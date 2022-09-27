Детализация в этом году вышла на новый уровень.

Как в FIFA 23 выглядят Мбаппе, Месси, Роналду и другие звёзды футбола

FIFA 23 уже вошла в стадию раннего доступа, а покупатели ультимативного издания уже могут погрузиться в футбольный симулятор.

Конечно же, многих геймеров интересует то, как в новой части футсима изобразили их любимых футболистов. Спешим обрадовать: общее графическое исполнение в этом году значительно выросло. Однако российских футболистов вновь обделили лицензиями.

Российские игроки

Александр Головин

Алексей Миранчук

Станислав Крицюк

Что касается звёзд мирового футбола, то здесь всё по старинке: лица лучших игроков мира выглядят практически фотореалистично. После того как они несколько раз пробегутся по полю, на их лицах начинает выступать вены и пот.

«ПСЖ»

Лионель Месси

Килиан Мбаппе

Неймар

«Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду

Бруну Фернандеш

Джейдон Санчо

Давид Де Хеа

Кристиан Эриксен

«Манчестер Сити»

Кевин Де Брёйне

Эрлинг Холанд

«Ливерпуль»

Вирджил ван Дейк

Трент Александер-Арнольд

Фабиньо

Тьяго Алькантара

Мохамед Салах

Дарвин Нуньес

«Реал Мадрид»

Винисиус Жуниор

Карим Бензема

Тибо Куртуа

«Барселона»

Роберт Левандовски

Педри

Усман Дембеле

«Боруссия Дортмунд»

Джуд Беллингем

Марко Ройс

«Бавария»

Мануэль Нойер

Альфонсо Дэвис

Садио Мане

Лерой Зане

В этом году FIFA 23 посетили игроки ФК «Ричмонд» из сериала «Тед Лассо». И стоит отметить, что их лица выглядят как минимум не хуже футбольных суперзвёзд. Примечательно, что Рой Кент в матче постоянно скалится и выглядит обозлённым — всё по канону.

ФК «Ричмонд»

Рой Кент

Сэм Обисанья

Дани Рохас

Джейми Тартт

FIFA 23 уже поступила в продажу для обладателей максимального издания, для всех остальных игра выйдет 30 сентября.