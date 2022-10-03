Вы не узнаете Overwatch 2 после выхода. Изменений — масса. Это уже другая игра

Overwatch 2 выходит уже через несколько часов, 4 октября в 22:00 мск, и имеет смысл готовиться к релизу так же ответственно, как к заключительному экзамену: в последний день и впопыхах.

Распробовать соль Overwatch – задача и самая простая, и самая сложная. Даже в высших рангах можно наблюдать, как поэтически чахнут союзы после единой ошибки. Стратегические миры Кэссиди и Зари, Сильвера и Платины, ветерана и новичка друг от друга далеки, как Питер от солнца, при этом фундамент правил един, и даже самым избранным не удастся залатать в нём пробоину от тупых решений.

Очевидные изменения мы уже знаем: КБ Вольской, Храма Анубиса, Ханамуры, Парижа и «Горизонта» больше не будет. Уходят не конкретные карты, но целый режим захвата точек. Что ещё? Матчи ныне «5 на 5» вместо «6 на 6». Новые герои, способности, а ещё новый режим — есть.

Overwatch 2

Давайте разберёмся с тонкостями: как играть-то?

Наибольшая критика в сторону второй части вызвана незаслуженной цифрой в названии. На поверхностном уровне это действительно та же игра со знакомыми именами, рангами, боёвкой и некоторыми визуальными перетасовками. Большое обновление – вот так будет правильнее. И всё же обновление по-своему перемалывает знакомую нам философию, а адаптироваться, хочешь не хочешь, придётся.

Учитываем первый момент: мягкая модуляция броулинг-шутера в сторону более чистокровной стрелялки. На это повлияло сразу несколько факторов: наличие лишь одного танка заставляет хиллеров фокусироваться исключительно на нём. Это ваш главный двигатель, и, чем больше поддержки он получит, тем меньше времени придётся тратить на техосмотр на спауне.

Тотальная переработка Орисы тоже внесла свою лепту: ранее пассивный герой, переквалифицированный в атакующего, больше она не располагает щитом. Зато взамен была снабжена более опасным инвентарём, сконцентрированным на нанесении постоянного урона и агрессивном продвижении.

Ориса в Overwatch 2

Другая причина – некоторые нёрфы, связанные с зарядкой «ульты»: Ане, например, придётся более активно стрелять по врагам, чтобы поскорее накопить нано-буст, а ещё благодаря этому количество реддит-Лусио на квадратный метр неслабо возрастёт. Даже Уинстону, спасителю всех нас, кто не в состоянии целиться, добавили альтернативный режим огня – снайперский электролуч.

Пожалуй, самое важное изменение, сыгравшее на смене фокуса, – это добавленное пассивное самолечение саппортов. Если вы хорошо знакомы с оригиналом, то знаете, что порядок убийств при идеальном раскладе событий следует такой цепочкой: поддержка-убийцы-танки.

Бывали наверняка матчи, где весь урон словно поглощала чёрная дыра, убийства попросту не случались. Представьте себе, что такой сценарий – постоянный. Чтобы этого не произошло, советую уделить внимание в первую очередь Дзенъятте, нежели Турбосвину.

Дзенъятта

Раз уж разобрались, в кого стрелять, остаётся вопрос – откуда? Разумеется, героям вроде Эш или Вдовы лучше держаться подальше, и всё же большинству необходимо присутствовать в эпицентре. Бои в первой части могли развернуться как в спокойной и одиночной обстановке, так и в масштабной.

Героям вроде Тарана приходилось заниматься сразу несколькими работами: диверсией, борьбой за верх, защитой поддержки, зонингом, глотанием урона. В новой игре, где главенствует принцип стенки на стенку, такое маневрирование потенциально станет не столько излишним, сколько едва возможным. Деление команды на две части и отправление Райнхардта с Лусио на развращение вражеского спауна кажется наименее вероятным.

Таран

Потеря одного человека и раньше была опасной, теперь она просто критическая: да, целей стало меньше, но больше сдаёт в первую очередь ваш напор.

Мета у киберспортсменов уже образовалась: непобедимое дуо из Лусио и Бригитты, которое обеспечивает непрекращающийся AOE-хилл и недурной крауд-контрол. Быстрый и неуловимый Гэндзи сможет быть ещё быстрее и ещё неуловимее благодаря этим двум, а Соджорн или Эш других стрелков явно затмевают, так как оба способны добить противника одним выверенным выстрелом в этой большой куче мала. Ну и Королева Джанкертауна – новый танк, который уж точно спроектирован под новые стандарты, в отличие от старых.

Признаться, последние строки вызывают много вопросов у меня самого тоже. Мы ещё со «Звёздных войн» прекрасно знаем, что хайграунд – это большое преимущество.

Бригитта

Знаем, что многие герои требуют особого подхода. Райнхардт не в состоянии вечно держать щит и далеко не всегда может приблизиться к противникам. Солдат-76 и Кэссиди могут отлично выполнять роль фланкеров и благодаря этому сильно помогают продвинуться вперёд.

Таран, в прошлом не требующий высокого уровня прицеливания, в сиквеле может утонуть в собственной бесполезности и потянуть за собой всю команду: постоянные ближние бои и пассивное лечение делают задачу изоляции одного противника менее реальной, а каждый неточный выстрел – очередной повод сменить персонажа.

Солдат-76

Уинстону требуется 75 из 100 зарядов своей пушки, чтобы снять 200 ХП. Накиньте на неприятеля минимальное лечение – и это становится значительно сложнее. Потенциально самая сильная сторона Мёрси – её мобильность. Напрыгни – и она моментально улетит. Но к кому ей лететь в этом большом коме? Снайперские позиции для всех, кто не зарабатывает квикскоуп-монтажами на жизнь, кажутся менее эффективными, ведь в быстрых потасовках выигрывает тот, у кого больше урона и эффективнее ульта. Зрение через стены, конечно, полезное, но явно проигрывает Бобу в центре арены.

Мёрси

Ещё давайте не забывать, что с некоторыми любимцами придётся знакомиться заново. Давайте быстренько пройдёмся по всем значимым изменениям.

Танки

Дива стала менее живучей. И это при повышении общего здоровья от 600 до 650. Звучит, будто на деле всё наоборот, но нет. Пропорции жизни к броне были 300/300, сейчас – 450-200. Броня, для незнающих, смягчает урон. При этом герою повысили скорость хождения при стрельбе и убавили разброс основного огня. Это такой мягкий намёк на то, чтобы быть агрессивнее, но не влетать во врагов с горячей головой.

Дива

Кулак Смерти сменил класс, и его в целом уже не узнать. Навыки скольжения по крышам и суперпрыжков больше не понадобятся, теперь игра всё сделает за вас по нажатию одной кнопки. Больше жизней, меньше урона и никаких инста-киллов. Герой теперь не убивает, а добивает, создаёт пространство для союзников и благодаря более широкому спектру урона больше сфокусирован на нескольких целях, а не на одной.

Кулак Смерти

Ориса больше не перезаряжается, но её пушка имеет свойство перегреваться. Щит был удалён и заменён новой способностью, позволяющей проглатывать урон и быстрее приближаться к противникам. Появилось копьё с эффектом стана и откидывания. Новая ульта, притягивающая ближайших недругов с AOE-уроном, – завершающая стадия трансформации героя. Для тех, кому хочется без лишних раздумий идти в бой.

Ориса

Райнхардту теперь придётся меньше полагаться на свой щит и больше доверять союзникам: число опустилось с 1600 на 1200. Зато чардж можно отменять! И пускать два файрстрайка вместо одного. Актуальность героя сильно снизилась, и я рекомендую в первое время поэкспериментировать с ним в казуальных режимах и дождаться хорошего баффа.

Райнхардт

Уинстон, как уже было сказано, получил снайперский луч, который поможет вам добивать улетающие на последних ХП цели или наносить больше урона при инициации атаки. Так, комбо из первой части (прыжок-удар перед приземлением-основная атака) можно дополнить дальним выстрелом с воздуха. Также мелкие баффы жизней и щита мотивируют быть смелее.

Уинстон

Заря изменилась не кардинально, но получила большую защиту в виде двух щитов, оба из которых можно распределять как на себя, так и на союзника. Это, как и другим, поможет более яро идти вперёд.

Заря

Убийцы

Бастион по первым впечатлениям был сильно переработан в сторону более мобильного героя: повышенный урон, сниженный разброс, отсутствие самолечения и режим турели, во время которого теперь можно двигаться. Его новые гранаты способны не только бить врагов, но и подкидывать самого себя на платформы повыше для быстрой смены позиции. Новая ульта в виде артиллерии призвана открыть пространство команде и помочь добить этот неостановимый ком.

Бастион

Эхо, помимо мелких изменений урона, получила сильный нёрф к ульте: при копировании персонажа максимальное количество ХП не сможет превышать 300. Таким образом, Blizzard смещают приоритет с копирования танков для большей проходимости на другие классы.

Эхо

У Кэссиди отобрали возможность оглушать врагов, заменив её на бомбу-липучку. С фланкерами придётся разбираться исключительно руками.

Бывший Маккри теперь такой

Мэй теперь не замораживает недругов до полной остановки, а замедляет их. И делает это с повышенным уроном! И большим количеством патронов! Её ледяную стену теперь проще сломать, а стоимость ульты повысилась. Всё для того, чтобы у героев по другую сторону было больше возможностей на побег, потому что любая остановка посреди большой битвы – гарантированная смерть.

Мэй

Шансы Трейсер убить хиллера одной обоймой после небольшого нёрфа урона значительно снизились.

Трейсер

Сомбра получила самый серьёзный список изменений: пониженный разброс, меньшее время перезарядки взлома, слегка пониженный урон и повышенное время хака, аптечки теперь остаются взломанными 30 секунд вместо 60. Звучит не очень внушающе, но взлом способностей противника действует лишь одну секунду, в отличие от былых пяти.

Зато хакнутая цель в течение оставшихся четырёх секунд будет получать от вас на 40% больше урона и будет просвечиваться через стены для всей команды. Взлом теперь можно проводить в режиме невидимости, хотя диапазон раскрытия вас врагами повысился с двух до четырёх метров. И, пожалуй, самое важное – ульта не только взламывает, но и отнимает 40% жизней при активации.

Судя по всему, стандартный взлом Сомбры теперь далеко не её главный фокус. Старайтесь действовать больше как Трейсер – мгновенные убийства со спины – и отступление. Быстрое накопление ульты и, соответственно, частое его использование. Одна такая штука – и другой команды будто никогда и не было.

Сомбра

Поддержка

Бригитту лишили её главной силы – стана от щита. Возмещение — повышенный урон и возможность проходить сквозь щиты с помощью выпада. Фокус смещён с нивелирования атаки и отсиживания на задних рядах на проведение атаки самому.

Бригитта

Лусио на 12% быстрее заряжает ульту. На этом всё! Для более детального разбора изменений героев рекомендую посмотреть это видео.

Лусио

Разумеется, ребалансировка будет проводиться не один и не пять раз, однако смена философии рисует многим персонажам будущее в забвении.

При нынешних данных героев кажется, что весь залог успеха в ближайшее время будет вращаться вокруг того, кто первый совершит одну ошибку. А уж дальше – по накатанной. Но это нам ещё предстоит узнать и обжаловать. Лично погрузиться в Overwatch 2 каждый сможет уже через несколько часов. Удачи в игре!