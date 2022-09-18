Любуемся потрясающими героинями «Ведьмака», MGS 4, Genshin Impact и Castlevania

Мы продолжаем делиться с нашими читателями лучшими образами из мира косплея. Сегодня вас ждут сразу несколько нетривиальных образов из культовых игр, а также очень и очень детальное перевоплощение в персонажа из мобильного тайтла.
«Ведьмак»
Перевоплощений в персонажей вселенной «Ведьмака» так много, что кажется, будто мы видели уже всех героев эпопеи. Однако Мария Негодует и Александра Реил показали, что это далеко не так. Девушки перевоплотились в дриад — королеву Эитнэ и её дочь Моренн соответственно. Невероятно чувственные образы дополняют замечательные лесные пейзажи, которые как будто бы сошли со страниц книг Анджея Сапковского или из карточек в «Гвинте». Фото: Кира Митенкова.
Metal Gear Solid 4
В последнее время многие косплеерши обратили внимание на культовую серию Хидео Кодзимы. А мы и не против — особенно когда Ольга Хаку перевоплощается в невероятных персонажей вроде Laughing Octopus, страдающих от ПТСР и других ментальных болячек. Да, умеет же Кодзима поднимать действительно сложные темы в своих играх. Фото: Кира Митенкова.
Genshin Impact
От классных образов по «Геншину» никуда не денешься — особенно если за дело берётся потрясающая Мария Давыдова в объективе Александры Станкевич.
Castlevania
Культовая «Кастлвания» редко попадает в наши материалы, однако сегодня мы просто не могли пройти мимо шикарной Кармиллы из анимационного сериала от Netflix. В героиню перевоплотилась замечательная Роксолана Ридель, фотографировала Jay Wanmei.
Fate/Grand Order
Мы продолжаем делиться образами из малоизвестных проектов. И Fate/Grand Order лишь частично можно назвать таковой — в России вряд ли многие слышали про неё, но в Японии это невероятно популярная мобильная jRPG. Но для нас главное здесь — невероятный косплей на Нерону Клавдию от Ники Блаватской. Просто потрясающий образ, который запечатлел Саша Мифетис.
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