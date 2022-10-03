Что случилось в седьмой серии «Дома дракона»? Рейнира превратилась в монстра

Из-за временного скачка и замены актёров прошлый эпизод был особенно важным для сериала. Теперь же события устаканились, а авторы перестали спешить — но получилась ли серия интересной?

Что было в прошлых сериях?

Где смотреть седьмую серию «Дома дракона»?

Седьмая серия под названием «Дрифтмарк» вышла в ночь со 2 на 3 октября. В России её можно посмотреть на «Амедиатеке», «Окко», «Иви» и «Кинопоиске».

Что происходит в седьмой серии?

Эпизод начинается на острове Дрифтмарк, где живут Веларионы. Там проходят похороны Лейны — недавно возлюбленная Деймона умирала при родах и попросила дракона её сжечь. На церемонии прощания собрались все, включая короля, Алисенту и Рейниру.

Прощание с Лейной Фото: HBO

Пока одни персонажи горюют по Лейне, другие шепчутся о своих делах. Эйгон и Эймонд, сыновья Алисенты, обсуждают сестру Хелейну, которая прослыла сумасшедшей. Отто Хайтауэр, вновь ставший десницей, выражает соболезнования Деймону, но в ответ слышит лишь оскорбления. Дети Рейниры говорят, что должны плакать не о Лейне, а о настоящем отце, сгоревшем в прошлой серии. Король просит брата вернуться в столицу, но получает отказ.

После церемонии Корлис и Рейнис обсуждают смерть дочери. Дама говорит, что Лейна хотела вернуться в родные края, но Деймон её не пускал. А ведь местные целители могли спасти ей жизнь.

Также Рейнис предлагает мужу назначить наследниками Дрифтмарка дочерей Деймона и Лейны. Всё-таки дети Рейниры однажды станут королями, да и вообще они бастарды. Корлис отказывает: он верит, что история запоминает не кровь, а имена.

Корлис Веларион многое потерял в седьмом эпизоде Фото: HBO

Рейнира и Деймон гуляют по ночному пляжу. Принцесса рассказывает дяде о нелёгкой судьбе и жалуется, что тот бросил её. После герои находят укрытие и занимаются любовью.

В это время Эймонд, сын Алисенты, крадётся к драконице Вхагар. Она принадлежала погибшей Лейне и должна перейти по наследству её дочери. Эймонда это не смущает: ему не достался дракон, и ребёнок намерен это исправить. Ему удаётся подчинить Вхагара и пролететь на нём по округе.

Дочери Лейны и Деймоны разгневаны кражей и набрасываются на Эймонда, но тот отбивается. Также на похитителя нападают дети Рейниры. Завязывается драка, в результате которой Эймонд называет родственников бастардами и лишается за это глаза.

Дети Рейниры умеют постоять за себя Фото: HBO

События переносятся в большой зал, где ругаются Алисента и Рейнира. Королева требует наказать детей принцессы, но Визерис непреклонен. Он выясняет, что юнцов обозвали бастардами, и велит прекратить сплетни — иначе шептуны лишатся языков.

Разгневанная Алисента не намерена слушать короля. Она даже приказывает Кристону Колю напасть на детей Рейниры, но тот ослушивается. Тогда сама королева выхватывает клинок и бросается в драку. В итоге Рейнира получает сильный порез.

Лишь Эймонд утихомиривает мать. Он говорит, что совершил достойный обмен — потерял глаз, но обрёл дракона.

Всё могло закончиться не только порезом Фото: HBO

Позже в покои Алисенты приходит Отто Хайтауэр. Десница не бранит дочку за потерю самообладания, а поддерживает её. Он говорит, что ещё не видел Алисенту такой заряженной на победу. По его словам, Хайтауэры всё равно посадят на престол своих наследников.

Тем временем Лейнор просит у Рейниры прощения, что отсутствовал во время скандала, и обещает всегда быть рядом. Вот только принцессе он больше не нужен — она хочет выйти замуж за Деймона.

Сам Таргариен тоже мечтал об этом. Он подговаривает отвергнутого любовника Лейнора забыть о чувствах и убить Велариона — покушение удаётся. Эпизод заканчивается бракосочетанием Рейниры и Деймона.

Теперь они муж и жена — для Таргариенов это норма Фото: HBO

Впечатления от седьмой серии

Авторы «Дома дракона» изначально выбрали неспешное повествование. Они детально раскрывали образы персонажей, без спешки расставляли фигуры на доске, придумывали новые интриги и убедительно сталкивали героев лбами.

Увы, прыжок на десять лет огорчил многих фанатов — сценаристы будто забыли о стратегии и пропустили множество важных событий. Однако в седьмом эпизоде повествование вернулась к прежнему формату.

«Дом дракона» Фото: HBO

Большую часть серии авторы создают нужную атмосферу. Во время похорон герои только болтают и обмениваются колкостями — в первые 30 минут некоторые зрители даже заскучают. Однако финал вышел настолько мощным, что новый эпизод точно станет одним из самых высокооценённых в сезоне.

К тому же важных событий хоть отбавляй. Новый дракон у детей Алисенты, первое прямое столкновение королевы и принцессы, смерть Лейнора, долгожданный союз Рейниры и Деймона. Кажется, даже за десять пропущенных лет произошло меньше событий.

Впрочем, самое важное в серии — трансформация Рейниры, которая перестала быть девочкой и приняла жёсткое решение. Ради себя и будущего детей она убила хорошего человека. На что ещё она решится в дальнейшем?

Король не смог примириться с братом Фото: HBO

Неудивительно, что зрители остались в восторге от эпизода. Оценка на IMDb уже поднялась до 9.5 баллов. Хотелось бы верить, что финальные серии будут такими же крутыми.

Трейлер восьмой серии

Восьмая серия под названием «Лорд приливов» выйдет в ночь с 9 на 10 октября.