5 причин, почему Вайс-Сити — идеальный город для GTA 6

Последнее слитое видео только подтвердило ранее ходившие слухи о сеттинге GTA 6: действие следующей части пройдёт в современном Вайс-Сити.

Этот яркий курорт, привлекающий туристов со всего мира и расположившийся на побережье Атлантического океана на юго-востоке Флориды, славится своими дорогими отелями, неоновыми вывесками, ночными клубами, красивыми пляжами и чистой бирюзовой водой. GTA: Vice City подсвечивала все эти элементы роскоши и гламура старательно.

Как может выглядеть GTA 6 Фото: rare-gallery

За последние 20 лет (GTA: Vice City вышла в октябре 2002-го) технологии развились до необходимого уровня, чтобы выстраивать мегаполисы до мельчайшей схожести с реальными аналогами. За это время мы не пересели на летающие автомобили, а искусственный интеллект не заменил человека, но квадрокоптеры и электротранспорт стали частью нашей жизни. Настало время показать солнечный Майами во всей красе!

В этом материале мы перечислили 5 главных причин, почему Вайс-Сити идеально подходит для GTA 6.

Первая причина: из-за сильного чувства ностальгии

Вспомните миссию с вертолётиком. Если вместо чувства ностальгии, вы начали хмуриться и злиться, то это плохой пример. Согласен. А теперь вспомните улицу Оушен Драйв, что находился на острове Вайс-бич и где можно было увидеть дорогие отели, огромный пляж и море неоновых огней, появляющихся при закате дня.

Если на вашем лице появилась улыбка, то вы поняли меня правильно. Сильное желание воспользоваться машиной времени (если бы она существовала) и побывать на этой улице ещё раз — это и есть ностальгия.

GTA: Vice City из провального сборника The Definitive Edition

Вторая причина: непреодолимое желание узнать, а каким будет современный Вайс-Сити

Майами называют неофициальной столицей Латинской Америки. Сюда стекались многие жители латиноамериканских стран в надежде найти себя. А вместе с латиноамериканской культурой в Майами пришли и запрещённые вещества, которые превратили курортный мегаполис в столицу кокаинового бизнеса и нарковойны.

Но у бесконечного потока веществ есть и свои плюсы. В 90-е годы облик города стал серьёзно улучшаться за счёт нажитых на продаже наркотиков денег. Здесь выросли новые отели и небоскрёбы с великолепными видами на побережье океана.

Реальный Майами Фото: planet of hotels

Внедрение в GTA 6 смартфонов, современного транспорта, цифровых технологий, биткоина и прочей радости современной жизни вместе с выросшими небоскребами и деловыми центрами может радикально изменить облик уже полюбившихся локаций. Игроки смогут посмотреть на старые улицы иным взглядом. Увидеть до боли родное и знакомое, но в современной обработке — это заманчиво.

Третья причина: просто настало время для Вайс-Сити

Либерти-Сити появлялся в GTA 3 и GTA 4. Мы имели возможность посмотреть на один и тот же город через призму двух разных эпох. Лос-Сантос был в GTA: San Andreas и GTA 5. А Вайс-Сити присутствовал только в одноимённой игре. Это единственный город в серии, который ещё не получил HD-версии с графикой нового поколения.

Фанатский постер GTA: Vice CIty

Четвёртая причина: город должен выйти за пределы своей компактности

Современная версия города должна быть намного больше оригинала 20-летней давности. Оригинальный Вайс-Сити можно было объехать на спорткаре за 2 минуты! Тогда разработчики были ограничены мощностью систем. Сейчас ограничений никаких нет. Как минимум со стороны консолей и ПК.

Как может выглядеть GTA 6

Вот, знаете, есть чувство, что мы увидим серьёзно модернизованный Вайс-Сити — более расширенный и выходящий за пределы одного Майами, потому что оригинальный город был чересчур уж компактным.

Может быть, его стоит расширить за счёт отдалённых островов, добраться до которых можно будет на лодке или вертолёте? Или даже захватить прилегающие к Майами территории? Но Вайс-Сити точно должен вырасти как вширь, так и ввысь.

Пятая причина: чтобы услышать что-то новое про Томми Версетти и про других культовых персонажей GTA Vice City

На момент действия GTA: Vice City в 1986-м главному герою Томми Версетти было 35 лет. Если GTA 6 переместит игроков в нынешнее время, то Томми должно быть больше 70 лет. То есть главный герой вполне мог бы дожить до этого времени и предстать пожилым человеком либо же умереть из-за каких-либо обстоятельств.

Важно не это, а сам факт присутствия старых персонажей в новой игре хотя бы в качестве упоминаний или отсылок.

Томми Версетти Фото: hdqwalls

Например, в GTA 5 можно было наткнуться на сайт Kent Paul's, который был создан в 2000-х. Речь про «игровые двухтысячные». Так вот, на этом сайте была опубликована статья о проблемах 80-х. В самом конце статьи её автор обращается к Томми: «Видишь ли, Том, я нигде не упоминал твоего имени. Может, теперь ты нас не убьёшь?»

Если это тот самый Том, то, получается, Версетти мог спокойно контролировать свой бизнес и во времена GTA 5 в 2013-м? Есть надежда получить ответ на этот вопрос как раз в новой части.

Однако рассчитывать на что-то, кроме совсем туманных отсылок, не стоит. Rockstar не раз подтверждала, что события GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas происходят в отдельной от GTA 4 и GTA 5 вселенной. GTA 6 также должна войти во вселенную HD-эпохи франшизы.

Без причины: Vice City — одна из самых удачных GTA в истории серии

Можно долго спорить о том, какая часть круче, но одно точно известно: GTA: Vice City — одна из самых удачных игр Rockstar.

Лёгкая, насыщенная яркими цветами, со смешными персонажами типа Кена Розенберга или полковника Кортеса. С хладнокровным и бесстрашным главным героем. С отличнейшим саундтреком, который стал знаковым для многих игроков. Поэтому Вайс-Сити, бесспорно, заслужил ещё один шанс, чтобы о нём вновь все заговорили.