Team Spirit идёт за 2-м титулом. Удастся ли «драконам» вновь покорить The International?

Российская команда способна защитить титул чемпионов мира по Dota 2 — хотя к ней есть вопросы.

Почти год назад российская команда Team Spirit сотворила чудо и завоевала титул чемпионов The International 10, получив за это рекордную для киберспорта сумму — более $ 18 млн. Тогда невероятный успех «тёмной лошадки» турнира называли сенсацией.

На свой второй чемпионат мира по Dota 2 «драконы» приезжают уже в ранге фаворита, который пытается защитить звание лучшей команды на планете. Что изменилось в Team Spirit за один сезон и насколько велики шансы наших игроков снова поднять над головами Эгиду Чемпионов — расскажем в этом тексте.

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Team Spirit на The International 2021 Фото: Flickr / Valve

Старт сезона — нелёгкая ноша лидера

Чемпионам мира The International всегда было трудно находить мотивацию перед новым сезоном: за две недели главного турнира они выигрывают в десятки раз больше денег, чем за остальной сезон. К примеру, игроки OG после побед в 2018 и 2019 годах уходили в отпуск на несколько месяцев, пропуская ряд крупных турниров.

Кроме того, после первенства мира разработчики выпускают большой патч, и мета Dota 2 сильно меняется — то, что ещё вчера делало тебя лучшим игроком мира, может работать не так хорошо или не работать вообще. С этим сталкивались The Alliance в 2013-м и Wings в 2016-м: чемпионы мгновенно выпадали из числа топовых команд.

Увы, с этим столкнулась и Team Spirit, которая провела бóльшую часть сезона крайне нестабильно. На первом же турнире после TI10 российская команда уступила Tundra Esports, которая вообще не отобралась на главный чемпионат года. Затем были тревожные серии в региональной онлайн-лиге.

Александр TORONTOTOKYO Хертек Фото: Flickr / Valve

Глобальный чемпионат Stockholm Major 2021 в мае и вовсе обернулся полным фиаско: «драконы» первыми покинули плей-офф и показали очень слабую игру. Одни оправдывали это ситуацией в мире (в марте Valve приостановила розыгрыш СНГ-лиги, что сказалось на форме наших команд), другие успели навесить на Spirit ярлык «команды одного турнира».

Оглядываясь назад, стоит признать, что с момента окончания The International в октябре и до июля Team Spirit показывала далёкую от чемпионской игру. Тогда попытка завести дискуссию о перспективах защитить титул у многих вызывала усмешку.

Магомед Collapse Халилов на The International 10 Фото: Flickr / Valve

Финиш сезона — возвращение чемпионов

К середине лета Team Spirit вылетела из числа топ-команд настоящего, и, как ни странно, это помогло коллективу набрать форму. Как и перед The International, на Riyadh Masters и PGL Arlington Major 2022 пятёрку Айрата Silent Газиева не ставили в число главных фаворитов — давление фанатов на «драконов» заметно уменьшилось.

На триумфальном для российской команды мэйджоре в США «спириты» снова набирали ход с каждым матчем, в итоге догнав и перегнав PSG.LGD в финале. Хотя за несколько дней до главного матча PGL Arlington Major казалось, что китайский гранд на порядок сильнее и Team Spirit, и всех остальных.

Победа на последнем крупном турнире перед The International 11 вернула Team Spirit на верхние строчки в таблице претендентов на титул, и многие полагают, что на равных с такими «драконами» может сражаться лишь PSG.LGD. В крайнем случае — ещё две-три команды типа OG или Team Aster.

Ожидания специалистов и болельщиков вполне оправданы — со спортивной точки зрения. Если команда сохранила августовский настрой и пик формы до середины осени, то кажется, что она способна без труда добраться до главных призов и навязать принципиальному сопернику из Китая борьбу за новый титул.

Team Spirit на The International 10 Фото: Flickr / Valve

На «Инте» фавориту всегда сложнее

Но в случае с The International есть несколько важных нюансов. Прежде всего, если обратиться к статистике, окажется, что на чемпионате мира по Dota 2 редко побеждал главный претендент на титул — примерно в трёх-четырёх случаях из десяти. Почему так происходит?

Дело в том, что главный турнир по «Доте» — это совершенно уникальный мир, не похожий на все остальные соревнования. Десятки близких по уровню игры команд несколько недель готовятся показать свои лучшие заготовки, которые ещё нужно сохранить на всей огромной дистанции в несколько недель, тогда как другие турниры проводят за семь-десять дней.

Тренируясь друг с другом всё это время, киберспортсмены буквально проводят групповой мозговой штурм, находя абсолютно новые стратегии и актуальных персонажей, о которых раньше никто не думал.

Разница в скилле не так велика, поэтому на The International побеждает тот, кто лучше приспособился и понимает уникальную мету турнира — даже если до этого команда была далека от киберспортивного Олимпа. К тому же в текущей версии игры 7.32b топовые коллективы ещё не играли друг с другом в официальных матчах.

Team Spirit на The International 2021 Фото: Flickr / Valve

Есть и другая мысль, которая тревожит болельщиков Team Spirit. Команда привыкла играть вторым номером, из тени — это видно как в стратегиях по ходу матчей, так и глобально. Наилучший результат «драконы» показывали в роли «тёмной лошадки», а в ранге фаворита чаще теряются и не могут показать максимум.

Сейчас к российской команде отдельно готовится едва ли на каждый участник The International 2022. Перед матчем соперники будут знать всё о вардах Ярослава Miposhka Найдёнова, стиле фарма Ильи Yatoro Мулярчука и лучших героях Магомеда Collapse Халилова. Команды ниже уровнем такого внимания при анализе не получат, им будет чуть проще.

Team Spirit — уникальная команда

Разумеется, всё это вовсе не означает, что Team Spirit обязательно провалит турнир или не сможет побороться за ещё один трофей. Хотя бы потому, что это не просто фаворит The International.

С игровой точки зрения нужно сказать, что в Spirit играют исполнители высокого класса — а даже минимальное преимущество в скилле может оказаться решающим в важнейших моментах матча. Индивидуально «драконы» превосходят большинство соперников и механически, и в макродействиях. Это действительно одни из лучших киберспортсменов мира.

Team Spirit на The International 2021 Фото: Flickr / Valve

Широкий пул персонажей всё ещё позволяет тренеру коллектива быть крайне вариативным на стадии драфта — вспомнить хотя бы рекорд Ильи Yatoro Мулярчука по количеству использованных персонажей на TI10. С тех пор ничего не поменялось: разве что команда набралась ещё больше опыта, который помогает в определении стратегий.

Одной из сильных сторон «спиритов» всегда была и остаётся моральная подготовка, за которую отдельное спасибо менеджеру Дмитрию Korb3n Белову. Вряд ли перед решающим матчем нашим парням будут мешать мысли о втором чемпионстве или боязнь рано вылететь с турнира — они умеют сосредоточиться на главном, отбросив за рамки всё, кроме именно этой катки в Dota 2.

Иными словами, в игру Dota 2 российская команда прямо сейчас играет, возможно, лучше всех в мире. А так ли важно остальное?

Team Spirit на The International 2021 Фото: Flickr / Valve

The International не зря называют турниром сюрпризов, наверняка он останется им и на сей раз. Но хочется, чтобы Team Spirit смогла ускользнуть от неожиданностей и вновь сотворить историю. Несмотря на все опасения, на это есть очень неплохие шансы.