На всё не хватит времени.

От «Человека-бензопилы» до «Винчестеров». Главные премьеры сериалов в октябре

В октябре нас завалят контентом — в том числе сериалами. Выйдут аниме, комедии, хорроры и даже новые «Звёздные войны». Заходите в подборку и отмечайте шоу, которые будете смотреть!

«Интервью с вампиром», первый сезон

Дата выхода: 2 октября.

В главных ролях: Джейкоб Андерсон, Эрик Богосян, Сэм Рид и другие.

Где смотреть: AMC.

Жанр: фэнтези, драма.

«Интервью с вампиром» — культовый фильм 1994 года. Сюжет рассказывал о старом вампире, который делится своей историей с журналистом. В главных ролях были Том Круз и Брэд Питт.

28 лет спустя про классику вспомнили. В переосмыслении «Интервью с вампиром» другой кровопийца расскажет журналисту о жизни — в этот раз в формате сериала.

«Вампир Реджинальд», первый сезон

Дата выхода: 5 октября.

В главных ролях: Джейкоб Баталон, Эмили Хейн, Саванна Бэсли и другие.

Где смотреть: Syfy.

Жанр: хоррор, комедия.

Ещё один сериал про вампиров. Правда, «Вампир Реджинальд» будет более молодёжным и комедийным проектом — хотя без крови и хоррора не обойдётся. Кровопийцей станет персонаж Джейкоба Баталона (друг Человека-паука из новой трилогии). Он был неудачником и надеялся, что вампирская жизнь всё изменит.

Увы, его ждут только новые проблемы.

«Чаки», второй сезон

Дата выхода: 5 октября.

В главных ролях: Закари Артур, Бьоргвин Арнарсон, Аливия Элин Линд и другие.

Где смотреть: Syfy.

Жанр: хоррор.

Кукла с душой кровожадного маньяка возвращается. Жителям очередного пригорода лучше не спать по ночам — иначе за ними придёт Чаки!

«Пенниуорт», третий сезон

Дата выхода: 6 октября.

В главных ролях: Джек Бэннон, Палома Фэйт, Бен Элдридж и другие.

Где смотреть: HBO Max.

Жанр: боевик, драма.

Сериал о прошлом Альфреда Пенниуорта. В будущем он станет дворецким Бэтмена, но до этого ещё далеко. Сериал рассказывает об охранном агентстве Пенниуорта — среди клиентов тот самый Томас Уэйн.

«Клуб полуночников», первый сезон

Дата выхода: 7 октября.

В главных ролях: Саманта Слойан, Зак Гилфорд, Игби Ригни и другие.

Где смотреть: Netflix.

Жанр: хоррор, триллер, драма.

«Клуб полуночников» — сериал о неизлечимо больных пациентах, которые рассказывают друг другу страшные истории и размышляют о жизни после смерти. Однажды герои договариваются: первый умерший свяжется с остальными и поделится сведениями о загробном мире.

«Впусти меня», первый сезон

Дата выхода: 7 октября.

В главных ролях: Демиан Бичир, Мэдисон Тэйлор Баэс, Аника Нони Роуз и другие.

Где смотреть: Showtime.

Жанр: хоррор, драма.

Ещё один сериал про вампиров. В этот раз авторы расскажут историю девочки-кровопийцы, которая живёт взаперти. Днём с ней отец, но ночью он уходит за едой. Однажды герои устают от такой жизни и отправляются в Нью-Йорка — там они надеются отыскать лекарство.

«Авеню 5», второй сезон

Дата выхода: 10 октября.

В главных ролях: Хью Лори, Джош Гад, Зак Вудс и другие.

Где смотреть: HBO Max, «Амедиатека».

Жанр: фантастика, комедия.

Сериал о туристах, которые путешествовали на космическом корабле, но надолго застряли в вакууме. Еды мало, настроение ужасное, на борту полно негодяев — все эти проблемы пытается разрулить персонаж Хью Лори.

«Винчестеры», первый сезон

Дата выхода: 11 октября.

В главных ролях: Мэг Доннелли, Бьянка Кэйлик, Дрэйк Роджер и другие.

Где смотреть: The CW.

Жанр: боевик, приключения.

Приквел легендарного сериала «Сверхъестественное». Фанатам расскажут историю Джона и Мэри, родителей Дина и Сэма. Без любимых актёров не обойдётся — Дженсен Эклс выступит рассказчиком.

«Человек-бензопила», первый сезон

Дата выхода: 12 октября.

В главных ролях: Кикуносукэ Тоя, Томори Кусуноки, Аи Файруз и другие.

Где смотреть: Crunchyroll.

Жанр: аниме, боевик, хоррор.

Экранизация культовой манги про героя, который умеет превращать конечности в бензопилы. Его приглашают в организацию, которая сражается с демонами. Сюжет только на словах кажется простым — на деле сюжетные повороты снесут крышу.

«Плейлист», первый сезон

Дата выхода: 13 октября.

В главных ролях: Гизем Эрдоган, Кристиан Хильборг, Эдвин Эндре и другие.

Где смотреть: Netflix.

Жанр: драма.

Сериал об истории создания Spotify. Пара шведских стартаперов начинают проект по фану, но совершают музыкальную революцию.

«Шантарам», первый сезон

Дата выхода: 14 октября.

В главных ролях: Чарли Ханнэм, Антония Деспла, Электра Килби и другие.

Где смотреть: Apple TV+.

Жанр: боевик, триллер, драма.

Экранизация культовой книги о преступнике, который приехал в Индию, чтобы скрыться от правосудия. Там его жизнь меняется навсегда: ночёвки в трущобах, новые друзья, связи с бандитами, криминальные войны — это лишь часть приключений.

«Периферийные устройства», первый сезон

Дата выхода: 21 октября.

В главных ролях: Хлоя Грейс Морец, Гари Карр, Джек Рейнор и другие.

Где смотреть: Prime Video.

Жанр: фантастика.

Мир будущего угробили технологии. К счастью, героиня в исполнении Хлои Грейс Морец узнаёт об альтернативных реальностях. Она перемещается в Лондон прошлого, а её действия могут изменить будущее.

«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо», первый сезон

Дата выхода: 25 октября.

В главных ролях: Кевин Кеппи, Лиз Джонстон, Ишан Моррис и другие.

Где смотреть: Netflix.

Жанр: хоррор, драма, детектив.

Хоррор-антология от Гильермо дель Торо. Режиссёр обещает изменить жанр ужастиков — все благодаря актёрской игре, крутым сюжетам и хорошей графике.

«Звёздные войны: Сказания о джедаях», первый сезон

Дата выхода: 26 октября.

В главных ролях: Эшли Экштейн, Лиам Нисон, Янина Гаванкар и другие.

Где смотреть: Disney+.

Жанр: мультфильм, фантастика, боевик.

Авторы «Сказаний о джедаях» расскажут предысторию Асоки Тано и графа Дуку. Они были на одной стороне, но затем выбрали разные пути. Мультсериал делают авторы «Войн клонов», так что можно рассчитывать на высокое качество.

«Звездный путь: Протозвезда», второй сезон

Дата выхода: 27 октября.

В главных ролях: Райли Алазраки, Ди Брэдли, Бейкер Бретт Грэй и другие.

Где смотреть: Paramount+.

Жанр: мультфильм, фантастика, приключения.

В центре сюжета разношёрстная группа инопланетян, которая гоняет по вселенной на разваливающемся звездолёте.

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Какие сериалы будете смотреть? Пишите в комментариях!