Финал The International изнутри. Феноменальная спортивная драма True Sight

Как фильмы про Dota 2 привлекают внимание миллионов геймеров со всего мира.

В эту субботу, 24 сентября, выйдет фильм о победе российской команды Team Spirit на главном турнире по Dota 2 c призовым фондом более $ 40 млн. История True Sight: The International 2021 Finals расскажет о феноменальной победе «тёмной лошадки» над основным фаворитом чемпионата мира — китайской командой PSG.LGD.

Эмоции участников, переговоры во время матча и многое другое — разработчики игры дадут возможность всем любителям киберспорта максимально приблизиться к истории финального матча.

Это происходит благодаря уникальному формату съёмки, который возможен только в киберспорте: перед игрой участников обвешивают микрофонами и обставляют камерами. В результате ни одно слово или эмоция не может ускользнуть от внимания авторов, а затем и зрителей True Sight.

За несколько дней до премьеры мы вспоминаем большую историю фильмов True Sight и попробуем объяснить, почему ежегодный проект Valve ждут миллионы геймеров по всему миру. Это особенно актуально сейчас — на этой неделе в Battle Pass выйдут обновлённые фильмы прошлых лет с новыми подробностями.

Предыстория True Sight — Free to Play и сторонние проекты

В 2014 году Valve выпустила первый документальный фильм о соревновательной Dota 2. Free to Play рассказал истории трёх профессиональных игроков, которые в августе 2011 года отправились за мечтой в Кёльн — там проходил первый The International с невероятным для того времени призовым фондом $ 1 млн.

Лента предназначалась, скорее, для тех, кто не был знаком с Dota 2 и киберспортом. Авторы объясняли механизм драфта перед матчем, общие механики игры, формат турнира и многое другое. Однако и опытным геймерам фильм пришёлся по душе: они впервые смогли подобраться так близко к сцене «Инта».

Выход фильма также пришёлся на всплеск интереса к киберспорту и Dota 2, поэтому вскоре представители сферы поняли, чем могут заинтересовать геймеров. Свои фильмы стали снимать отдельные команды и студии освещения — для фанатов киберспорта это была отличная возможность поближе познакомиться с участниками турнира и увидеть, что происходит в игровых кабинках.

К примеру, в русскоязычном сообществе популярность получили работы ведущего студии Ивана Faker Дёмкина. Он снял три фильма о The International — например, «В зените мечты» рассказал истории молодого капитана Virtus.pro Артёма fng Баршака, комментатора-дебютанта Антона mob5ter Ерохина и Андрея Dread Голубева, который после неудач на квалификации отправился на TI5 в роли аналитика.

В техническом плане этот и другие последователи Free to Play заметно уступали фильмам от Valve, но возможность ощутить себя частью событий и узнать что-то новое о кумирах была слишком привлекательной. Через пару лет это заметят и в Valve.

Первый опыт — сериал только для донатеров

В октябре 2016 года разработчики Dota 2 анонсировали дебютный True Sight. Формат был крайне далёк от того, что мы имеем сейчас: Valve планировали снять сериал о подготовке двух топовых команд к глобальному турниру The Boston Major 2016 с призовым фондом $ 3 млн.

Сейчас об этом проекте почти никто не помнит. Авторы начали съёмки с начала сезона в сентябре и не угадали с участниками — Evil Geniuses вылетела в полуфинале мэйджора, а Fnatic и вовсе провалила квалификацию, завершив свою сюжетную арку задолго до основных событий.

Кроме того, сериал был эксклюзивно доступен в Steam только для владельцев осеннего боевого пропуска, не очень популярного среди игроков в Dota 2. В результате тот True Sight был интересен разве что фанам EG и Fnatic, которые хотели узнать о проблемах любимой команды.

Невероятный финал в Киеве как второе дыхание

Перед следующим крупным турниром Valve полностью переработали идею True Sight. Неизвестно, планировалось ли это заранее, но авторы сосредоточились на одном матче между Virtus.pro и OG — а тот сам по себе оказался крутой спортивной историей!

Русскоязычная публика гнала VP к заслуженной победе, в то время как команда Ceb на чужой сцене сотворила, казалось, невозможное и вырвала титул! Про финал The Kiev Major 2017 нужно было снимать фильм, и разработчики Dota 2 не сплоховали.

Впервые зрители смогли увидеть настрой команд на матч, обсуждение пиков и эмоции игроков, которые разлетелись на цитаты и мемы. Даже жаль, что из-за нецензурной лексики мы не можем разместить этот шедевр тут, но фильм True Sight: The Kiev Major Grand Finals легко можно найти на YouTube или ВКонтакте.

У нас, к слову, фильм приняли не очень хорошо — в Virtus.pro посчитали, что авторы слишком идеализировали победителей и представили российскую команду как «плохишей», умеющих только курить, ругаться матом и смеяться над соперниками. Впрочем, это только увеличило хайп вокруг ленты.

Фото: Virtus.pro

На волне успеха Valve уже через несколько месяцев «привезли» True Sight на свой главный турнир, The International 2017. Борьба за рекордные $ 25 млн, противостояние Запада (Team Liquid) и Востока (PSG.LGD), невероятная атмосфера чемпионата — казалось, этот фильм ждёт ещё больший успех.

Но авторов слегка подвели команды. Вместо невероятной схватки за титул мы увидели уверенные 3:0 от команды Куро KuroKy Салехи Тахасоми, интриги почти не было: в результате зрителям показали хайлайты игр с комментариями игроков из кабинок и обсуждением между матчами.

Помимо этого, сотрудников Valve упрекали в том, что они слишком поспешили с выпуском нового True Sight, пожертвовав атмосферой и насыщенностью фильма. В целом история вышла неплохой, но многим 28-минутной скучноватой сводки о гранд-финале TI7 показалось мало.

В этом и следующих роликах доступны русские субтитры. Включить их можно кнопкой в плеере (снизу справа) или при нажатии клавиши «С» на клавиатуре.

Эра чудес от OG и расцвета True Sight

Разработчики Dota 2 фанатов поняли — в следующий раз True Sight вышел лишь через четыре месяца после окончания The International. Сам фильм оказался в два с лишним раза длиннее предыдущего, существенно прибавил в визуале и атмосфере. Помимо того, авторы уместили в начале краткую историю OG и показали, почему эта победа действительно стала сенсацией.

Сюжет с Золушкой из открытых квалификаций, за неделю до старта лишившейся капитана, сам по себе стал классным фундаментом для фильма (так же, как на мэйджоре в Киеве). Однако прогресс и работу Valve при этом выделить очень важно: в 2018 году True Sight наконец-то стал полноценной киноработой.

Что-то подобное мы увидели и через год. True Sight: The International 2019 Finals вышел ещё объёмнее, даже несмотря на то, что в финале были сыграны лишь четыре карты из пяти. Тем не менее противостояние двух последних чемпионов если и не вышло ярким, то было показано таким — и в этом заслуга команды True Sight.

Игроки OG снова неожиданно для многих стали чемпионами и в роли уже знакомых главных героев полюбились зрителю. После выхода последнего фильма от Valve многим зрителям казалось, что ярче этого они вряд ли что-то увидят — ну, разве что юбилейный The International не выиграет какая-то малоизвестная команда из России, показав кучу невероятных хайлайтов.

Совсем скоро мы узнаем намного больше об истории победы Team Spirit — Valve наверняка расскажет, как Айрат Silent Газиев настраивал команду перед серией PSG.LGD, почему «драконы» решили пикнуть Magnus и за счёт чего стали чемпионами мира. Должно быть круто!