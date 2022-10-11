5 худших танков за боны в World of Tanks

Самая ценная валюта World of Tanks — не голда, которую можно купить за реальные деньги, а боны. Фармятся они долго и не везде, а купить их нельзя, поэтому так важно вложить их куда-то с умом.

В этой статье мы перечислили танки, которые ни в коем случае нельзя менять на боны.

КВ-4 Креславского

Нация: СССР

Уровень: 8-й

Тип техники: тяжёлый танк

Стоимость танка в магазине: 10 000 бон

Зачем нужен «необычный» КВ-4, если есть обычный? КВ-4 Креславского — это не самый слабый танк в этой игре. У него есть парочка достойных плюсов в виде неплохой точности, дешёвых снарядов и хорошего бронепробития на всех снарядах. Но это тот случай, когда минусы полностью нивелируют все плюсы.

КВ-4 Креславского

Урона с выстрела в 320 единиц не хватает, как и не хватает скорострельности. Нет и хорошего сведения. Броня вроде бы есть, но по факту её нет — маска что-то отбивает, борта спасают, но в остальном танк шьётся даже седьмыми уровнями. Не достаёт и манёвренности, поэтому спросите себя: а так ли вам нужен аппарат, к геймплею которого нужно привыкать, за такую-то стоимость?

AMX M4 mle. 49 Liberté

Нация: Франция

Уровень: 8-й

Тип техники: тяжёлый танк

Стоимость танка в магазине: 8000 бон

Когда этого француза выдавали по реферальной программе, то его существование ещё как-то объяснялось — его хотя бы можно было сдать по трейд-ин и получить хорошую скидку на покупку другого премиумного танка. Сейчас танк продают в боновом магазине, но какой в этом смысл? В нынешнем рандоме с перекопанными картами танки с кривыми пушками без стабилизации, альфы и сведения чувствуют себя, мягко говоря, не в своей тарелке.

AMX M4 mle. 49 Liberté

AMX M4 49 L страдает именно из-за пушки. Чтобы реализовать этот танк сейчас, надо не только постараться, но и иметь щепотку удачи. У француза стабилизация даже хуже, чем у КВ-4 Креславского. Нет ни достойного сведения, ни скорострельности, ни большого урона. Лоб бронирован хорошо, но на восьмых уровнях прошивается на ура. Да и кто будет стрелять по верхней лобовой детали, когда в районе башни расположена большая командирская… шишка? Да, именно шишка, в которую попадёт даже нажравшийся водки игрок.

Strv 81

Нация: Швеция

Уровень: 8-й

Тип техники: средний танк

Стоимость танка в магазине: 8000 бон

Когда казалось бы, что хуже быть не может… Встречайте, Strv 81 — идеальный танк для мазохистов. У него есть хорошее пробитие и углы вертикальной наводки, но на этом все его плюсы заканчиваются. Снаряды дорогие, не пофармишь. Урона не успеешь подсобрать из-за альфы в 230. Да и отвратительная стабилизация лишь усиливает эффект тошноты при игре на нём.

Strv 81

Брони нет нигде, кроме башни. Динамика для среднего танка слабая, а сам Strv 81 — огромный, что делает его лёгкой мишенью для артиллерии. Если вам этого не хватило, то я даже не знаю. Чтобы разочароваться в этой игре раз и навсегда, просто купите этот танк и сыграйте на нём боёв 20. Если вам после этого не захочется удалить World of Tanks, то вы — человек со стальными нервами.

Panzer 58 Mutz

Нация: Германия

Уровень: 8-й

Тип техники: средний танк

Стоимость танка в магазине: 8000 бон

У немца вроде бы всё хорошо с пробитием и углами вертикальной наводки. Но тогда что он делает здесь? Как я уже говорил выше, танкам с низкой альфой и донной скорострельностью в современном рандоме отведена незавидная роль отшельников. Panzer 58 Mutz — это именно такой отшельник, весь потенциал которого портит его комариная альфа в 250 единиц.

Panzer 58 Mutz

При полном отсутствии брони и плохой скорострельности этот танк чувствует себя плохо на всех участках боя. На первой линии его быстро сметают, а за спинами не замечают. На выходе получаем устаревший по концепции танк, который смогут спасти только две вещи: поднятие скорострельности и урона.

М46 KR

Нация: США

Уровень: 8-й

Тип техники: средний танк

Стоимость танка в магазине: 8000 бон

Американца с корейскими корнями неплохо бы отправить на уровень ниже, тогда, может быть, его бы оценили. А на восьмом уровне — это какой-то младшеклассник, оказавшийся на вечеринке старшеклассников по нелепой случайности. Неплохое сведение, хороший ДПМ, потрясающая стабилизация и углы вертикальной наводки — плюсов вроде бы немало.

M46 KR

Да, немало, но когда ты имеешь урон в 240 единиц и пробитие в 192 мм, то всё остальное уже не имеет значения. Сами снаряды летят долго и непонятно куда — это говорит лишь о том, что стрелять на этом танке неприятно и трудно. И зачем же вам тогда мучиться за ваши же кровно заработанные боны?