24 часа жизни с TECNO POVA 4 Pro. Тест крутого смартфона в ежедневной рутине

Тесты смартфонов — это конь в вакууме: посчитал баллы в бенчмарках, узнал скорость разрядки в YouTube, пощёлкал на камеру, но спроецировать опыт автора на себя не получается. У каждого свои сценарии. К TECNO POVA 4 Pro мы решили подойти с бытовой стороны. Загнали смартфон в условия ежедневной рутины и посмотрели, на что он способен в реальной жизни.



Спойлер: автономность тут просто дикая. А ещё у гаджета оказались две вспышки — сзади и спереди.

7:00. Подъём

Начинаем день пораньше — до работы надо заскочить в спортзал. Снимаем телефон с ночной зарядки и за лёгким завтраком погружаемся в почту и ленту телеграм-каналов.

Сразу замечаем: на большом 6,7-дюймовом экране помещается много контента, но при этом его удобно держать в одной руке (пока вилка в другой). Матовое покрытие корпуса не скользит, в отличие от гладкого стекла. Оно ещё не раз выручит, когда нужно будет на бегу решать задачи. Выглядит необычно: блок камер в виде призмы и играющий на свету рисунок обращают на себя внимание.



Засекаем оставшийся заряд: 15 мин проверки новостей, а на счетчике всё ещё 100%. Отлично. Батарея здесь ёмкостью 6000 мАч, в одном ценовом диапазоне с TECNO POVA 4 Pro обычно смартфоны с 4500-5000 мАч. Дополнительные 20% ёмкости точно не помешают — день обещает быть жарким.

9:30. Выезжаем на работу

Закидываем спортивную форму в машину и мчим в офис. Краем глаза сразу подмечаем: ага, смартфон быстро подхватывает спутники и нормально ведёт себя во время навигации. Мелочь, но в дороге важно.

Пока TECNO POVA 4 Pro в креплении на дефлекторе, его можно зарядить. Но специально отказываемся от этой затеи: интересно, сколько протянет. Подключенные по Bluetooth наушники и воспроизведение музыки в зале забрали только 5% заряда.

Другой момент, который понравился: в гаджете тройной лоток под SIM-карты и карты памяти MicroSD. Если у вас рабочие и личные контакты разнесены по «симкам», это идеальный вариант. Не надо жертвовать чем-то одним: например, вынимать карту памяти с вашей библиотекой фото и видео. В поездке за рубеж тоже пригодится: одна «симка» домашняя, вторая — местная.



Отдельно отметим возможность разблокировки по лицу в любом положении, даже если смартфон перевёрнут или расположен горизонтально. За рулём выручает: если случайно заблокировал телефон, можно просто включить дисплей, и фронтальная камера вас распознает.

10:00. Работа

Начинается рутина: звонки, мессенджеры, рабочая переписка в почте. Заряд — 90%. Если у вас интенсивный режим эксплуатации, не советуем брать смартфон со слабой «начинкой». В моменте сэкономите, но потом каждая секунда промедления будет стоить нервов.



TECNO POVA 4 Pro работает на процессоре MediaTek Helio G99. Если не знакомы с линейкой MediaTek, сравнить можно с Qualcomm Snapdragon 732G. Оба выбивают в тесте AnTuTu около 350 тыс. баллов (кому-то важны «попугаи»). Проще говоря, Helio G99 — процессор среднего уровня, который удовлетворит потребности в большинстве сценариев.

На примере рабочей рутины: нужно постоянно прыгать между «Телеграм» и Gmail, открывать и сворачивать Google Документы. Во-первых, процессор такие задачи тянет спокойно. Во-вторых, здесь 8 ГБ оперативной памяти — к приложениям, которые крутятся в фоне, можно в любой момент вернуться и продолжить с того места, где вы переключили внимание. Программ 4-6 точно не вылетят.

В-третьих, в гаджете установлен дисплей с частотой 90 Гц. Смартфон с меньшей герцовкой брать уже бессмысленно — это как минимум психология. Плавные анимации делают общение со смартфоном более нативным и приятным. Экран не раздражает рывками.



Ну, и разблокировка. Помимо распознавания лица, здесь есть сканер отпечатков пальцев, совмещённый с кнопкой включения. Это удобно: палец автоматом тянется к кнопке, но её можно даже не нажимать. Коснулся — и сразу оказался на рабочем столе.

14:00. Обед

Засекаем остаток батареи. Еще 78%, отличный темп. Пора выдохнуть и взять перерыв на обед. Можно захватить наушники, пойти в ближайшую кофейню и почитать новости за стаканчиком капучино. Если вы «старовер» и цените хороший звук через проводные наушники, в TECNO POVA 4 Pro предусмотрен 3,5-мм аудиоджек.

Здесь снова обратимся к памяти. То есть к накопителю. В смартфоне 256 ГБ памяти довольно быстрого формата UFS 2.2, поместится внушительная библиотека музыки в формате FLAC. Да и с фильмами сейчас проблема: на стримингах многое пропадает, новое-популярное не появляется. Но кто ищет, тот найдёт — и большое хранилище выручит если не сейчас, так через пару лет. Места хватит надолго.

Благо фильмы на экране этого смартфона выглядят зрелищно. Повторимся: диагональ 6,7 дюйма — погружаешься в контент с головой. С технологией матрицы AMOLED цвета выглядят насыщенными, чёрный цвет идеально глубокий. Нет этих паразитных серых засветов на тёмном фоне. Яркость высокая: можно выползать на улицу и не бояться, что ничего не будет видно.

Что мы, собственно, и сделаем дальше.

16:30. Фотостудия

В середине дня нас ждёт фотостудия — на обзоре сейчас много техники, которую нужно отснять. От офиса проще доехать на самокате. И тут просыпается фобия: а что если смартфон выпадет из кармана? Или когда в пути решу посмотреть дорогу, под колёса попадётся кочка? На большой скорости смартфон вылетит — можно сразу ехать в магазин за новым.

В этом плане TECNO явно перестраховалась. В комплекте с POVA 4 Pro лежат силиконовый чехол, плёнка на дисплей и дополнительный месяц гарантии к базовым 12 месяцам. Падение с самоката — экзотический сценарий и личная фобия, а вот в долгосрочной перспективе защитить смартфон от досадных царапин — дело полезное для каждого. Чехлом и плёнкой гаджет будет прикрыт со всех сторон.



По пути грех не сделать пару фотографий осенней Москвы. В октябре самые контрастные краски: голубое небо, пожелтевшие листья — идеальный пейзаж.

Тут пригодится 50-мегапиксельная камера, в которой по умолчанию включён режим интеллектуальной съёмки: смартфон сам определяет, что на фото, и меняет параметры ради лучшего результата. Можно включить режим «50 Мп» и снять максимально детализированный кадр.

В студии добрым словом снова вспоминаем поддержку карт памяти: можно быстро перекинуть флешку из камеры в смартфон и скинуть фото заказчику на первое согласование.



Час в студии — возвращаемся в офис. Заряд ещё 62%.

18:30. Окончание рабочего дня

После работы можно ехать домой, но на 20:30 запланирована встреча с друзьями неподалёку — проще подождать в офисе. Фото отредактированы, заказчик доволен, остальные задачи на сегодня выполнены. Можно полноценно расслабиться.



Так, TECNO заявила POVA 4 Pro как игровое решение. Отличный повод убить двух зайцев: и смартфон протестировать, и на потеху выделить час (а то и два).



Заранее скачали PUBG Mobile, начнём с неё. Но запустим не с рабочего стола, а через приложение Game Space. Через него можно настроить окружение под себя. Например, чтобы коллеги не беспокоили, можно отключить уведомления и сбрасывать входящие звонки. Движок Panther Engine 2.0 оптимизирует энергопотребление, одновременно повышая производительность в играх.

Во время игры Game Space открывает другие полезные опции. Можно начать запись экрана, очистить память (чтобы игре больше досталось) и посмотреть за загрузкой графического и центрального процессоров. Всё это сделано ненавязчиво, кому нужно просто расслабиться — заходят и играют. Кто хочет выжать из «начинки» больше — вот инструмент.



PUBG сразу выставила оптимальные настройки графики: высокое качество, высокий фреймрейт. С такими параметрами играть комфортно: нет резких рывков и просадок FPS, смартфон нагревается, но не обжигает руки.



После 1,5 часов игр на смартфоне осталось ещё 47% заряда. Можно не сомневаться — до ночи точно хватит.

20:30. Вечер

Игры кончились, пора выбраться на прогулку. Стемнело — повод протестировать ночной режим в камере. Картинка преображается разительно: смотришь на экран — каша из пикселей, темнота. Сфотографировал — проявились незаметные детали, тени «очистились» от цифрового шума. Однозначно лайк за ночной режим.

Встреча с друзьями — повод снять селфи компанией. И здесь неожиданно обнаруживаем крутую фишку TECNO POVA 4 Pro — вспышку возле фронтальной камеры. Пока одни смартфоны в лучшем случае предлагают подсветку экраном, здесь яркий фонарик. И друзей удивить, и пользу извлечь — снова два зайца наши.

23:00. Дома

Музыка, игры, фотосъёмка — нагрузка на смартфон оказалось знатной. Однако в правом верхнем углу всё ещё красуется 33% заряда. Треть ёмкости в запасе под конец дня — отличный показатель. Всё-таки энергоэффективная AMOLED матрица, 6-нанометровый техпроцесс Helio G99 и оптимизированная система делают дело. Но главное, батарея 6000 мАч.



Осталось посмотреть пару видео перед сном и можно ложиться спать. Дома уже никому не помешаем, поэтому можно включать звук через динамики. И здесь TECNO POVA 4 Pro тоже порадовал. В смартфоне стереозвук, он объёмный и с приличным запасом по громкости. Самое то, чтобы посмотреть хайлайты футбольных матчей.

Вот теперь можно поставить смартфон на зарядку. А можно и не ставить: гаджет поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, адаптер идёт в комплекте. Если забыли восполнить энергию ночью — не беда. За завтраком можно нагнать 50%, это займёт 24 минуты. Как мы выяснили, 50% хватит почти на весь активный день. Если не гонять так активно (например, без игр), протянет сутки.

Резюмируем

Конечно, по одному дню сложно судить о способностях смартфона. Но практически все популярные сценарии удалось протестировать. Ни разу TECNO POVA 4 Pro не подвёл — начиная со времени автономной работы и заканчивая раскидыванием всех рабочих задач в бешеном темпе.

Обычно в классе смартфонов до 25 тыс. рублей чем-то жертвуют. То батарею порежут, то заявят частоту обновления экрана 90 или даже 120 Гц, а система сырая, процессор слабый. Не вывозят. Здесь всё работает как часы. Может, TECNO POVA 4 Pro не претендует на звание самого тонкого и изящного аппарата, но это, пожалуй, один самых практичных и недорогих смартфонов на российском рынке.

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