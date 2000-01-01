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«Твоя душа будет моей!»
«Твоя душа будет моей!»
Народный файтинг Mortal Kombat разменяет четвёртый десяток, что же анонсируют разработчики из студии NetherRealm? Узнайте больше в минутном видео.
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Любимому файтингу Mortal Kombat исполняется 30 лет! Ждём анонсы на юбилей?
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