От «Человека-бензопилы» до «Винчестеров». Главные премьеры сериалов в октябре

В октябре нас завалят контентом — в том числе сериалами. Выйдут аниме, комедии, хорроры и даже новые «Звёздные войны». Заходите в подборку и отмечайте шоу, которые будете смотреть!
«Интервью с вампиром», первый сезон
Дата выхода: 2 октября.
В главных ролях: Джейкоб Андерсон, Эрик Богосян, Сэм Рид и другие.
Где смотреть: AMC.
Жанр: фэнтези, драма.
«Интервью с вампиром» — культовый фильм 1994 года. Сюжет рассказывал о старом вампире, который делится своей историей с журналистом. В главных ролях были Том Круз и Брэд Питт.
28 лет спустя про классику вспомнили. В переосмыслении «Интервью с вампиром» другой кровопийца расскажет журналисту о жизни — в этот раз в формате сериала.
«Вампир Реджинальд», первый сезон
Дата выхода: 5 октября.
В главных ролях: Джейкоб Баталон, Эмили Хейн, Саванна Бэсли и другие.
Где смотреть: Syfy.
Жанр: хоррор, комедия.
Ещё один сериал про вампиров. Правда, «Вампир Реджинальд» будет более молодёжным и комедийным проектом — хотя без крови и хоррора не обойдётся. Кровопийцей станет персонаж Джейкоба Баталона (друг Человека-паука из новой трилогии). Он был неудачником и надеялся, что вампирская жизнь всё изменит.
Увы, его ждут только новые проблемы.
«Чаки», второй сезон
Дата выхода: 5 октября.
В главных ролях: Закари Артур, Бьоргвин Арнарсон, Аливия Элин Линд и другие.
Где смотреть: Syfy.
Жанр: хоррор.
Кукла с душой кровожадного маньяка возвращается. Жителям очередного пригорода лучше не спать по ночам — иначе за ними придёт Чаки!
«Пенниуорт», третий сезон
Дата выхода: 6 октября.
В главных ролях: Джек Бэннон, Палома Фэйт, Бен Элдридж и другие.
Где смотреть: HBO Max.
Жанр: боевик, драма.
Сериал о прошлом Альфреда Пенниуорта. В будущем он станет дворецким Бэтмена, но до этого ещё далеко. Сериал рассказывает об охранном агентстве Пенниуорта — среди клиентов тот самый Томас Уэйн.
«Клуб полуночников», первый сезон
Дата выхода: 7 октября.
В главных ролях: Саманта Слойан, Зак Гилфорд, Игби Ригни и другие.
Где смотреть: Netflix.
Жанр: хоррор, триллер, драма.
«Клуб полуночников» — сериал о неизлечимо больных пациентах, которые рассказывают друг другу страшные истории и размышляют о жизни после смерти. Однажды герои договариваются: первый умерший свяжется с остальными и поделится сведениями о загробном мире.
«Впусти меня», первый сезон
Дата выхода: 7 октября.
В главных ролях: Демиан Бичир, Мэдисон Тэйлор Баэс, Аника Нони Роуз и другие.
Где смотреть: Showtime.
Жанр: хоррор, драма.
Ещё один сериал про вампиров. В этот раз авторы расскажут историю девочки-кровопийцы, которая живёт взаперти. Днём с ней отец, но ночью он уходит за едой. Однажды герои устают от такой жизни и отправляются в Нью-Йорка — там они надеются отыскать лекарство.
«Авеню 5», второй сезон
Дата выхода: 10 октября.
В главных ролях: Хью Лори, Джош Гад, Зак Вудс и другие.
Где смотреть: HBO Max, «Амедиатека».
Жанр: фантастика, комедия.
Сериал о туристах, которые путешествовали на космическом корабле, но надолго застряли в вакууме. Еды мало, настроение ужасное, на борту полно негодяев — все эти проблемы пытается разрулить персонаж Хью Лори.
«Винчестеры», первый сезон
Дата выхода: 11 октября.
В главных ролях: Мэг Доннелли, Бьянка Кэйлик, Дрэйк Роджер и другие.
Где смотреть: The CW.
Жанр: боевик, приключения.
Приквел легендарного сериала «Сверхъестественное». Фанатам расскажут историю Джона и Мэри, родителей Дина и Сэма. Без любимых актёров не обойдётся — Дженсен Эклс выступит рассказчиком.
«Человек-бензопила», первый сезон
Дата выхода: 12 октября.
В главных ролях: Кикуносукэ Тоя, Томори Кусуноки, Аи Файруз и другие.
Где смотреть: Crunchyroll.
Жанр: аниме, боевик, хоррор.
Экранизация культовой манги про героя, который умеет превращать конечности в бензопилы. Его приглашают в организацию, которая сражается с демонами. Сюжет только на словах кажется простым — на деле сюжетные повороты снесут крышу.
«Плейлист», первый сезон
Дата выхода: 13 октября.
В главных ролях: Гизем Эрдоган, Кристиан Хильборг, Эдвин Эндре и другие.
Где смотреть: Netflix.
Жанр: драма.
Сериал об истории создания Spotify. Пара шведских стартаперов начинают проект по фану, но совершают музыкальную революцию.
«Шантарам», первый сезон
Дата выхода: 14 октября.
В главных ролях: Чарли Ханнэм, Антония Деспла, Электра Килби и другие.
Где смотреть: Apple TV+.
Жанр: боевик, триллер, драма.
Экранизация культовой книги о преступнике, который приехал в Индию, чтобы скрыться от правосудия. Там его жизнь меняется навсегда: ночёвки в трущобах, новые друзья, связи с бандитами, криминальные войны — это лишь часть приключений.
«Периферийные устройства», первый сезон
Дата выхода: 21 октября.
В главных ролях: Хлоя Грейс Морец, Гари Карр, Джек Рейнор и другие.
Где смотреть: Prime Video.
Жанр: фантастика.
Мир будущего угробили технологии. К счастью, героиня в исполнении Хлои Грейс Морец узнаёт об альтернативных реальностях. Она перемещается в Лондон прошлого, а её действия могут изменить будущее.
«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо», первый сезон
Дата выхода: 25 октября.
В главных ролях: Кевин Кеппи, Лиз Джонстон, Ишан Моррис и другие.
Где смотреть: Netflix.
Жанр: хоррор, драма, детектив.
Хоррор-антология от Гильермо дель Торо. Режиссёр обещает изменить жанр ужастиков — все благодаря актёрской игре, крутым сюжетам и хорошей графике.
«Звёздные войны: Сказания о джедаях», первый сезон
Дата выхода: 26 октября.
В главных ролях: Эшли Экштейн, Лиам Нисон, Янина Гаванкар и другие.
Где смотреть: Disney+.
Жанр: мультфильм, фантастика, боевик.
Авторы «Сказаний о джедаях» расскажут предысторию Асоки Тано и графа Дуку. Они были на одной стороне, но затем выбрали разные пути. Мультсериал делают авторы «Войн клонов», так что можно рассчитывать на высокое качество.
«Звездный путь: Протозвезда», второй сезон
Дата выхода: 27 октября.
В главных ролях: Райли Алазраки, Ди Брэдли, Бейкер Бретт Грэй и другие.
Где смотреть: Paramount+.
Жанр: мультфильм, фантастика, приключения.
В центре сюжета разношёрстная группа инопланетян, которая гоняет по вселенной на разваливающемся звездолёте.
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Какие сериалы будете смотреть? Пишите в комментариях!
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