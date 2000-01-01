Этот Марио точно супер!
Голливудский актёр Крис Пратт в роли культового сантехника Марио разносит кирпичи и всех врагов в очень реалистичном ремейке Super Mario Bros. Узнайте больше в нашем минутном видео со звуком.
Суровый Крис Пратт бьёт кирпичи в ремейке игры Super Mario Bros. на Unreal Engine 5
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