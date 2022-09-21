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Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 и RTX 4080: цена, дата, характеристики, недовольство, DLSS 3

Разбираем RTX 4090 и RTX 4080. Лучшие видеокарты в истории, но всё ещё не без проблем
Михаил Шевкун
Анонс RTX 4000 — откуда столько споров?
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NVIDIA не смогла безоговорочно обрадовать энтузиастов.

Вечером 20 сентября NVIDIA представила следующее поколение своих видеокарт — серию RTX 4000 на базе архитектуры Ada Lovelace. Первыми железками стали RTX 4090 и сразу две RTX 4080. Однако в целом анонс восприняли смешанно. Давайте разбираться, в чём дело.

Характеристики RTX 4090

ЧипAD102-300
CUDA-ядра16 384
Базовая частота2,23 ГГц
Максимальная частота2,52 ГГц
Память24 ГБ GDDR6X
Разрядность шины384-бита
Энергопотребление450 ватт
Блок питания в ПК850 ватт
Терафлопсы82,6 TFLOPS
Цена в долларах$ 1599
Примерная цена в рублях99 999 рублей
Дата выхода12 октября
RTX 4090

RTX 4090

Характеристики RTX 4080 (16 ГБ)

ЧипAD103-300
CUDA-ядра9728
Базовая частота2,21 ГГц
Максимальная частота2,51 ГГц
Память16 ГБ GDDR6X
Разрядность шины256-бит
Энергопотребление320 ватт
Блок питания в ПК750 ватт
Терафлопсы49 TFLOP
Цена в долларах$ 1199
Примерная цена в рублях74 999 рублей
Дата выходаноябрь

Характеристики RTX 4080 (12 ГБ)

ЧипAD104-400
CUDA-ядра7680
Базовая частота2,31 ГГц
Максимальная частота2,61 ГГц
Память12 ГБ GDDR6X
Разрядность шины192-бит
Энергопотребление285 ватт
Блок питания в ПК700 ватт
Терафлопсы40 TFLOP
Цена в долларах$ 899
Примерная цена в рублях55 999 рублей
Дата выходаноябрь

Эволюция поколений RTX-видеокарт

Эволюция RTX-видеокарт

Эволюция RTX-видеокарт

DLSS 3

Сами видеокарты на голых характеристиках работают примерно вдвое лучше своих предшественников, но особенно хорошо они показывают себя в работе с трассировкой лучей — во многом благодаря уже третьей версии масштабирования Deep Learning Super Sampling. Она стала эксклюзивом RTX 4000.

DLSS 3 активно использует четвёртое поколение тензорных ядер и новый оптический ускоритель на архитектуре Ada Lovelace, благодаря чему технология теперь умеет генерировать целые дополнительные кадры (раньше были лишь дополнительные пиксели), благодаря чему качество и производительность масштабирования станет ещё лучше.

Принцип работы DLSS 3

Принцип работы DLSS 3

К примеру, Cyberpunk 2077 в 4К с улучшенной трассировкой лучей через DLSS 3 работает в четыре-пять (!) раза лучше, чем без использования масштабирования:

  • в честном 4К с трассировкой — примерно 24 FPS;
  • с DLSS 2 — примерно 63 FPS;
  • с DLSS 3 — примерно 97 FPS.

Тест Digital Foundry

Результаты Cyberpunk 2077 на RTX 4090 с DLSS 3 шокируют

Результаты Cyberpunk 2077 на RTX 4090 с DLSS 3 шокируют

Фото: Digital Foundry

Тест NVIDIA

Рост до пяти раз — DLSS 2 такого не позволяет

Рост до пяти раз — DLSS 2 такого не позволяет

Фото: NVIDIA

Видео

Откуда недовольство?

Компания показала мощные видеокарты и большой шаг для DLSS. Что же не так, почему люди оказались недовольны?

Первая причина — RTX 4080 на 12 ГБ. Сразу после презентации энтузиасты заподозрили, что перед нами лишь разогнанная RTX 4070. Слишком уж сильно модели на 16 и 12 ГБ отличаются друг от друга, ведь у них даже разные чипы стоят. Похоже, так оно действительно и есть. Обе видеокарты мощные, но это абсолютно разные GPU. К версии на 12 ГБ стоит относиться как к условной RTX 4070 или RTX 4070 Ti, но никак не к RTX 4080.

Вторая причина — цены. Даже в США видеокарты подорожали от стартовых цен предыдущего поколения. Каждая модель увеличилась в цене на пару-тройку сотен долларов. Про Европу и говорить страшно — там подорожание в несколько раз. И всё это происходит в момент, когда стоимость видеокарт обрушилась на фоне огромных запасов старого поколения. К примеру, в США сейчас можно прикупить RTX 3090 Ti где-нибудь за $ 1200.

Третья причина — мало информации. Старт продаж видеокарт изначально вообще был запланирован на середину лета, но на фоне краха рынка криптовалюты и майнинга цены на GPU резко упали, а предложение неожиданно многократно начало превышать предложение. И спустя несколько переносов NVIDIA презентует видеокарты с минимальной информацией.

Тесты RTX 4090 с RTX 3090 Ti

Тесты RTX 4090 с RTX 3090 Ti

Вдобавок к этому компания в лучших традициях Apple показывает неочевидные графики с тестами. И ведь у некоторых блогеров уже есть доступ к RTX 4090 — DF даже выпустила ну очень короткий тизер своего грядущего материала, но на этом пока всё.

Всё сводится к тому, что видеокарты очень-очень мощные, а с DLSS 3 они в четыре-пять раз быстрее своих предшественников.

Но, наверное, самая главная причина — RTX 4000 будто бы просто не нужны. Вот уже два года как вышли PS5 и Xbox Series, однако подавляющее большинство крупных игровых новинок и дальше выходят на старых консолях — так ещё выглядят и работают там нормально.

Большинство активных игроков вообще дальше сидят на старых GTX 1060, GTX 1070 и GTX 1080, а те, кто уже перешёл на RTX 2000 или RTX 3000, явно не увидят большого резона переходить на новенькие RTX 4000. Особенно учитывая рост цен при дешёвой альтернативе.

Данные недавнего опроса пользователей Steam

Данные недавнего опроса пользователей Steam

Вдобавок технология по ускорению производительности DLSS 3 внезапно оказалась эксклюзивом новых видеокарт, хотя она явно будет куда больше нужна на старых карточках. Аналог от AMD, FSR, уже активно наступал на пятки DLSS за счёт большей доступности при небольших компромиссах.

Если «красные» продолжат развивать свой FSR, а в этом сомнений совсем нет, то именно FSR может стать ультимативной технологией для разработчиков. В общем-то, это уже и так происходит, а эксклюзивность DLSS 3 для совсем новых видеокарт может ещё сильнее замедлить распространение технологии.

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