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Показ Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2 — детали, новости, смотреть онлайн

Смотрим презентацию будущего Call of Duty
Михаил Шевкун
Показ Modern Warfare 2 и Warzone 2 — прямой эфир
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Начало через пару часов.

Через пару часов, в 19:30 мск, Activision начнёт большую презентацию Call of Duty Next, на которой обещают впервые показать сетевой режим Modern Warfare 2 и королевскую битву Warzone 2.0. Вдобавок презентуют Warzone Mobile.

Мы будем следить за презентацией и расскажем о главном с мероприятия. Приходите ближе к началу!

Где смотреть?
Live Михаил Шевкун

Где смотреть?

Прямая трансляция Call of Duty Next начнётся в 19:30 мск на YouTube.

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