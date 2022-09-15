Смотрим презентацию будущего Call of Duty
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Начало через пару часов.
Через пару часов, в 19:30 мск, Activision начнёт большую презентацию Call of Duty Next, на которой обещают впервые показать сетевой режим Modern Warfare 2 и королевскую битву Warzone 2.0. Вдобавок презентуют Warzone Mobile.
Мы будем следить за презентацией и расскажем о главном с мероприятия. Приходите ближе к началу!
Live Михаил Шевкун
Где смотреть?
Прямая трансляция Call of Duty Next начнётся в 19:30 мск на YouTube.
Комментарии
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