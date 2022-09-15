Милую Старлайт из «Пацанов» жутко травят. Дошло совсем уж до неприличия

Исполнительница роли супергероини Старлайт в сериале «Пацаны» Эрин Мориарти столкнулась с жёсткой травлей со стороны части фанатов популярного телешоу. Поклонникам не понравились изменения во внешности Мориарти, которая, с вероятностью более 99%, сделала неудачную пластическую операцию.

Эрин обвинили в том, что она перестала быть красивой и напрасно воспользовалась услугами хирурга. Мориарти пришлось реагировать на массовую критику.

Я действительно чувствую себя лишённой права голоса. Я действительно чувствую себя дегуманизированной. Я действительно чувствую себя парализованной. Я вложила кровь, пот и слёзы в эту роль (снова, снова и снова). Я была на месте этого персонажа.

Ситуация сильно сказалась на актрисе.

Это действительно разбивает мне сердце — я рвала жилы для этой роли, и женоненавистнический троллинг — это именно то, против чего выступала бы Энни. Каждый проходит через свои собственные битвы; давайте не будем добавлять к ним ещё эту.

Эрин Мориарти

Мориарти не намерена публично выяснять отношения, и произошедшее только сделало её сильнее.

Любому, кто приходит ко мне, я скажу: «Я вижу тебя, я не ненавижу тебя, я только сопереживаю и прощаю».

Со своим обращением актриса закрепила скриншот статьи «#ЯПоддерживаюСтарлайт? Предательство Эрин Мориарти фанатами сериала «Пацаны» с платформы Medium.

Аргументы за и против поступка Эрин Мориарти

Под постом Мориарти высказались её коллеги по сериалу — Энтони Старр (Хоумлендер), Джек Куэйд (Хьюи Кэмпбелл) и другие. Все они поддержали актрису, посоветовав не обращать внимания на троллей и их комментарии.

«Поддерживаю тебя и то, что ты здесь сказала, на 100 процентов. Хорошо сказано. Твоя работа в шоу всегда была звёздной. Ты прекрасна внутри и снаружи. Продолжай сиять», — подчеркнул Старр.

«Люблю тебя, Эрин. Мы все поддерживаем тебя. Ты такая невероятная и талантливая от природы. Я считаю, что мне невероятно повезло познакомиться с тобой. Продолжай сиять ярко. Не обращай внимания на троллей. Мы стоим за тебя горой», — отметил Куэйд.

Джек Куэйд и Эрин Мориарти на съёмках четвёртого сезона «Пацанов» Фото: Соцсети Эрин Мориарти

Ещё более жёстко высказался шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке, который в духе героев сериала в выражениях не стеснялся.

Привет, тролли! Во-первых, всё это буквально противоречит чёртовому посланию шоу. Во-вторых, вы причиняете боль реальным людям с настоящими чувствами. Будьте добрыми.



А если вы не можете быть добрыми, то съешьте мешок [половых органов], валите к чёрту на солнце и не смотрите «Пацанов». Вы нам не нужны.

В вышеупомянутой статье «#ЯПоддерживаюСтарлайт?» говорится следующее:

Харассмент кажется ещё более ужасным, если брать во внимание контекст её роли в качестве Старлайт в сериале. Той женщины, которую заставляют замолчать и сексуализируют, которую воспринимают как знаменитость с обложки, а не как человека со своими мыслями и чувствами. Но Энни вымышленная, а Эрин — нет. Её страдания не заканчиваются, когда начинаются титры, потому что их невозможно отключить.

В сериале Старлайт действительно сталкивается ровно с тем же — чрезмерным вниманием к своей внешности и суровой критикой за отказ вести себя неискренне, чтобы нравилось большинству окружающих.

Мориарти в значительной степени стала заложницей своего экранного образа. Старлайт – самый добрый персонаж «Пацанов». По сути, единственный герой с идеальными нравственными ориентирами. Точно такими же характеристиками многие фанаты наделили Эрин Мориарти.

Эксперименты актрисы с внешностью привели к тому, что поклонники возненавидели её. Будто у Старлайт или Мориарти вскрылась тёмная сторона, как у Хоумлендера в сериале.

Старлайт (Эрин Мориарти) и Хоумлендер (Энтони Старр) в сериале «Пацаны» Фото: Соцсети Эрин Мориарти

Можно сказать, что критика Мориарти перешла все рамки приличия. Всё-таки грубые оскорбления актрисы — откровенный перебор. Однако с какой-то стороны негодование поклонников «Пацанов» тоже можно понять. Мориарти имеет полное право делать со своей внешностью всё, что пожелает, но поклонники не обязаны восхищаться результатами её пластики. Тем более когда эти результаты получились, мягко говоря, неудачными.

Просто стоит сравнить старые фото Эрин с нынешними. Очень немногие могут сказать, что актриса стала симпатичнее. Мориарти была привлекательной и не нуждалась в изменениях внешности. Максимум в каких-то точечных услугах пластического хирурга — практически невидимых для окружающих.

До и после операции Фото: Соцсети Эрин Мориарти

Получилась совершенно противоположная картина — изменения сделаны кричаще заметно. Так что сложно обвинять в абсолютной неправоте тех, кто в корректной форме говорит, что Эрин сделала неверный выбор. Порицания заслуживают только хейтеры-грубияны, которые извергают лишь одни оскорбления.

Примечательно, что в данный момент под постами Мориарти в соцсетях идут преимущественно комментарии с поддержкой, а не критикой. Кампания по поддержке Эрин в исполнении Крипке, Старра и остальных причастных к «Пацанам» возымела эффект.

Съёмки четвёртого сезона сериала продолжаются. Большая интрига заключается в том, как будет выглядеть Эрин в образе Старлайт на экране. Скорее всего, визажисты как-то постараются замаскировать результаты пластики, чтобы фанаты могли лицезреть старую добрую Старлайт, а изменения коснулись лишь исполнительницы её роли в реальной жизни.