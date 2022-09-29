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Топ-10 матчей в истории чемпионата мира Интернешнл по Дота 2 — видео

10 лучших матчей в истории The International по Dota 2, которые стоит пересмотреть
Иван Мику
10 самых крутых игр на The International
Комментарии
Самые невероятные сценарии главного киберспортивного чемпионата TI11.

До старта главного киберспортивного турнира осталось совсем чуть-чуть — первые матчи предварительного этапа The International 2022 пройдут уже 8 октября.

Нас ожидает хорошо знакомая атмосфера праздника «Доты», анонсы от разработчиков и, конечно, топовые игры с участием лучших команд мира. Цена одной выигранной серии плей-офф иногда составляет несколько миллионов, что генерирует невероятное зрелище на стыке высокого скилла и невероятного напряжения.

В ожидании новой битвы за многомиллионный призовой фонд и всемирную славу мы предлагаем скоротать время, пересмотрев лучшие матчи прошлых The International.

TI1: NAVI — EHOME, гранд-финал

Качество видео 2011 года и графика самой Dota 2 полностью соответствуют уровню игры в финале первого чемпионата мира. Драфты, передвижения по карте и действия киберспортсменов NAVI и EHOME сейчас способны вызвать лишь снисходительную улыбку у тех, кто давно следит за Dota 2.

Но он всё равно стоит внимания, если вам интересно прикоснуться к истории новой киберспортивной дисциплины от Valve. Увидеть, с чего всё начиналось и насколько сильно изменилось за 11 лет. Бонусом — яркая победа от русскоязычной команды и неподдельные эмоции комментатора Виталия v1lat Волочая.

TI2: NAVI — iG, полуфинал верхней сетки

В следующем году главный матч тоже вышел не слишком запоминающимся. Игра получилась суховатой, без каких-то ярких камбэков и безумных хайлайтов вроде «Dream Coil на миллион» (об этом чуть ниже). Да и NAVI свой титул защитить не удалось.

А вот предыдущую встречу между финалистами The International 2012 вспоминают намного чаще. По крайней мере, вторую карту — с той самой «БКБшечкой» от Дмитрия Lost Куприянова (на видео с 27:17), которую все фанаты Dota 2 по праву считают одним из самых ярких моментов в истории TI.

TI3: NAVI — TongFu, полуфинал верхней сетки

Кому-то может показаться, что самые интересные матчи трёх первых The International связаны только с «рождёнными побеждать». Во многом так и есть — Natus Vincere тогда была самой интересной командой Запада, которая играла красочно и привлекательно, будто выступала лишь для того, чтобы зазвать в Dota 2 новых игроков.

Да и как не вспомнить историю самого известного бага в истории киберспортивных чемпионатов? Через несколько лет после той серии Valve снимут об этом отдельное видео, а тогда Данил Dendi Ишутин без лишних мыслей отправлял на свою базу игроков TongFu при помощи Puppey на Chen. И перевернул ход встречи, которую каким-то другим способом выиграть было просто невозможно.

TI3: The Alliance — NAVI, гранд-финал

На том турнире украинская команда выдала ещё один мощнейший матч, который многие до сих пор считают лучшим финалом в истории The International. Пять карт, напряжённая борьба в каждой игре — и особенно последний сет, победу в котором могли одержать и NAVI, и Alliance.

Только в главной роли на этот раз оказалась не Natus Vincere, а её соперник. Конкретно — автор того самого «Dream Coil на миллион долларов» Густав s4 Магнуссон, который несколько раз грамотно использовал ультимейт Puck, чтобы отрезать NAVI быстрый путь к отступлению на базу.

TI5: Evil Geniuses — CDEC, гранд-финал

Через два года фанаты Dota 2 увидели чуть менее зрелищный, но крайней интересный финальный матч. В битве за титул сошлись CDEC из Китая (хотя на эту команду перед стартом ивента никто не ставил) и американский клуб Evil Geniuses с совсем молодым Suma1L, который за полсезона прошёл путь от пабера до настоящей звезды киберспорта.

Впрочем, главным героем гранд-финала стал не 16-летний мидер, а более опытный Саахил Universe Арора, одним ультимейтом на четвёртой карте перебив хайлайт 2013 года. Конечно, многое для «Echo Slam на $ 6 млн» решила ошибка соперника, но от этого переломный момент турнира не стал менее красивым. Как и весь заключительный сет.

TI5: Virtus.pro — Team Secret, нижняя сетка

Русскоязычным командам на том турнире далеко зайти не удалось. Фаворит от региона Team Empire неожиданно быстро вылетел из плей-офф, Vega Squadron c Solo и No[o]ne не прошла сито уайлд-кард, а Natus Vincere и вовсе провалила турнир, не выиграв ни одного матча.

Зато всех смогла удивить Virtus.pro — для молодой команды Артёма fng Баршака 5-6-е место уже стало невероятным достижением! Тем более что в третьем раунде удалось выбить звёздный состав Team Secret, который многие считали главным фаворитом The International 5.

Те игры отняли так много эмоций, что на следующий матч с LGD Gaming их, кажется, не осталось даже у игроков — борьбы не вышло. Зато невероятная серия против Puppey надолго запомнилась нашим фанатам.

Финал The International изнутри. Феноменальная спортивная драма True Sight Финал The International изнутри. Феноменальная спортивная драма True Sight

TI6: Evil Geniuses — EHOME, полуфинал верхней сетки

В следующем году «злым гениям» не удалось защитить титул чемпионов — однако игроки EG вновь попали во все подборки с лучшими моментами. «Злые гении» показали, что стоит цепляться даже за самый ничтожный шанс перевернуть игру и победить.

Пожалуй, это самый невероятный камбэк в истории плей-офф The International. После 70 минут упорного противостояния Evil Geniuses остались без внешних строений и невероятными усилиями смогли защитить трон. Ну а закончилась игра разменом тронами, как и должно быть в подобных суперматчах.

TI7: Virtus.pro vs Team Liquid, нижняя сетка

Волею случая два фаворита чемпионата встретились очень рано, при том в матче на вылет. Первая карта этой серии затянулась почти на два игровых часа и считается самой продолжительной на турнирах серии TI. А ещё она оказалась определяющей как для матча, так и, возможно, для всего чемпионата.

Team Liquid с Куро KuroKy Салехи Тахасоми оказалась чуть опытнее в таких трудных матчах и выиграла ту карту после ошибки VP, которая слишком рано почувствовала победу. В результате российский коллектив так и не смог оправиться и спустя два часа собирал вещи домой, а их соперник стал на шаг ближе к титулу и через несколько дней стал чемпионом мира.

10 легендарных игроков Dota 2, которые пропустят The International 11 10 легендарных игроков Dota 2, которые пропустят The International 11

TI8: OG — PSG.LGD, гранд-финал

Ещё один матч в копилку удачных финалов The International, которые можно пересматривать хоть целиком. Если же лишних шести часов у вас не найдётся, то стоит глянуть фильм True Sight из материала ниже или хотя бы четвёртую карту, которая стала переломной.

К финалу OG уже успела прославиться как коллектив, который умеет переворачивать матчи за счёт прекрасного понимания макроигры и невероятного взаимопонимания. Однако то, как это сделали Себастьян Ceb Дебс и Ко при счёте 1:2, когда некоторые уже поздравляли PSG.LGD с чемпионством — просто искусство.

Финал The International изнутри. Феноменальная спортивная драма True Sight Финал The International изнутри. Феноменальная спортивная драма True Sight

TI10: Team Spirit — Invictus Gaming, четвертьфинал верхней сетки

По правде говоря, фанатам российской команды хочется посоветовать проследить весь путь команды в плей-офф. Победа над OG, закончившая карьеры Ceb и n0tail, эпическое СНГ-дерби с Virtus.pro, финал с PSG.LGD и другие матчи — все они почти одинаково стоят внимания.

Но для этой подборки мы решили выбрать единственную серию с участием «драконов», которую те проиграли. Именно первая карта дебютантов The International против очевидного фаворита, как кажется, посеяла в головах Team Spirit мысль, что на этом турнире возможно всё.

Пусть в следующих двух картах IG закономерно окажется сильнее и отправит команду из России в нижнюю сетку, но эта по-хорошему наглая и самоуверенная концовка первого сета уже многое говорит о Team Spirit.

10 легендарных игроков Dota 2, которые пропустят The International 11 10 легендарных игроков Dota 2, которые пропустят The International 11
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