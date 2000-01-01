Куда так дорого!
Игра Disney Dreamlight Valley стоит в России немыслимые 99 999 рублей. Но мы получили новинку, сделали обзор и рассказываем главное об этой долине доната. Посмотрите короткое видео со звуком.
Может, дождаться скидок? Как Disney Dreamlight Valley стала одной из рекордно дорогих игр
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