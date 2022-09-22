«Звёздные войны» для взрослых. Сериал «Андор» будто бы снимали не в Disney

21 сентября Disney выпустил сразу три первых эпизода сериала «Андор». Зрители знают Кассиана Андора по фильму «Звёздные войны: Изгой-один». Там он был лидером повстанческий команды, которая украла чертежи Звезды смерти и рассекретила её уязвимость. Зрители полюбили героя, а персонажу в итоге посвятили целый отдельный сериал.

К счастью, пока Disney справляется с задачей — первые серии вышли неплохими.

Интригующая завязка

События «Андора» разворачиваются в двух временных отрезках. В настоящем Кассиан Андор напоминает бродягу, который когда-то нагло грабил имперцев, но теперь залёг на дно. Он живёт в разваленном корабле и поставляет торговцам запрещённое барахло.

Диего Луна играет на порядок лучше, чем в «Изгое-один» Фото: Disney

В свободное время герой ищет сестру, с которой расстался ещё в детстве. Увы, одна из вылазок закончилось дракой — Андор убил пару имперских подданных и теперь вынужден скрываться от правосудия.

Также авторы рассказывают о детстве Кассиана. Он вырос на отсталой планете, где люди ночевали в хрупких хижинах и сражались странными палками. Впрочем, жизнь была беззаботной — Андора и его сестру всё устраивало.

Увы, однажды рядом с поселением рухнул имперский корабль. Именно это происшествие изменило жизнь Кассиана и разлучило его с сестрой.

Первые три серии стали длинной завязкой. Бóльшую часть хронометража авторы знакомят нас с героями, рассказывают об их прошлом и закладывают основу для большой истории. Важные события разворачиваются лишь в финале третьего эпизода.

В традициях «Изгоя-один» перспектива на события совсем другая Фото: Disney

Поэтому делать выводы о сценарии трудно, ведь основные приключения начнутся с четвёртой серии. Впрочем, уже видно, что в этот раз Disney взялась за дело серьёзно. Завязка обстоятельная, события вполне реалистичные, а герои не творят глупости.

Уже это делает проект более качественным, чем вся последняя трилогия фильмов и сериал «Оби-Ван Кеноби».

Похоже, у Disney лучше получается писать приземлённые истории. Пока в «Андоре» нет джедаев, ситхов, силы и масштабных баталий. Все события камерные — и это здорово. Первые три серии неплохо демонстрируют жизнь рядового бродяги из далёкой-далёкой галактики. Он никому не нужен, жизнь ужасна, а бросить вызов Империи ему не по зубам.

Каст в сериале классный — речь как о старичках из «Изгоя-один», так и о новых героях Фото: Disney

Однако мы уже знаем, что вскоре Кассиан станет великим героем, который сделал для сопротивления не меньше, чем Хан Соло. Интересно, как пройдёт трансформация из отброса в легенду — пока герой лишь начинает путь.

Драма вместо боевика

В первых эпизодах практически нет экшена. Сериал начинается с небольшой стычки, а следующей динамичной сцены придётся ждать до финала третьего эпизода. Впрочем, ставка не на драки, а на повествование не огорчает.

«Андор» — это драма, а не драйвовый блокбастер. В центре сюжета обычные люди с типичными для тех мест проблемами. Они не особо метко стреляют, не могут в одиночку перебить толпу и вообще предпочитают избегать драки. Всё-таки их главный враг — Империя, а с ней лучше не связываться.

С визуалом всё замечательно Фото: Disney

В этой приземлённости и есть фишка «Андора». Поэтому стоит героям ввязаться в перестрелку, как шоу теряет шарм. Местные негодяи стреляют хуже, чем штурмовики, а герои игнорируют ранения и полагаются на чудо. На фоне реалистичных мирных эпизодов это смотрится странно.

Понятно, что в «Звёздных войнах» должен быть экшен. Однако стилю «Андора» не подходят такие же сражения, как в беззаботном «Хане Соло». Хотелось бы, чтобы в следующих эпизодах бои не так сильно контрастировали с повествованием.

Пустыни… пустыни никогда не меняются Фото: Disney

«Андор» здорово снят. Операторы выбирают удачные ракурсы, картинка яркая, у персонажей классные костюмы. Проблема только в необъяснимой любви Disney к пустынной местности. Все стартовые эпизоды герои бродят по планете, которая во всём походит на Татуин. Неужели в мире «Звёздных войн» нет мест посимпатичнее?

К счастью, в финале третьей серии герои отправляются в странствие. Они же посетят более экзотичные местности? Правда, Disney?

Андор в «Изгое-один» Фото: Disney

«Андор» в нынешнем виде представляет собой полную противоположность тому, что Disney творил со «Звёздными войнам» с момента покупки бренда. Это местами медленная и нетипичная картина, где диалоги и атмосфера преобладают над экшеном и фан-сервисом.

Завязка сериал получилась достойной — она здорово интригует и погружает в историю. Если бы Disney выпустила все серии сразу, я бы точно остался за экраном и продолжил смотреть шоу. Впрочем, именно следующие эпизоды станут ключевыми и покажут, какими будут странствия Кассиана. Пока герой только начал путь, но сделал это уверенно!

Страшно представить, но впереди ещё 21 серия. Disney сразу одобрил производство двух сезонов по 12 серий. Поэтому неудивительно, что создатели неторопливо рассказывают историю начала восстания. Да, даже в «Звёздных войнах» мы видели её не раз. Но с такого взрослого — нет, ещё ни разу.

Андор в «Андоре» Фото: Disney

Неудивительно, что сейчас шоураннеру «Андора» Тони Гилрою прогнозируют большое будущее в мире Star Wars.

Понравилось

взрослая история с настоящими людьми

большая человеческая драма вместо типичного «пиу-пиу»

приземлённая история по Star Wars

отличный актёрский состав

большой хронометраж — на всё хватает времени.

Не понравилось

опять пустыни!