Тест. Как хорошо ты знаешь сленг World of Tanks?

В любой популярной соревновательной игре существует свой словарь терминов, который помогает игрокам лучше понимать друг друга. Эти слова могут быть смешными или неловкими, оскорбительными и грубыми, но их значение для отдельно взятой игры — важнейшее.

Подчас эти необычно звучащие термины и аббревиатуры не только прикольные, но и помогают кратко описать ситуацию на поле боя, так как в онлайн-играх важна каждая секунда.

World of Tanks — не исключение. В игре большое количество техники и позиций, которые получили свои вторые неофициальные имена. Некоторые слова типа «ваншота», «имбы» или «дамага» были позаимствованы из других игр и будут понятны всем, но, помимо общепризнанных слов, в этой игре около сотни своих интересных терминов. Мы отобрали самые яркие из них, чтобы проверить, как хорошо вы справитесь с языком «игровых танкистов».