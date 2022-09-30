FIFA 23 — не настоящий прорыв. Но это всё ещё лучшая футбольная игра на планете

30 сентября состоялся релиз FIFA 23 — последней «Фифы» от Electronic Arts. В дальнейшем компания продолжит выпускать футбольные симуляторы под собственным брендом EA Sports FC. Финальным аккордом же обещали выпустить самую большую FIFA в истории, переработать множество механик и доработать застоявшиеся режимы.

В прошлом материале мы поделились впечатлениями от геймплея и вариативности настроек. Сегодня мы расскажем больше о режимах карьеры и Ultimate Team, а также сделаем финальные выводы об игровом процессе и порассуждаем о будущем игры.

Геймплей вызывает вопросы

Как оказалось, первые впечатления от геймплея не были обманчивы — защитники в FIFA 23 действительно представляют грозную силу для любого нападающего. Судя по всему, план EA был таков: ослабить автоматические отборы у фуллбеков, усилив их при грамотном управлении игроком.

Между делом разработчики планировали улучшить вратарей, однако те начали пропускать куда больше нелепых голов с любых позиций. Также серьёзно пострадали нападающие: резкие смены направления и ловкий дриблинг ушли в прошлое из-за сильной инерции. Поэтому в атаке потерялось ощущение контроля над ситуацией, а обыгрыши один в один стали большой редкостью. Приятным нововведением для атаки стали пушечные удары — при их исполнении камера вплотную приближается к игроку, демонстрируя мощный выстрел во всех подробностях.

Фото: EA

Все негативные моменты EA Sports наверняка поправит патчами — в FIFA 22 авторы серьёзно изменили баланс сил на поле спустя несколько недель после выхода игры. К тому же геймплей всё же радует своей неторопливостью, суровой борьбой за мяч и столкновениями — спасибо технологии HyperMotion 2. Благодаря ей игроки ощущаются действительно по-разному, а командные взаимодействия топовых клубов вроде «Манчестер Сити» и «Баварии» выглядят ещё более реалистично.

В этом году EA полностью переработала и систему штрафных ударов. Если раньше нужно было целиться с помощью небольшого кружка в ворота, то теперь игроку показывают лишь потенциальную траекторию полёта мяча. Самое интересное, что ударить по круглому можно с любой стороны: от этого зависит мощность и степень закрутки мяча. После релиза игры на YouTube наверняка появятся невероятные исполнения штрафных ударов в стиле Роберто Карлоса и Криштиану Роналду — новая механика ориентирована на эксперименты и удачу.

Режим карьеры похорошел, но всё ещё неидеален

В своей рекламной кампании EA не раз упоминала сильно доработанные режимы карьеры в FIFA 23. Обещали добавить множество роликов за тренера, улучшить искусственный интеллект для трансферной политики ботов и дать возможность сыграть за популярного менеджера вроде Юргена Клоппа и Карло Анчелотти.

И свои обещания компания по большей части сдержала. Сыграть в FIFA 23 можно практически за кого угодно, включая Теда Лассо из одноимённого сериала. Кроме того, EA записала множество небольших роликов к знаковым событиям в клубе — будь то приобретение ключевых футболистов или послематчевые интервью. Также тренер теперь отвечает в том числе и за расписание тренировок команды. Но здесь нужно быть осторожным и аккуратно балансировать отдых с физической нагрузкой, иначе на важный матч коллектив выйдет обессиленным или, наоборот, чересчур отдохнувшим — то есть без игрового тонуса.

Тед Лассо и Криштиану Роналду рады встрече с Кристофером Нкунку

Но больше всего изменений произошло в карьере за игрока. В этом году EA решила приблизить режим к культовому «Стань легендой» из Pro Evolution Soccer. Помимо матчей, игрок теперь принимает участие в различных мероприятиях, включая командные вечеринки, ведение соцсетей и комментарии журналистам. В зависимости от выбранных реплик футболисту начисляют очки из трёх категорий: одиночка, стержень и маэстро. А они, в свою очередь, усиливают характеристики игрока, так что здесь EA удалось довольно органично вплести жизнь за пределами стадиона в игровой процесс. А зарплату отныне можно тратить на всё что угодно: от покупок надувного бассейна до настоящих инвестиций.

Виды индивидуальностей в карьере за игрока

Важным нововведением стала возможность отыгрывать только яркие моменты матча. Теперь можно не играть весь поединок, а принять участие лишь в опасных атаках своей команды. В результате игры проходят всего за пару минут — очень удобно, когда нет ни сил, ни времени играть весь матч.

Однако и здесь есть нюанс: не все моменты по-настоящему опасны, а иногда игра создаёт уж слишком нереалистичные ситуации, когда центральный защитник в момент выхода один на один почему-то оказывается где-то в районе углового флажка. Но по большей части режим работает корректно, так что он идеально подойдёт для игры с аутсайдерами, если не хочется рисковать с быстрым расчётом матча.

Режим ярких моментов в матче «Ньюкасл» — «Челси»

Ultimate Team стал намного интереснее

Самый популярный режим в FIFA в этом году претерпел самые серьёзные изменения аж с FIFA 16. EA Sports полностью переработала систему сыгранности между игроками — теперь строить команду можно без оглядки на связки игроков по позициям. Вместо этого достаточно того, что они находятся в одной команде. При этом даже если у футболиста «нулевая» сыгранность, он всё равно выступает на своём обычном уровне, но лишается усиленных характеристик.

Состав с практически полной сыгранностью в Ultimate Team

Кроме того, EA переработала смену позиций. Если раньше опорных полузащитников шаг за шагом можно было переделать в нападающих и наоборот, то теперь у каждого игрока появились дополнительные формации. Например, Маркус Рашфорд может сыграть как атакующего игрока на левом фланге, так и центрального нападающего — выбор за вами.

В Ultimate Team появился новый мини-режим под названием «FUT-моменты». Это набор небольших испытаний, за которые пользователь получает специальные звёздные награды, на которые можно будет открыть наборы с футболистами. В списке челленджей — небольшие фрагменты матчей, очень похожие на яркие моменты из режима карьеры. Однако их куда больше, и сложность их постепенно нарастает: от обыкновенных точных передач до голов с дальних дистанций. У EA вышел, пожалуй, один из самых интересных мини-режимов в Ultimate Team — главное, чтобы он пополнялся уникальными ситуациями и продолжал рассказывать историю популярных футболистов с помощью интерактива.

Отдельная вкладка FUT-моментов посвящена восхождению Килиана Мбаппе

Приятным нововведением стал кроссплей между ПК, Xbox Series и PlayStation 5. Игроки на разных платформах теперь могут играть вместе — матчи грузятся так быстро, что состав соперника теперь можно увидеть разве что в предматчевой заставке, которую геймеры по привычке всегда пропускают. Кроме того, EA объединила трансферные рынки на консолях и Stadia, однако ПК-игроки здесь остались не у дел и довольствуются более дорогими футболистами.

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В отличие от прошлой части серии, FIFA 23 сложно назвать настоящим прорывом. EA продолжает постепенно улучшать главный спортивный симулятор на планете, дорабатывая режимы и перерабатывая механики. Однако новинка страдает от геймплейных проблем, которых не было в FIFA 22. К тому же далеко не всем понравятся медленный игровой процесс и новая механика штрафных ударов.

Однако спустя несколько крупных обновлений всё может перевернуться с ног на голову, так что не стоит загадывать наперёд. Точно ясно одно: это отличный симулятор футбола, в котором геймеры по всему миру проведут не одну сотню часов.

Понравилось

Реалистичные столкновения, физика и графика

Медленный игровой темп

Кроссплей на ПК и консолях

Похорошевшие режимы карьеры за игрока и тренера

Переработанные штрафные удары и пенальти

Серьёзные изменения в Ultimate Team освежили привычные сборки составов.

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