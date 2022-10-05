На кого ставить в Dota 2 — подробный гайд по боевому пропуску к The International 2022

На выходных в боевом пропуске, посвящённом The International 2022 по Dota 2, открылись прогнозы на главный турнир года. Владельцы Battle Pass в специальном разделе соревнуются в своих аналитических способностях, угадывая лучших персонажей, игроков и другие детали турнира.

Бонусом за правильные прогнозы по итогам чемпионата мира станут очки Battle Pass — если верно предсказать все 40 исходов, можно улучшить боевой пропуск сразу на 24 уровня. Набрать максимум, учитывая непредсказуемый характер турнира, почти невозможно: но немного улучшить свой компендиум может каждый, кто немного разбирается в мете Dota 2 и киберспорте.

Мы подготовили свой вариант прогноза и общие рекомендации, которые помогут вам угадать хотя бы часть загадок Valve.

Обратите внимание, что прогнозы открыты до 14 октября — сделать предсказания можно будет уже после стадии Last Chance Qualifier. Там часть команд покажет свои заготовки и игровую форму, поэтому лучше составить или обновить свои прогнозы позже.

Герои

Мету The International всегда сложно предсказать — это главный турнир, на который каждая из команд привозит свои сюрпризы и заготовки. Стоит также учитывать, что недавно вышел патч 7.32с, который немного изменил баланс игры.

Тем не менее, опираясь на статистику последнего этапа Dota Pro Circuit и квалификаций, а также результаты прошлых TI, можно примерно представить, какие герои будут более или менее эффективны.

Самый выбираемый герой. Важно, что имеется в виду не самый популярный — тут нужен персонаж, который переживёт первую стадию банов, но всё равно будет очень востребован. Обычно это саппорт или персонаж, который может исполнять сразу несколько ролей — например, Marci, Death Prophet, Undying или Tiny.

Самый запрещаемый герой. Тут уже нужен простой и сильный персонаж, которого не хотят видеть в играх почти все команды. Судя по статистике патча 7.32, тут лидируют Batrider и Enigma (больше 60% банов), но правильным ответом также могут быть Faceless Void или Chen.

Статистика запрещаемых героев в патче 7.32 Фото: datdota.com

Наибольшая доля побед (больше пяти игр). Один из самых сложных пунктов. В игре нет очевидной имбы, поэтому нужно угадать нишевого героя, который будет актуален лишь в отдельных ситуациях, но очень хорош в них. На отборах такими были Necrophos (8–0), Legion Commander (5–1) и Treant Protector (6–2), но в финале можно ждать новых сюрпризов — может, Sven или Drow Ranger?

Больше всего убийств в среднем (больше пяти игр). Здесь победит либо персонаж первой или второй позиции, актуальный для прошлого пункта (Necrophos, Legion Commander, Drow Ranger), либо просто сильный герой, который всегда проводит хорошую игру вне зависимости от результата, — Lina, Slark, Phantom Assassin.

Больше всего помощи в среднем (больше пяти игр). Обычно тут побеждает герой с хорошим уроном по области, но тоже не слишком популярный: это может быть Treant Protector, Dark Seer или Venomancer. Из метовых персонажей больше всего шансов у саппорта типа Disruptor или Undying.

Меньше всего смертей в среднем (больше пяти игр). Нужен хард-керри со способностью быстро уходить из-под атак противника. На эту роль подходят Lone Druid, Anti-Mage, Morphling, а также Slark, Terrorblade и Ursa с Phantom Assassin — и статистика это подтверждает. Остаётся угадать, кто из этих героев будет наиболее актуален среди участников TI11.

Статистика смертей персонажей в среднем Фото: datdota.com

Больше всего добиваний в среднем (больше пяти игр). Главные фармеры, которые играют очень долго, хорошо известны — это Terrorblade, Medusa, Phantom Lancer, Naga Siren и Anti-Mage. Герои в списке расположены по статистике профессиональных игр в патче 7.32.

Наибольший показатель опыта в минуту (больше пяти игр). Нужен фармящий мидер или керри, который бонусом часто забирает стаки лесных крипов или постоянно активен на линиях. Среди героев первой позиции это Anti-Mage и Medusa, второй — Tinker, Templar Assassin и Lina.

Больше всего убийств за одну игру. Тут попасть намного труднее — скорее всего, будет одна игра, в которой мидер выиграет линию, проведёт удачные ганги и закончит матч со статистикой 25–0. На этой роли хорошо видится Lina, Queen of Pain или кто-то из духов (Storm, Ember, Void).

Больше всего добиваний за одну игру. Возвращаемся на три пункта назад и определяем персонажа, который нравится больше других. Нужна очень долгая игра, в которой керри сможет выфармить всю карту — Terrorblade, Naga Siren и Phantom Lancer выглядят наиболее очевидными вариантами.

Команды

The International всегда был и остаётся очень непредсказуемым турниром — поэтому тут мы опираемся только на статистику и последние результаты команд, хотя вам ничто не мешает дать волю интуиции и поставить, к примеру, на beastcoast или BetBoom в качестве фаворита.

Ещё раз напомним, что пока в этом и следующих разделах доступны не все варианты. Выбрать победителей предварительного этапа Last Chance Qualifier пока нельзя, даже если вам кажется, что Xtreme Gamine выиграют турнир или выберут больше всего персонажей.

Какая команда победит? Главными претендентами на победу выглядят прошлогодние финалисты, Team Spirit и PSG.LGD, чуть меньше шанс выиграть турнир у Team Aster и OG. Но сюрпризы всегда возможны: в тех же «драконов» год назад не верил почти никто.

Больше всего убийств за одну игру. Вновь нужно представить один гипотетический матч, очень продолжительный и с большим количеством агрессивных действий. Тут почему-то верится в команды Западной Европы, Азии и Южной Америки — что-то типа неуступчивых Thunder Awaken, ярких OG или BOOM, которые постоянно делают много убийств.

Больше всего убийств в среднем. Этот пункт намного легче: по статистике самыми агрессивными командами являются Thunder Awaken (31,2 убийства в среднем за последние два патча), Entity Gaming (27,3) и BOOM с OG (по 27,1), а также Virtus.pro и nouns из LCQ. Важно, чтобы команда не только хотела часто убивать, но хорошо выступала на TI11.

Меньше всего смертей на игру. Тут победит коллектив, который возьмёт агрессивный пик и закончит матч за 20–25 минут без шансов для соперника. Из фаворитов так любят играть Entity Gaming и PSG.LGD, помимо них — Gaimin Gladiators, Tundra Esports и Evil Geniuses.

Больше всего помощи за игру. Как и во втором пункте этого раздела, угадать тот самый матч на два часа очень трудно. Возможно, в оба прогноза зайдёт одна и та же игра, поэтому претенденты те же — TA, OG и BOOM.

Победа в самой долгой игре турнира. Скорее всего, стоит вновь оглянуться на прошлые пункты, но с оговоркой, что продолжительных матчей может быть несколько, а убивать много тут не нужно — только терпеть до победы. Возможно, это будет терпеливая Team Liquid или какая-то из китайских команд, но также могут выиграть OG или BOOM.

Победа в самой короткой игре турнира. Об этом мы тоже уже говорили, обсуждая минимум по смертям. Скорее всего, тут верным решением будет выбор Entity Gaming, PSG.LGD или OG.

Наибольшая средняя длительность игр. По этому показателю в последнее время лидируют Team Spirit, Talon Esports и Fnatic, а также команды из предварительного этапа — Liquid, Virtus.pro и Secret.

Самый разнообразный выбор героев. Судя по статистике последних месяцев, самый широкий пул у Fnatic, TSM FPX, Hokori и Polaris Esports. Однако важно, чтобы команда дошла как можно дальше в плей-офф, чтобы успела раскрыть все свои заготовки, поэтому лучше выбрать PSG.LGD (101 герой за полгода) или OG (95).

Наименее разнообразный выбор героев. Здесь всё наоборот — нужно пикнуть неуверенного аутсайдера с узким пулом стратегий, который вылетит после группового этапа. Из тех, кто уже прошёл в групповой этапа, это (внезапно) Thunder Awaken, Tundra Esports, Evil Geniuses и BetBoom Team.

Игроки

Традиционно этот раздел считается наиболее сложным: по числу участников тут сразу 100 вариантов, а потому выбрать правильный невероятно трудно. Необходимо учитывать как личную форму игрока, так и результаты его команды.

Больше всего убийств в среднем. В топ по итогам последних двух патчей входят Pakazs из Thunder Awaken (10,41), мидер RNG Somnus (9,91) и BOOM.Yopaj (9,73). Однако фаворит в этом списке только Somnus, так что лучше спуститься чуть ниже и обратить внимание на OG.bzm (8,54), Entity.Pure (8,35) или даже Bryle (7,71).

Больше всего убийств за одну игру. Скорее всего, это будет активный мидер (может быть и керри, но менее вероятно), способный разнести всю вражескую команду в одиночку — например, LGD.NothingToSay, bzm или тот же Yopaj. При этом важно, чтобы игра не закончилась слишком быстро.

Меньше всего смертей в среднем. Ни для кого не секрет, что меньше всего умирают керри. Нам нужен тот, кто хорошо выступит на турнире и имеет неплохую статистику — в теории это может быть Monet из Team Aster (умирает 2,13 раза за игру), TSM.Timado (2,50) или RNG.Ghost (2,70). Из более стабильных вариантов — Yuragi или Yatoro.

Илья Yatoro Мулярчук Фото: Valve

Больше всего помощи в среднем. Тут на первый план выходят игроки с подходящим пулом, чаще всего саппорты. Статистика указывает на kaka из RNG (15,91) и Taiga из OG (15,16). Другие претенденты — Misha, SoNNeikO, Fishman.

Больше всего помощи за одну игру. На этом месте может оказаться кто угодно: рекорды ставят игроки самых разных позиций, только бы герой был подходящий — Undying, Zeus или Venomancer. Предположим, кто может на них играть чаще всего: Misha из OG, RNG.Somnus и Entity.Tobi.

Больше всего добиваний в среднем. Сюда ставим керри из команд, которые будут играть долго. Из участников The International пофармить любят Yatoro и RAMZES666, 23savage и Raven. Первый вариант выглядит наиболее предпочтительным, тем более что Team Spirit часто не спешат заканчивать.

23savage Фото: ESL

Больше всего добиваний за игру. Нужна очень долгая игра на Naga Siren, Phantom Lancer или другом подобном герое — важно, что выигрывать её необязательно. Просто же убивать крипов любят и LGD.Ame, и Spirit.Yatoro, и азиатские керри. Ещё включим в список OG.Yuragi.

Наивысший показатель золота в минуту за игру. В этом пункте нужно угадать керри-игрока, который быстро фармит с первой минуты и, не теряя темпа, выигрывает матч. Первым на ум приходит Pure из Entity, возможна победа Yuragi из OG или, к примеру, Talon.23savage.

Наивысший показатель золота в минуту в среднем. Также выбираем из игроков первой позиции. По статистике лидируют TA.Pakazs и RAMZES666, но их выбирать слишком опасно — соперники слишком сильны и могут не дать фарма. Более стабильные варианты: Yatoro, Ame или Pure.

Самый разнообразный выбор героев. Скорее всего, это будет вариативный игрок, который дойдёт хотя бы до полуфинала. Из таких, судя по статистике за полгода, можно выделить Taiga или Yuragi из OG, керри Entity Pure, а также PSG.y`.

Турнир

В последнем разделе нужно предсказать характер самого The International. Это сделать нелегко, но можно взглянуть на опыт прошлых турниров — тогда удастся угадать хотя бы часть ответов.

Общее число игр в основном этапе. Как много матчей в плей-офф завершится со счётом 2:0, а где борьба будет идти все три сета? Чаще серии на The International заканчиваются с результатом 2:1, но бывают исключения, поэтому мы выберем вариант «50-54».

Общее количество выбранных героев. На прошлом TI были выбраны 113 разных персонажей, а текущая мета не менее разноообразна. Стиль коллективов также отличается, поэтому мы уверены, что уникальных пиков будет больше сотни

Общее количество запрещённых героев. В среднем баны на стадии драфта менее разнообразны, чем пики, поэтому варианты «91–100» и «Больше 100» одинаково вероятны.

Фото: Valve

Наибольшее количество убийств в обеих командах за игру. Даже самые длинные игры на The International редко превращаются в непрерывное сражение насмерть — после часа игры более характерны осторожные и даже скучноватые действия. Мы выберем «81–90», хотя «91–100» тоже может победить.

Самая длинная игра турнира. В текущем патче мы не раз видели матчи, которые затягиваются на час-полтора. Нам кажется, на TI11 найдётся как минимум одна игра на «80–90 минут» или даже дольше (но тут вероятность снижается).

Самая короткая игра турнира. История помнит игры по 12–14 минут, но на The International сдаваться так рано не принято. Возможно, мы увидим матч на «15–20 минут», но также может победить вариант «20–25 минут».

Больше всего убийств у одного героя за игру. Иногда керри или мидер может набить и больше 30 фрагов, но это всё же ивент высокого уровня — мы склонны думать, что тотальных избиений на турнире не будет. Потому советуем сравнительно низкий вариант, «20–22» или около того.

Фото: Valve

Больше всего смертей у одного героя за игру. Жизнь саппорта бывает тяжела, поэтому можно поверить, что кто-то за матч успеет нафидить «15–17» или даже «18–20» раз.

Больше всего помощи у одного героя за игру. Возвращаемся к долгим играм и персонажам, которые сейчас могут получать ассисты за что угодно. Верим в то, что кто-то сможет преодолеть отметку в 30.

Самое высокое значение золота в минуту за одну игру. Обычно тут только два варианта — «900–999» или «1000 и больше». За четёрыхзначные показатели GPM обычно отвечал Alchemist, но сейчас он не в мете, поэтому выберем первый вариант.