Без убийств? Да, почти…
Блогер с канала DarkViperAU решил пройти GTA 5 с минимальным количеством убийств. И сделал это за три года! Узнайте больше в нашем минутном видео со звуком.
Блогер прошёл игру GTA 5 почти без убийств и потратил на это 1000 часов
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