«Блондинка» с Аной де Армас — пугающая психологическая драма об успешном несчастье

«Блондинка» казалась чуть ли не главным фильмом Netflix в 2022 году. Именитый режиссёр, крутые актёры, солидный бюджет — драма должна была стать стопроцентным хитом. Ещё и в новостях постоянно обсуждали откровенные сцены, которые дополнят характер Мэрилин…

Вот только критики назвали фильм скучным и затянутым — но правы ли они? Давайте разбираться.

«Блондинка» Фото: Netflix

Жизнь Монро

Байопики обычно создают по единой формуле. Герой несчастен, но талантлив и упорен — за счёт этих качеств он преодолеет препятствия и добьётся успеха. Плюс в фильм нужно добавить щепотку противоречивости и показать недостатки звезды. Это сделает историю жизненной, но общий тон всё равно останется позитивным.

От «Блондинки» ждали чего-то подобного. В жизни Монро хватало драмы, однако фанаты всё равно думали, что в фильме героиня растопит их сердце. Вот только новинка с ходу даёт понять, что веселья не будет. «Блондинка» — психологическая драма о женщине, которая добилась всего, но осталась несчастной.

Массовый зритель, который не читал биографию и пропустил документалки, знает только жизнерадостный образ Монро. На экране она светилась ярче солнца и пела будто ангел — однако авторы «Блондинки» убедительно показывают, что всё это было ширмой.

«Блондинка» Фото: Netflix

Корень всех бед Нормы Джин (настоящее имя звезды) в трудном детстве. Она росла без отца, а мама была психически больна и винила девочку во всех несчастьях. В итоге однажды мама угодила в психушку, а Норма — в сиротский приют. Девочка с рождения не знала настоящей любви — её-то она и искала всю жизнь.

Как-то раз героиня и её агент придумали образ Мэрилин Монро. Это беззаботная и жизнерадостная глупышка, которая мало чем похожа на Норму Джин. Дама примерила образ и больше не смогла его снять. С тех пор никто не видел Норму Джин — только Мэрилин.

По сути, весь фильм — череда ударов, которые сводят героиню с ума. За 166 минут наберётся лишь пара эпизодов, когда за девушку можно порадоваться.

«Блондинка» Фото: Netflix

Проблема в том, что жизнь героини была слишком яркой, а количество личных трагедий зашкаливало. Чтобы уместить всё самое важное, не хватает даже трёх часов.

К примеру, в завязке показывают, как Норма угодила в детский дом. Зрелище драматичное, но в реальности два года спустя девочка вернулась в приёмную семью — там она впервые столкнулась с сексуальным насилием. Этот факт мог углубить образ, но на него не хватило времени.

Авторам пришлось вычеркнуть много важных деталей — иначе хронометраж стал бы совсем неприличным. По этой причине повествование порой кажется скомканным.

«Блондинка» Фото: Netflix

В идеальном мире «Блондинку» превратили бы в сериал, но Ана де Армас вряд ли могла выделить на съёмки ещё больше времени. Да и увеличивать бюджет никто не хотел.

Хотя всё самое важное осталось в фильме, а временные скачки озадачивают не так сильно, как в «Доме дракона». В целом сценаристы справились с задачей — пусть и не без оговорок.

Медленно и красиво

Если к повествованию можно придраться, то ко всему остальному — нет. К примеру, визуал в фильме изумительный: операторская работа, постановка кадра и цветовая гамма вызывают восторг. Авторы умело играются с соотношением сторон, переходят от чёрно-белых кадров к цветным и всегда выбирают идеальные ракурсы.

Хотя многих огорчит медлительность. «Блондинка» напоминает фильм Дени Вильнёва, где режиссёр может пару минут показывать пустыню или киберпанковский город — всё для того, чтобы зритель позабыл про реальность. Кого-то такой подход завораживает, кого-то — утомляет.

«Блондинка» Фото: Netflix

Если любите динамичный монтаж и экшен, «Блондинка» вряд ли понравится. Авторы даже не пытаются развлекать типичными для блокбастеров методами.

Прекрасная Ана де Армас

Какими бы эффектными ни были костюмы и ракурсы, с красотой Аны де Армас им не сравниться. В фильмографии кубинской красотки хватает драматических ролей, но ни в одном из них не было столь выдающегося перформанса. К примеру, на одном из прослушиваний в начале фильма актриса зажигает так круто, что хочется тут же вручить ей «Оскар».

«Блондинка» Фото: Netflix

В «Блондинке» нет ни единого эпизода, где Армас неубедительна. Она идеально отыгрывает смятение, наивность, влюблённость и психозы. Только ради неё фильм стоит досмотреть до конца.

Фанатам актрисы точно не стоит пропускать «Блондинку», ведь авторы не лукавили, когда говорили об обилии откровенных сцен. Актриса ничего не стесняется и часто появляется в кадре обнажённой.

«Блондинка» Фото: Netflix

Посмотреть «Блондинку» стоит не только ради биографии Монро и раздетой Аны де Армас. Это просто хороший фильм, который удивляет отличной актёрской игрой и великолепным визуалом. Если медленный темп вас не смущает, точно получите от просмотра удовольствие.