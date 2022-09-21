Разбираем RTX 4090 и RTX 4080. Лучшие видеокарты в истории, но всё ещё не без проблем

Вечером 20 сентября NVIDIA представила следующее поколение своих видеокарт — серию RTX 4000 на базе архитектуры Ada Lovelace. Первыми железками стали RTX 4090 и сразу две RTX 4080. Однако в целом анонс восприняли смешанно. Давайте разбираться, в чём дело.

Характеристики RTX 4090

Чип AD102-300 CUDA-ядра 16 384 Базовая частота 2,23 ГГц Максимальная частота 2,52 ГГц Память 24 ГБ GDDR6X Разрядность шины 384-бита Энергопотребление 450 ватт Блок питания в ПК 850 ватт Терафлопсы 82,6 TFLOPS Цена в долларах $ 1599 Примерная цена в рублях 99 999 рублей Дата выхода 12 октября

RTX 4090

Характеристики RTX 4080 (16 ГБ)

Чип AD103-300 CUDA-ядра 9728 Базовая частота 2,21 ГГц Максимальная частота 2,51 ГГц Память 16 ГБ GDDR6X Разрядность шины 256-бит Энергопотребление 320 ватт Блок питания в ПК 750 ватт Терафлопсы 49 TFLOP Цена в долларах $ 1199 Примерная цена в рублях 74 999 рублей Дата выхода ноябрь

Характеристики RTX 4080 (12 ГБ)

Чип AD104-400 CUDA-ядра 7680 Базовая частота 2,31 ГГц Максимальная частота 2,61 ГГц Память 12 ГБ GDDR6X Разрядность шины 192-бит Энергопотребление 285 ватт Блок питания в ПК 700 ватт Терафлопсы 40 TFLOP Цена в долларах $ 899 Примерная цена в рублях 55 999 рублей Дата выхода ноябрь

Эволюция поколений RTX-видеокарт

Эволюция RTX-видеокарт

DLSS 3

Сами видеокарты на голых характеристиках работают примерно вдвое лучше своих предшественников, но особенно хорошо они показывают себя в работе с трассировкой лучей — во многом благодаря уже третьей версии масштабирования Deep Learning Super Sampling. Она стала эксклюзивом RTX 4000.

DLSS 3 активно использует четвёртое поколение тензорных ядер и новый оптический ускоритель на архитектуре Ada Lovelace, благодаря чему технология теперь умеет генерировать целые дополнительные кадры (раньше были лишь дополнительные пиксели), благодаря чему качество и производительность масштабирования станет ещё лучше.

Принцип работы DLSS 3

К примеру, Cyberpunk 2077 в 4К с улучшенной трассировкой лучей через DLSS 3 работает в четыре-пять (!) раза лучше, чем без использования масштабирования:

в честном 4К с трассировкой — примерно 24 FPS;

с DLSS 2 — примерно 63 FPS;

с DLSS 3 — примерно 97 FPS.

Тест Digital Foundry

Результаты Cyberpunk 2077 на RTX 4090 с DLSS 3 шокируют Фото: Digital Foundry

Тест NVIDIA

Рост до пяти раз — DLSS 2 такого не позволяет Фото: NVIDIA

Видео

Откуда недовольство?

Компания показала мощные видеокарты и большой шаг для DLSS. Что же не так, почему люди оказались недовольны?

Первая причина — RTX 4080 на 12 ГБ. Сразу после презентации энтузиасты заподозрили, что перед нами лишь разогнанная RTX 4070. Слишком уж сильно модели на 16 и 12 ГБ отличаются друг от друга, ведь у них даже разные чипы стоят. Похоже, так оно действительно и есть. Обе видеокарты мощные, но это абсолютно разные GPU. К версии на 12 ГБ стоит относиться как к условной RTX 4070 или RTX 4070 Ti, но никак не к RTX 4080.

Вторая причина — цены. Даже в США видеокарты подорожали от стартовых цен предыдущего поколения. Каждая модель увеличилась в цене на пару-тройку сотен долларов. Про Европу и говорить страшно — там подорожание в несколько раз. И всё это происходит в момент, когда стоимость видеокарт обрушилась на фоне огромных запасов старого поколения. К примеру, в США сейчас можно прикупить RTX 3090 Ti где-нибудь за $ 1200.

Третья причина — мало информации. Старт продаж видеокарт изначально вообще был запланирован на середину лета, но на фоне краха рынка криптовалюты и майнинга цены на GPU резко упали, а предложение неожиданно многократно начало превышать предложение. И спустя несколько переносов NVIDIA презентует видеокарты с минимальной информацией.

Тесты RTX 4090 с RTX 3090 Ti

Вдобавок к этому компания в лучших традициях Apple показывает неочевидные графики с тестами. И ведь у некоторых блогеров уже есть доступ к RTX 4090 — DF даже выпустила ну очень короткий тизер своего грядущего материала, но на этом пока всё.

Всё сводится к тому, что видеокарты очень-очень мощные, а с DLSS 3 они в четыре-пять раз быстрее своих предшественников.

Но, наверное, самая главная причина — RTX 4000 будто бы просто не нужны. Вот уже два года как вышли PS5 и Xbox Series, однако подавляющее большинство крупных игровых новинок и дальше выходят на старых консолях — так ещё выглядят и работают там нормально.

Большинство активных игроков вообще дальше сидят на старых GTX 1060, GTX 1070 и GTX 1080, а те, кто уже перешёл на RTX 2000 или RTX 3000, явно не увидят большого резона переходить на новенькие RTX 4000. Особенно учитывая рост цен при дешёвой альтернативе.

Данные недавнего опроса пользователей Steam

Вдобавок технология по ускорению производительности DLSS 3 внезапно оказалась эксклюзивом новых видеокарт, хотя она явно будет куда больше нужна на старых карточках. Аналог от AMD, FSR, уже активно наступал на пятки DLSS за счёт большей доступности при небольших компромиссах.

Если «красные» продолжат развивать свой FSR, а в этом сомнений совсем нет, то именно FSR может стать ультимативной технологией для разработчиков. В общем-то, это уже и так происходит, а эксклюзивность DLSS 3 для совсем новых видеокарт может ещё сильнее замедлить распространение технологии.