Как изменили героев Overwatch в Overwatch 2. Смотрим на новые скины и анимации

Через несколько часов выйдет условно-бесплатная Overwatch 2, поэтому поиграть в шутер сможет любой желающий.

Для многих непонятно, откуда в названии появилась цифра два. На первый взгляд у первой и второй Overwatch действительно много общего, однако если углубиться, то сиквел покажется совсем другой игрой.

Одно из многих отличий — анимации при выборе героев перед началом матча. В этом материале мы собрали все анимации из первой и второй Overwatch, чтобы можно было наглядно их сравнить. У Blizzard получилось изменить даже такую незначительную деталь, однако про некоторых героев будто бы забыли.

Дива из Overwatch

Анимацию Дивы разработчики полностью переработали. Теперь героиня не просто стоит на месте и «стреляет» в воздух, а сначала призывает меху, которая эффектно появляется позади.

Дива из Overwatch 2

Кулак смерти из Overwatch

Кулак смерти при выборе теперь кажется намного агрессивнее. Он заряжает свою механическую руку, а после этого смотрит прямо на игрока. В первой Overwatch всё было скудно — герой просто стоял боком.

Кулак смерти из Overwatch 2

Ориса из Overwatch

В обновлённой анимации для Overwatch 2 Ориса размахивает своим копьём, вставляет его в землю и встаёт в позу, в которой находилась в первой части. Длительность в разы дольше, чем в Overwatch.

Ориса из Overwatch 2

Райнхардт из Overwatch

В анимации могучего Райнхардта изменения небольшие. Герой теперь без молота, он просто кладёт руки на пояс и смотрит вперёд. Ему убрали шлем и немного изменили доспехи.

Райнхардт из Overwatch 2

Турбосвин из Overwatch

Анимация Турбосвина из Overwatch 2 выглядит интереснее, благодаря дополнительному действию. Герой поглощает свою флягу со здоровьем, а после сжимает её и встаёт в позу из Overwatch. Небольшая динамика пошла только на пользу.

Турбосвин из Overwatch 2

Сигма из Overwatch

У Сигмы в первой Overwatch была неплохая анимация, во время которой он изображал из себя дирижёра и создавал пару сфер, а во второй части учёный разделяет одну большую сферу на две и смотрит вперёд.

Сигма из Overwatch 2

Уинстон из Overwatch

Уинстон из второй Overwatch теперь выглядит менее агрессивно, чем из оригинале. Во время проигрывания анимации он подаёт игрокам жест приветствия. В целом персонаж выглядит практически так же.

Уинстон из Overwatch 2

Таран из Overwatch

Как по мне, самое крупное изменение анимации получил именно Таран. В первой Overwatch хомяк раскладывал своего робота и опирался на него. Во второй части разработчики проработали анимацию более детально — герой сначала показывается наружу, затем смотрит по сторонам, улыбается и раскладывает робота. К тому же это одна из самых длинных анимаций в сиквеле.

Таран из Overwatch 2

Заря из Overwatch

Заре во второй Overwatch во время анимации убрали пушку. Героиня сжимает кулак в ладони и ставит руки на пояс. Также можно заметить небольшие изменения в самой модели.

Заря из Overwatch 2

Эш из Overwatch

Эш теперь не просто взаимодействует со своим ружьём, она сначала крутит в пальцах пулю, а затем закидывает её в пушку и смотрит прямо на игрока. В целом выглядит интереснее, чем статичная анимация из первой Overwatch.

Эш из Overwatch 2

Бастион из Overwatch

Бастион получил более динамичную анимацию во второй Overwatch. Герой сразу находится в режиме турели, а потом принимает привычный облик. Ещё у Бастиона появилась кепка, а фирменная птичка робота тоже с ним.

Бастион из Overwatch 2

Кэссиди из Overwatch

Анимация Кэссиди (бывшего Маккри) не особо изменилась. Стрелок также раскручивает свой револьвер и стоит с сигарой в зубах. Можно заметить, что герой явно оброс — борода стала длиннее.

Кэссиди из Overwatch 2

Эхо из Overwatch

Авторы решили особо не заморачиваться над Эхо и немного изменили её анимацию. Героиня теперь появляется в самом центре и встаёт в обычную позу из оригинальной Overwatch, только с другой стороны.

Эхо из Overwatch 2

Гэндзи из Overwatch

Не особо сильно отличается и анимация Гэндзи. В первой Overwatch герой достаёт сюрикены и встаёт в статичную позу. Отличие от второй части в том, что Гэндзи взаимодействует с мечом и стоит спиной к игрокам, а потом возвращается в привычную позу.

Гэндзи из Overwatch 2

Хандзо из Overwatch

Совсем другое дело — обновлённая анимация Хандзо. Теперь он не просто стоит со стрелой, а сначала достаёт её из колчана и прицеливается, а потом отпускает тетиву и выпрямляется.

Хандзо из Overwatch 2

Крысавчик из Overwatch

Порадовала и свежая анимация Крысавчика. В Overwatch герой просто истерично смеялся и вставал в обычную позу, а во второй части ему добавили эффект взрыва на заднем плане и ещё более истеричное и безумное поведение.

Крысавчик из Overwatch 2

Мэй Overwatch 2

К анимации Мэй разработчики не стали подходить как-то особенно. В Overwatch 2 героиня радостно хлопает в ладоши и ставит руки на пояс. Отличий от первой части немного.

Мэй Overwatch 2

Фара из Overwatch

У анимации Фары в Overwatch 2 появилось чуть больше динамики. Героиня приземляется с неба и держит свою ракетницу наготове. В первой же части Фара просто стояла прямо и отдавала жестом честь.

Фара из Overwatch 2

Жнец из Overwatch

Складывается ощущение, что над Жнецом разработчики не старались вовсе. Его анимация в Overwatch 2 почти точь-в-точь копирует Overwatch. Единственное отличие — эффект телепортации.

Жнец из Overwatch 2

Солдат-76 из Overwatch

Помимо того, что сам Солдат стал выглядеть куда брутальнее со своей бородой, ему ещё и полностью переделали анимацию. При выборе герой взаимодействует с винтовкой, а затем смотрит прямо. Это выглядит неплохо на фоне скудной анимации из Overwatch, когда Солдат просто поворачивался.

Солдат-76 из Overwatch 2

Сомбра из Overwatch

С Сомброй у разработчиков был полный порядок и в первой Overwatch. Героиня применяла свои хакерские навыки, а затем улыбалась. Во второй части она переходит из невидимости и встаёт в свободную позу, держа пистолет-пулемёт в руке.

Сомбра из Overwatch 2

Симметра из Overwatch

Во второй Overwatch Симметра эффектно выходит из портала и вращает в руке голограммы геометрических фигур. В оригинале героиня просто стоит и держит голограмму между двух рук.

Симетра из Overwatch 2

Торбьорн из Overwatch

Торбьорн во второй Overwatch лишился своего шлема, вместо него у гнома-инженера будут очки. Сама анимация получилась не особо эффектная — герой подкидывает свой молот и смотрит прямо.

Торбьорн из Overwatch 2

Трейсер из Overwatch

В обновлённой анимации Трейсер появилось чуть больше динамики. Во второй Overwatch героиня после своего рывка переворачивает в руках пистолеты и кладёт руки на пояс. В первой части Трейсер статично стояла и сдувала волосы.

Трейсер из Overwatch 2

Роковая вдова из Overwatch

Анимация Роковой вдовы в целом не претерпела особых изменений. У героини забрали винтовку, зато теперь во время выбора она будет стоять боком и смотреть прямо в центр, на игроков.

Роковая вдова из Overwatch 2

Ана из Overwatch

Blizzard переработала анимацию Аны. Теперь героиня не просто статично стоит с винтовкой — она несколько раз прицеливается, а только потом встаёт в привычную позу из первой Overwatch.

Ана из Overwatch 2

Батист из Overwatch

Анимация Батиста из Overwatch 2 немногим отличается от того, что было в первой части. Герой создаёт эффект лечения и сжимает кулак, а затем разжимает его и встаёт прямо.

Батист из Overwatch 2

Бригитта из Overwatch

Случай с Бригиттой очень схож с тем, как разработчики обновили анимацию Жнеца. Иными словами — почти никак. Отличие в том, что перед тем, как встать прямо и закинуть цеп на плечо, Бригитта взаимодействует с щитом. Сама анимация выполнена почти один в один.

Бригитта из Overwatch 2

Лусио из Overwatch

Во второй Overwatch Лусио в целом выглядит намного ярче, чем в оригинале. Анимацию тоже изменили — теперь герой изображает прослушивание музыки и встаёт прямо.

Лусио из Overwatch 2

Ангел из Overwatch

Анимация Ангела в Overwatch 2 отличается от оригинального шутера капелькой динамики. В начале анимации героиня будто спускается с небес, держа в руке свой кадуцей. Выглядит скудно, но всё же интереснее, чем в Overwatch.

Ангел из Overwatch 2

Мойра из Overwatch

Анимация мойры из Overwatch получилась более яркой, чем в первой части. Героиня разделяет одну сферу на две, а затем становится прямо. Также можно заметить и некоторые изменения во внешнем виде Мойры.

Мойра из Overwatch 2

Дзенъятта из Overwatch

Робот-монах получил обновлённую, более интересную анимацию в Overwatch 2. Он начинает вращать вокруг себя сферы, которые потом сближаются в одной точке. Анимация выглядит более эффектно, чем в оригинале.

Дзенъятта из Overwatch 2

Новые герои Overwatch 2

Королева Джанкертауна

Королева Джанкертауна — новый герой, которого не было в Overwatch. Она взаимодействует со своей пушкой и кладёт её на плечо. Мало того, что анимация очень короткая, так ещё и не особо эффектная.

Соджорн

Как и Королева Джанкертауна, Соджорн станет новым героем, которого не было в Overwatch. Анимация у неё простенькая — персонаж смотрит на свою кибернетическую руку, а затем переводит взгляд прямо.

Кирико

Кирико — третий новый персонаж Overwatch 2. Её не было в оригинале, а значит, и сравнивать анимацию не с чем. Героиня приземляется и берёт в руку два целебных талисмана.

Над некоторыми анимациями Blizzard поработала достойно, чего только стоят Таран, Хандзо или Дива, однако в каких-то случаях изменений почти нет. К примеру, Жнец и Бригитта получили довольно скудные анимации, почти не отличающиеся от оригинала. Расскажите в комментариях, какие анимации понравились вам больше всего, а какие кажутся скучными?

Надеемся, вы уже приготовились к релизу Overwatch 2, который состоится сегодня в 22:00 мск. Игра будет доступна бесплатно на ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch.