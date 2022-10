Наконец-то новые игры! Октябрь обещает немало видных новинок — во что будем играть?

Игровая засуха наконец-то закончилась! Октябрь обещает быть первым за полгода месяцем с огромным числом громких релизов — многие из них даже выходят в один день. Не будем затягивать и сразу начнём

Overwatch 2

Дата выхода: 4 октября.

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch.

Жанр: сетевой шутер.

Разработчик: Blizzard.

Издатель: Blizzard.

Релиз в России: нет.

Формально 4 октября начинается ранний доступ сиквела, хотя, кажется, даже разработчики уже передумали акцентировать на этом внимание. Сервера первой части закрываются, а на их место приходит сиквел с рядом нововведений.

До сих пор Overwatch 2 сложно называть продолжением — всё больше походит на огромное обновление для первой части. Немного изменили баланс (теперь бои пять на пять вместо шесть на шесть), изменили монетизацию (ввели боевой пропуск и сезоны), ну и, в общем-то, всё.

Самое интересное — сюжетную кампанию — выпустят лишь в 2023 году.

Dakar Desert Rally

Дата выхода: 4 октября.

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One.

Жанр: ралли.

Разработчик: Saber Interactive.

Издатель: Saber Interactive.

Релиз в России: да.

Официальная игра по лицензии «Дакара». Раллийная гонка в большом открытом мире, да ещё и от разработчиков из Saber Interactive. Что тут ещё скажешь?

Scorn

Дата выхода: 14 октября.

Платформы: ПК, Xbox Series.

Жанр: приключенческий хоррор.

Разработчик: Ebb Software.

Издатель: Kepler Interactive.

Релиз в России: да.

Многострадальный хоррор, который делают, кажется, уже бесконечность. Но релиз всё же вот-вот состоится, так что самое время к нему подготовиться. Игру в первую очередь отличает визуальный стиль, выполненный в духе «Чужого».

Геймплейно нас ждёт скорее головоломка с гнетущей атмосферой, нежели полноценный ужастик.

NHL 23

Дата выхода: 14 октября.

Платформы: PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One.

Жанр: симулятор хоккея.

Разработчик: EA Vancouver.

Издатель: Electronic Arts.

Релиз в России: нет.

Очередная часть хоккейного симулятора Electronic Arts. Из нововведений — новые приёмы и анимации, а также кроссплей между консолями того же поколения: то есть владельцы PS5 и Xbox Series играют вместе, а PS4 и Xbox One — отдельно вместе.

A Plague Tale: Requiem

Дата выхода: 18 октября.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Жанр: приключение.

Разработчик: Asobo Studio.

Издатель: Focus Entertainment.

Релиз в России: да.

Прямое продолжение неожиданно успешного приключения A Plague Tale: Innocence. В роли юной девушки игрокам вместе с маленьким братом предстоит в очередной раз пережить ужасы Франции времён священной инквизиции.

На этот раз, правда, игроки смогут куда активнее отбиваться от обидчиков — сестра куда лучше управляется с оружием, а брат лучше справляется со своими сверхспособностями.

В день релиза подписчики Xbox Game Pass на Xbox Series получат бесплатный доступ к игре.

Кампания Call of Duty: Modern Warfare 2

Дата выхода: 20 октября.

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One.

Жанр: шутер.

Разработчик: Infinity Ward.

Издатель: Activision.

Релиз в России: нет.

Все, кто оформил предварительный заказ шутера, за целую неделю до релиза смогут погрузиться в сюжетную кампанию. О ней известно совсем немного: знакомые герои отправятся на борьбу с картелями, а основными местами действия станут города США и Мексики

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Дата выхода: 20 октября.

Платформы: Nintendo Switch.

Жанр: тактика.

Разработчик: Ubisoft Paris.

Издатель: Ubisoft.

Релиз в России: нет.

Продолжение тактики про семейство бешеных кроликов от Ubisoft и друзей водопроводчика Марио от Nintendo. В сиквеле поменяют систему передвижения, отказавшись от классических зон, а также масштабно наполнят всю игру контентом.

Ещё в сюжетном дополнении после релиза в игру добавят Рэймана!

Gotham Knights

Дата выхода: 21 октября.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Жанр: экшен.

Разработчик: WB Montreal.

Издатель: WB Games.

Релиз в России: нет.

Экшен в мире, где умер Бэтмен. Главными героями выступают наследники Тёмного рыцаря: Робин, Найтвинг, Красный колпак и Бэтгёрл. За любого можно играть — в зависимости от этого меняются сюжетные ролики. Вдобавок можно играть и с другом.

Геймплейно ожидайте что-то в духе Batman: Arkham, а сюжетно герои встретятся с Судом сов — это местные иллюминаты, которые тайно управляли судьбой Готэма столетиями. Антагонисты, безусловно, очень интересные, поэтому ожидания от истории на этот раз особенно большие.

New Tales from the Borderlands

Дата выхода: 21 октября.

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One.

Жанр: интерактивный фильм.

Разработчик: Gearbox.

Издатель: 2K Games.

Релиз в России: нет.

Одна из лучших игр Telltale получит сиквел: в New Tales from the Borderlands нас ждут полностью новые главные герои, которые традиционно попадают в громкую передрягу — и теперь из неё нужно как-то выпутаться. Протагонистов на этот раз сразу трое.

При этом от выпуска игры по эпизодам отказались — вся история будет доступна сразу же. Но повествование всё равно поделили на серии.

Victoria 3

Дата выхода: 25 октября.

Платформы: ПК.

Жанр: стратегия.

Разработчик: Paradox Development Studio.

Издатель: Paradox.

Релиз в России: да.

Глобальная стратегия с упором на внутреннюю экономику и развитие собственного населения. Игра охватывает всемирную историю периода с 1836 по 1936 год и позволяет игроку управлять любой страной в этот период времени.

Пользователю необходимо привести государство к процветанию и следить за жизнью его граждан, балансировать между разными классами и принимать политические решения. Но, как и во всех стратегиях Paradox, угодить всем и каждому очень сложно, а на осваивание всех механик могут уйти сотни часов. Судя по нашим первым впечатлениям, Victoria 3 рискует стать одной из лучших игр в жанре за многие годы.

Bayonetta 3

Дата выхода: 28 октября.

Платформы: Nintendo Switch.

Жанр: слэшер.

Разработчик: PlatinumGames.

Издатель: Nintendo.

Релиз в России: нет.

Bayonetta — это Devil May Cry от создателей Devil May Cry, только совсем безбашенный и с ведьмой вместо охотника на демонов в главной роли. Третья часть станет ещё безумнее, стильнее и масштабнее. В общем-то, что ещё нужно для одного из двух лучших слэшеров в индустрии?

Call of Duty: Modern Warfare 2

Дата выхода: 28 октября.

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One.

Жанр: шутер.

Разработчик: Infinity Ward.

Издатель: Activision.

Релиз в России: нет.

А полноценный запуск MW2 случится 28 октября — в этот момент вдобавок к сюжетной кампании станут доступны мультиплеер и кооперативные задания на двоих. Но даже это не полноценная Modern Warfare 2, ведь ещё позже, 16 ноября, запустят Warzone 2.

The International 2022

Помимо больших игровых релизов, индустрию в конце месяца ждёт самый крупный и важный чемпионат мира — The International 2022 по Dota 2. Групповой этап начнётся 15 октября, а основные матчи пройдут 29-30 октября.