Айфон каждый год. В том хоть камеры местами поменяли. Даже чёлку в обычном 14-м не убрали», — @tisssha_.
Айфон раньше — Айфон 14
Фото: @v_mendozza
«Новые Apple Watch получат датчик температуры, чтоб измерить температуру горения ваших жоп, когда станут ясны рублёвые цены на iPhone 14», — @A_Kapustin.
«iPhone 14 — это iPhone 13, но только без слота для симки. Серьёзно?» — @mrdaytonameth.
«Закрыл кредит на iPhone 13 Pro Max, самое время взять 14-й», — @mamsspaghetti2.
«Смотреть презентацию Apple в этом году – как смотреть на то, как твоему брату дарят подарок — прикольно, но это не для тебя», — @thedrden.
Некоторым так наскучил сам iPhone, что они решили обсудить, как сотрудники Apple ведут себя перед камерой:
«У спикеров Apple отвратительная подача. Они вообще не понимают, как выступать на публике и не выглядеть деревянными», — @alestermoran.
Как изменился iPhone 14
Фото: @maximiliano9209
«Моё любимое развлечение при просмотре Apple конференций — считать процент белых мужиков среди презентующих», — @avis_alba_vm.
«А что, у Apple была презентация? Как-то не до неё. Чекнул нововведения, не пожалел, что пропустил презентацию. Apple, вашу мать, где прорыв? Надоели местами камеры переставлять», — @vlsiner.
«Новый iPhone – прикольная мобила, если тебе хочется пофоткать или потеряться», — @dimakosmo.
iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, хой
Фото: @Stepha_liz
Зато iPhone 14 Pro фанаты Apple встретили овациями. Многим понравился как и новый фиолетовый цвет, так и немного изменённый дизайн лицевой стороны смартфона — Apple отказалась от чёлки, ограничившись круговым вырезом.
«Ладно, фиолетовый iPhone 14 Pro заставил меня хотеть Айфон, но какая разница, если у меня нет денег», — @alina_official.
«iPhone 14 Pro — секс», — @borovskih_yana.
«Базовая модель, ожидаемо, параша, а вот Pro-версии с их Dynamic Island — прямо в сердечко. Надо брать, получается», — @gingerainbooow.
Картинка с дедушкой в клетчатой рубашке вишнёвого цвета завирусилась в социальных сетях прошлой осенью. Она же актуальна и сейчас. Тогда просто сравнивали iPhone 12 с iPhone 13. В этот раз изменений оказалось ещё меньше, если мы говорим о базовой модели смартфона без приставки Pro.
«Когда увидел iPhone 14 Pro», — @jorgeBluBlu555.
«Пытаюсь найти отличия между iPhone 14, iPhone 13, 12, 11», — @m0onlight94.
«iPhone 13 и iPhone 14», — @itzbrezly.
«В ожидании, когда iPhone 14 упадёт в цене, чтобы упала цена на iPhone 13 и iPhone 12, чтобы я мог купить iPhone 11», — @JJJackcarter.
«Apple выпускает iPhone 11, 12, 13 и 14», — @updatecharts.
«Некоторым блогерам уже удалось пощупать и протестировать новый iPhone 14. На фото — iPhone 14 Pro в фиолетовом цвете», — @zanyama_.
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