Завтра в «Доме дракона» заменят двух любимых актёров. За Милли Олкок фанаты воюют

В шестой серии «Дом дракона» события перенесутся на 10 лет вперед. Авторы решили, что некоторые актёры слишком молоды и не подходят для такого скачка. Если взрослым мужам достаточно дорисовать пару морщин и седину, то молодые леди за 10 лет изменятся сильнее. Так каких персонажей заменят?

Рейнира Таргариен

В начале сериала Рейнире Таргариен лишь 15 лет, а к пятому эпизоду она взрослеет примерно до 19. Увы, гримировать принцессу под 29-летнюю леди авторы не решились — поэтому актрису Милли Олкок заменит Эмма Д’Арси.

Олкок в роли Рейниры Таргариен Фото: HBO

На фанатских форумах расставание с Милли Олкок вышло бурным. Зрители полюбили актрису и прозвали её «новой Эмилией Кларк». Дама хорошо смотрелась верхом на драконе, стойко отстаивала свои интересы и талантливо проявила романтическую натуру — как не очароваться такой дамой?

Секрет не только в таланте, но и в богатом опыте актрисы. Олкок всего 22 года, однако на её счету немало видных ролей — гильдия кастинга Австралии назвала актрису восходящей звездой ещё четыре года назад. В 2014 году Милли дебютировала в романтической комедии «Страна чудес» и с тех пор снялась более чем в десятке фильмов и сериалов.

Милли Олкок в сериале «Сезон боёв» Фото: Fox Showcase

Лучшая роль Олкок пришлась на сериал «Пианино», где она играла сбежавшего из дома подростка. Девушка путешествовала автостопом и пересеклась с парнем, который перевозил пианино. Паре нужно отвезти дорогой инструмент из одного конца Австралии в другой, но на пути их ждут безумные приключения.

После премьеры Олкок стала локальной звездой и вскоре получила роль Рейниры. Однажды актриса призналась, что до утверждения на роль не смотрела «Игру престолов», но это не помешало ей зажечь на кастинге и убедительно отыграть принцессу.

Олкок в «Доме дракона» Фото: HBO

В шестом эпизоде Милли Олкок заменит Эмма Д’Арси — именно 30-летняя британка станет новой Рейнирой. Д’Арси училась в Школе искусств при Оксфорде и долгие годы занималась театром. В кино актриса дебютировала в 2015 году — это была скромная короткометражка. Первая серьёзная роль пришлась на эротическую драму «Жажда странствий».

Массовый зритель узнал о Д’Арси после сериала «Искатели правды», где также снимались Саймон Пегг и Ник Фрост. Сюжет рассказывал о рядовых офисных клерках, которые в свободное время искали паранормальщину. Шоу понравилось зрителям и привлекло много внимания, но второй сезон так и не вышел.

Эмма Д’Арси на премьере «Дома дракона» Фото: Frazer Harrison/Getty Images

Алисента Хайтауэр

Сериальная Алисента отличается от книжной. Если в шоу речь о ровеснице и ближайшей подруге Рейниры, то в романе Алисента старше принцессы на девять лет. После свадьбы с королём она, по сути, стала приёмной матерью Рейниры.

Эмили Кэри в роли Алисенты Фото: HBO

Вряд ли зрителей огорчило расхождение с каноном, ведь 19-летняя Эмили Кэри справилась с ролью блистательно. Её трансформация из милой и наивной девчонки в опасного соперника Рейниры вышла реалистичной. Всё благодаря отличной актёрской игре.

Эмили Кэри давно на виду. Она играла маленькую Диану Принс в фильмах DC, а также юную Лару Крофт в перезапуске с Алисией Викандер. Также она засветилась в важной роли в сериале «Гудини и Дойл» про дружбу иллюзиониста и создателя Шерлока Холмса. Впрочем, звездой Кэри стала именно после выхода «Дома дракона».

Эмили Кэри в «Доме дракона» Фото: HBO

А вот Оливия Кук, которая будет играть Алисенту с шестого эпизода, давно считается суперзвездой. С 2013 по 2018 год актриса играла основную роль в сериале «Мотель Бейтс». Это драма с элементами триллера, которая рассказывает предысторию фильма Хичкока «Психо».

Также Кук снялась в хорроре «Уиджи: Доска Дьявола», триллере «Голем» и геймерском эпике «Первому игроку приготовиться». Опыта у актрисы много, но сможет ли она достойно заменить полюбившуюся зрителем Эмили Кэри? Что ж, скорее всего, Оливия справится с задачей.

Оливия Кук в роли Алисенты Фото: HBO

В шестом эпизоде, который выйдет ночью 26 сентября, будут и другие замены, но обсуждать их не имеет смысла. Ясное дело, что вместо грудничка Эйгона появится новый актёр — это будет Тай Теннант, сын Дэвида Теннанта.

Тай Теннант с отцом Дэвидом Теннантом Фото: Dave J Hogan/Getty Images

Важных изменений только два, но именно они определят будущее «Дома дракона» — от новых Рейниры и Алисенты зависит многое!