10 лучших матчей в истории The International по Dota 2, которые стоит пересмотреть

До старта главного киберспортивного турнира осталось совсем чуть-чуть — первые матчи предварительного этапа The International 2022 пройдут уже 8 октября.

Нас ожидает хорошо знакомая атмосфера праздника «Доты», анонсы от разработчиков и, конечно, топовые игры с участием лучших команд мира. Цена одной выигранной серии плей-офф иногда составляет несколько миллионов, что генерирует невероятное зрелище на стыке высокого скилла и невероятного напряжения.

В ожидании новой битвы за многомиллионный призовой фонд и всемирную славу мы предлагаем скоротать время, пересмотрев лучшие матчи прошлых The International.

TI1: NAVI — EHOME, гранд-финал

Качество видео 2011 года и графика самой Dota 2 полностью соответствуют уровню игры в финале первого чемпионата мира. Драфты, передвижения по карте и действия киберспортсменов NAVI и EHOME сейчас способны вызвать лишь снисходительную улыбку у тех, кто давно следит за Dota 2.

Но он всё равно стоит внимания, если вам интересно прикоснуться к истории новой киберспортивной дисциплины от Valve. Увидеть, с чего всё начиналось и насколько сильно изменилось за 11 лет. Бонусом — яркая победа от русскоязычной команды и неподдельные эмоции комментатора Виталия v1lat Волочая.

TI2: NAVI — iG, полуфинал верхней сетки

В следующем году главный матч тоже вышел не слишком запоминающимся. Игра получилась суховатой, без каких-то ярких камбэков и безумных хайлайтов вроде «Dream Coil на миллион» (об этом чуть ниже). Да и NAVI свой титул защитить не удалось.

А вот предыдущую встречу между финалистами The International 2012 вспоминают намного чаще. По крайней мере, вторую карту — с той самой «БКБшечкой» от Дмитрия Lost Куприянова (на видео с 27:17), которую все фанаты Dota 2 по праву считают одним из самых ярких моментов в истории TI.

TI3: NAVI — TongFu, полуфинал верхней сетки

Кому-то может показаться, что самые интересные матчи трёх первых The International связаны только с «рождёнными побеждать». Во многом так и есть — Natus Vincere тогда была самой интересной командой Запада, которая играла красочно и привлекательно, будто выступала лишь для того, чтобы зазвать в Dota 2 новых игроков.

Да и как не вспомнить историю самого известного бага в истории киберспортивных чемпионатов? Через несколько лет после той серии Valve снимут об этом отдельное видео, а тогда Данил Dendi Ишутин без лишних мыслей отправлял на свою базу игроков TongFu при помощи Puppey на Chen. И перевернул ход встречи, которую каким-то другим способом выиграть было просто невозможно.

TI3: The Alliance — NAVI, гранд-финал

На том турнире украинская команда выдала ещё один мощнейший матч, который многие до сих пор считают лучшим финалом в истории The International. Пять карт, напряжённая борьба в каждой игре — и особенно последний сет, победу в котором могли одержать и NAVI, и Alliance.

Только в главной роли на этот раз оказалась не Natus Vincere, а её соперник. Конкретно — автор того самого «Dream Coil на миллион долларов» Густав s4 Магнуссон, который несколько раз грамотно использовал ультимейт Puck, чтобы отрезать NAVI быстрый путь к отступлению на базу.

TI5: Evil Geniuses — CDEC, гранд-финал

Через два года фанаты Dota 2 увидели чуть менее зрелищный, но крайней интересный финальный матч. В битве за титул сошлись CDEC из Китая (хотя на эту команду перед стартом ивента никто не ставил) и американский клуб Evil Geniuses с совсем молодым Suma1L, который за полсезона прошёл путь от пабера до настоящей звезды киберспорта.

Впрочем, главным героем гранд-финала стал не 16-летний мидер, а более опытный Саахил Universe Арора, одним ультимейтом на четвёртой карте перебив хайлайт 2013 года. Конечно, многое для «Echo Slam на $ 6 млн» решила ошибка соперника, но от этого переломный момент турнира не стал менее красивым. Как и весь заключительный сет.

TI5: Virtus.pro — Team Secret, нижняя сетка

Русскоязычным командам на том турнире далеко зайти не удалось. Фаворит от региона Team Empire неожиданно быстро вылетел из плей-офф, Vega Squadron c Solo и No[o]ne не прошла сито уайлд-кард, а Natus Vincere и вовсе провалила турнир, не выиграв ни одного матча.

Зато всех смогла удивить Virtus.pro — для молодой команды Артёма fng Баршака 5-6-е место уже стало невероятным достижением! Тем более что в третьем раунде удалось выбить звёздный состав Team Secret, который многие считали главным фаворитом The International 5.

Те игры отняли так много эмоций, что на следующий матч с LGD Gaming их, кажется, не осталось даже у игроков — борьбы не вышло. Зато невероятная серия против Puppey надолго запомнилась нашим фанатам.

TI6: Evil Geniuses — EHOME, полуфинал верхней сетки

В следующем году «злым гениям» не удалось защитить титул чемпионов — однако игроки EG вновь попали во все подборки с лучшими моментами. «Злые гении» показали, что стоит цепляться даже за самый ничтожный шанс перевернуть игру и победить.

Пожалуй, это самый невероятный камбэк в истории плей-офф The International. После 70 минут упорного противостояния Evil Geniuses остались без внешних строений и невероятными усилиями смогли защитить трон. Ну а закончилась игра разменом тронами, как и должно быть в подобных суперматчах.

TI7: Virtus.pro vs Team Liquid, нижняя сетка

Волею случая два фаворита чемпионата встретились очень рано, при том в матче на вылет. Первая карта этой серии затянулась почти на два игровых часа и считается самой продолжительной на турнирах серии TI. А ещё она оказалась определяющей как для матча, так и, возможно, для всего чемпионата.

Team Liquid с Куро KuroKy Салехи Тахасоми оказалась чуть опытнее в таких трудных матчах и выиграла ту карту после ошибки VP, которая слишком рано почувствовала победу. В результате российский коллектив так и не смог оправиться и спустя два часа собирал вещи домой, а их соперник стал на шаг ближе к титулу и через несколько дней стал чемпионом мира.

TI8: OG — PSG.LGD, гранд-финал

Ещё один матч в копилку удачных финалов The International, которые можно пересматривать хоть целиком. Если же лишних шести часов у вас не найдётся, то стоит глянуть фильм True Sight из материала ниже или хотя бы четвёртую карту, которая стала переломной.

К финалу OG уже успела прославиться как коллектив, который умеет переворачивать матчи за счёт прекрасного понимания макроигры и невероятного взаимопонимания. Однако то, как это сделали Себастьян Ceb Дебс и Ко при счёте 1:2, когда некоторые уже поздравляли PSG.LGD с чемпионством — просто искусство.

TI10: Team Spirit — Invictus Gaming, четвертьфинал верхней сетки

По правде говоря, фанатам российской команды хочется посоветовать проследить весь путь команды в плей-офф. Победа над OG, закончившая карьеры Ceb и n0tail, эпическое СНГ-дерби с Virtus.pro, финал с PSG.LGD и другие матчи — все они почти одинаково стоят внимания.

Но для этой подборки мы решили выбрать единственную серию с участием «драконов», которую те проиграли. Именно первая карта дебютантов The International против очевидного фаворита, как кажется, посеяла в головах Team Spirit мысль, что на этом турнире возможно всё.

Пусть в следующих двух картах IG закономерно окажется сильнее и отправит команду из России в нижнюю сетку, но эта по-хорошему наглая и самоуверенная концовка первого сета уже многое говорит о Team Spirit.