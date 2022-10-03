Наконец-то новые игры! Октябрь обещает немало видных новинок — во что будем играть?

Игровая засуха наконец-то закончилась! Октябрь обещает быть первым за полгода месяцем с огромным числом громких релизов — многие из них даже выходят в один день. Не будем затягивать и сразу начнём
Overwatch 2
Дата выхода: 4 октября.
Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch.
Жанр: сетевой шутер.
Разработчик: Blizzard.
Издатель: Blizzard.
Релиз в России: нет.
Формально 4 октября начинается ранний доступ сиквела, хотя, кажется, даже разработчики уже передумали акцентировать на этом внимание. Сервера первой части закрываются, а на их место приходит сиквел с рядом нововведений.
До сих пор Overwatch 2 сложно называть продолжением — всё больше походит на огромное обновление для первой части. Немного изменили баланс (теперь бои пять на пять вместо шесть на шесть), изменили монетизацию (ввели боевой пропуск и сезоны), ну и, в общем-то, всё.
Самое интересное — сюжетную кампанию — выпустят лишь в 2023 году.
Dakar Desert Rally
Дата выхода: 4 октября.
Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One.
Жанр: ралли.
Разработчик: Saber Interactive.
Издатель: Saber Interactive.
Релиз в России: да.
Официальная игра по лицензии «Дакара». Раллийная гонка в большом открытом мире, да ещё и от разработчиков из Saber Interactive. Что тут ещё скажешь?
Scorn
Дата выхода: 14 октября.
Платформы: ПК, Xbox Series.
Жанр: приключенческий хоррор.
Разработчик: Ebb Software.
Издатель: Kepler Interactive.
Релиз в России: да.
Многострадальный хоррор, который делают, кажется, уже бесконечность. Но релиз всё же вот-вот состоится, так что самое время к нему подготовиться. Игру в первую очередь отличает визуальный стиль, выполненный в духе «Чужого».
Геймплейно нас ждёт скорее головоломка с гнетущей атмосферой, нежели полноценный ужастик.
NHL 23
Дата выхода: 14 октября.
Платформы: PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One.
Жанр: симулятор хоккея.
Разработчик: EA Vancouver.
Издатель: Electronic Arts.
Релиз в России: нет.
Очередная часть хоккейного симулятора Electronic Arts. Из нововведений — новые приёмы и анимации, а также кроссплей между консолями того же поколения: то есть владельцы PS5 и Xbox Series играют вместе, а PS4 и Xbox One — отдельно вместе.
A Plague Tale: Requiem
Дата выхода: 18 октября.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.
Жанр: приключение.
Разработчик: Asobo Studio.
Издатель: Focus Entertainment.
Релиз в России: да.
Прямое продолжение неожиданно успешного приключения A Plague Tale: Innocence. В роли юной девушки игрокам вместе с маленьким братом предстоит в очередной раз пережить ужасы Франции времён священной инквизиции.
На этот раз, правда, игроки смогут куда активнее отбиваться от обидчиков — сестра куда лучше управляется с оружием, а брат лучше справляется со своими сверхспособностями.
Кампания Call of Duty: Modern Warfare 2
Дата выхода: 20 октября.
Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One.
Жанр: шутер.
Разработчик: Infinity Ward.
Издатель: Activision.
Релиз в России: нет.
Все, кто оформил предварительный заказ шутера, за целую неделю до релиза смогут погрузиться в сюжетную кампанию. О ней известно совсем немного: знакомые герои отправятся на борьбу с картелями, а основными местами действия станут города США и Мексики
Mario + Rabbids Sparks of Hope
Дата выхода: 20 октября.
Платформы: Nintendo Switch.
Жанр: тактика.
Разработчик: Ubisoft Paris.
Издатель: Ubisoft.
Релиз в России: нет.
Продолжение тактики про семейство бешеных кроликов от Ubisoft и друзей водопроводчика Марио от Nintendo. В сиквеле поменяют систему передвижения, отказавшись от классических зон, а также масштабно наполнят всю игру контентом.
Ещё в сюжетном дополнении после релиза в игру добавят Рэймана!
Gotham Knights
Дата выхода: 21 октября.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.
Жанр: экшен.
Разработчик: WB Montreal.
Издатель: WB Games.
Релиз в России: нет.
Экшен в мире, где умер Бэтмен. Главными героями выступают наследники Тёмного рыцаря: Робин, Найтвинг, Красный колпак и Бэтгёрл. За любого можно играть — в зависимости от этого меняются сюжетные ролики. Вдобавок можно играть и с другом.
Геймплейно ожидайте что-то в духе Batman: Arkham, а сюжетно герои встретятся с Судом сов — это местные иллюминаты, которые тайно управляли судьбой Готэма столетиями. Антагонисты, безусловно, очень интересные, поэтому ожидания от истории на этот раз особенно большие.
New Tales from the Borderlands
Дата выхода: 21 октября.
Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One.
Жанр: интерактивный фильм.
Разработчик: Gearbox.
Издатель: 2K Games.
Релиз в России: нет.
Одна из лучших игр Telltale получит сиквел: в New Tales from the Borderlands нас ждут полностью новые главные герои, которые традиционно попадают в громкую передрягу — и теперь из неё нужно как-то выпутаться. Протагонистов на этот раз сразу трое.
При этом от выпуска игры по эпизодам отказались — вся история будет доступна сразу же. Но повествование всё равно поделили на серии.
Victoria 3
Дата выхода: 25 октября.
Платформы: ПК.
Жанр: стратегия.
Разработчик: Paradox Development Studio.
Издатель: Paradox.
Релиз в России: да.
Глобальная стратегия с упором на внутреннюю экономику и развитие собственного населения. Игра охватывает всемирную историю периода с 1836 по 1936 год и позволяет игроку управлять любой страной в этот период времени.
Пользователю необходимо привести государство к процветанию и следить за жизнью его граждан, балансировать между разными классами и принимать политические решения. Но, как и во всех стратегиях Paradox, угодить всем и каждому очень сложно, а на осваивание всех механик могут уйти сотни часов. Судя по нашим первым впечатлениям, Victoria 3 рискует стать одной из лучших игр в жанре за многие годы.
Bayonetta 3
Дата выхода: 28 октября.
Платформы: Nintendo Switch.
Жанр: слэшер.
Разработчик: PlatinumGames.
Издатель: Nintendo.
Релиз в России: нет.
Bayonetta — это Devil May Cry от создателей Devil May Cry, только совсем безбашенный и с ведьмой вместо охотника на демонов в главной роли. Третья часть станет ещё безумнее, стильнее и масштабнее. В общем-то, что ещё нужно для одного из двух лучших слэшеров в индустрии?
Call of Duty: Modern Warfare 2
Дата выхода: 28 октября.
Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One.
Жанр: шутер.
Разработчик: Infinity Ward.
Издатель: Activision.
Релиз в России: нет.
А полноценный запуск MW2 случится 28 октября — в этот момент вдобавок к сюжетной кампании станут доступны мультиплеер и кооперативные задания на двоих. Но даже это не полноценная Modern Warfare 2, ведь ещё позже, 16 ноября, запустят Warzone 2.
The International 2022
Помимо больших игровых релизов, индустрию в конце месяца ждёт самый крупный и важный чемпионат мира — The International 2022 по Dota 2. Групповой этап начнётся 15 октября, а основные матчи пройдут 29-30 октября.
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