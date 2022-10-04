Почему в новом эпизоде «Дома дракона» ни черта не видно

3 сентября вышла седьмая серия «Дома дракона». Несмотря на важные сюжетные события, зрители в первую очередь обратили внимание на невероятно тёмную картинку. Некоторые сцены невозможно разобрать даже при выключенном свете с самым высоким уровнем яркости. На проблему обратили внимание даже те зрители, которые пользуются передовыми OLED-телевизорами с отличной цветопередачей.

Новость по теме Фанатов раздражает слишком тёмная картинка в новой серии «Дома дракона»

Редактор издания The Verge Алекс Кранц выпустил колонку, в которой рассказал о причинах произошедшего. Мы выбрали главное из его материала и разобрались, кто во всём виноват.

Дом тёмного дракона

Прошлой ночью в «Доме дракона» сильно потемнело, когда одни персонажи похитили драконов, а другие сделали кровосмесительный жизненный выбор. И всё это произошло под полным покровом темноты, из-за чего многие зрители подумали, что их телевизоры сломались.

Но нет, телевизоры в полном порядке. Они просто стали жертвой режиссёра эпизода Мигеля Сапочника. Возможно, этот человек отлично видит в тёмное время суток, потому что он уже второй раз снимает эпизод во вселенной «Игры престолов» в полной темноте.

Тогда Сапочник уверял, что тьма, царящая в телевизорах по всему миру, — «это не баг, а фича». И HBO Max настаивает на том же и на этот раз.

В 2019 году Сапочник поставил «Долгую ночь» — мучительный эпизод восьмого сезона, в котором множество персонажей «Игры престолов» собрались вместе, чтобы наконец положить конец вторжению Короля Ночи в Вестерос. Зомби были обезглавлены. Любимые персонажи встретили свой конец. Но визуально казалось, будто авторы снимали эпизод с крышкой объектива на камере.

Примерно так выглядел весь эпизод «Долгая ночь» Фото: HBO

Произошедшее очень легко понять. Режиссёр не думает о том, как продукт будет выглядеть на обычном смартфоне, телевизоре или планшете. Постановщик думает, как эпизод выглядит в монтажной после завершения производства.

Суть в том, что для монтажа крупных фильмов и сериалов используются идеально откалиброванные профессиональные OLED-мониторы. Они способны обрабатывать невероятные диапазоны оттенков серого и чёрного, которые только могут увидеть наши глаза. К сожалению, подобным визуальным пиршеством не могут похвастаться ни обычные телевизоры, ни планшеты, ни смартфоны.

Помимо мониторов, монтажёры просматривают свою работу на огромных идеально откалиброванных OLED-телевизорах, обычно расположенных в той же тёмной комнате. Здесь и вступает в дело разница в ТВ у обычного зрителя и у профессионалов. Они смотрят эпизод в темноте на идеальном экране, обычный зритель — на куда более дешёвом телевизоре в освещённом месте. В результате обычный человек получает очень неприятные впечатления от просмотра.

Одна из самых светлых сцен в седьмой серии «Дома дракона» Фото: HBO

Но давайте представим, что у зрителя очень-очень хороший телевизор. Может быть, он даже откалибровал его по всем методикам монтажёров и включил эпизод в тёмной комнате. Но даже в этом случае у него будут проблемы с комфортным просмотром «Дома дракона».

К сожалению, здесь в дело вступает сжатие данных. Дело в том, что монтажёры, продюсеры и другие члены команды смотрят идеально чистую копию продукта, которая не доберётся до потребителя даже в формате 4К или на Blu-Ray. Стриминговые сервисы сжимают видео, чтобы они могли передавать контент пользователю быстро и эффективно. Но сжатие — это всегда потеря данных, и фильм, который мы смотрим у себя дома, далеко не такой красивый, каким его задумал режиссёр.

Как считает оператор «Долгой ночи» Фабиан Вагнер, именно из-за компрессии люди остались недовольны тёмным эпизодом, который на монтаже выглядел намного лучше. Так или иначе, зрители уже давно привыкли к сжатию, ведь это небольшая плата за удобство и скорость.

«Дом дракона» Фото: HBO

Создатели кино, похоже, всё чаще забывают о том, что обычные зрители смотрят их произведения не в монтажной комнате с идеальными экранами, а дома за экранами телевизоров и смартфонов. Некоторые фильмы и передачи, которые великолепно выглядят в кинотеатре, на смартфонах и домашних телевизорах смотрятся просто ужасно.

И некоторые создатели фильмов помнят об этом. Например, Кристофер Нолан и Том Круз на протяжении многих лет просят людей смотреть их фильмы исключительно на больших экранах. Однако среди них есть Мигель Сапочник, который просто хочет ввести зрителей во тьму.

Возможно, он делает это для того, чтобы спрятать крутые пасхалки и тизеры будущих эпизодов. Но если рассуждать более реалистично, то он наверняка родился и вырос во тьме. Так что если обычный зритель хочет получить от его тёмных серий удовольствие, ему нужно срочно переосмыслить то, как он смотрит телевизор.