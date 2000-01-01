Иск против Sony на 28 млн рублей
Возмущённые игроки пытаются взыскать с компании большую сумму из-за проблем с PlayStation Store в России. Узнайте больше в нашем минутном видео со звуком.
Большой куш: судебный иск россиян против Sony из-за цифрового магазина PlayStation Store
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