Чемпионат мира по Dota 2 вот-вот стартует! Все 20 участников The International 2022

Ранним утром 15 октября в Сингапуре стартуют матчи группового этапа The International 2022 по Dota 2. В основной стадии главного киберспортивного чемпионата сразятся два десятка команд со всего мира — настало время познакомиться с ними поближе.

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Team Spirit

Керри — Илья Yatoro Мулярчук (Украина);

мидер — Александр TORONTOTOKYO Хертек (Россия);

оффлейнер — Магомед Collapse Халилов (Россия);

семи-саппорт — Мирослав Mira Колпаков (Украина);

фулл-саппорт — Ярослав Miposhka Найдёнов (Россия);

главный тренер — Айрат Silent Газиев (Россия).

«Драконы» прибыли в Сингапур, чтобы защитить титул действующих чемпионов The International, и имеют на это хорошие шансы. Российская команда здорово провела летнюю часть сезона и заслужила место одного из главных фаворитов — осталось лишь подтвердить свой высокий статус.

Фото: Valve

PSG.LGD

Керри — Ван Ame Чуньюн (Китай);

мидер — Чэн NothingToSay Цзинь Сян (Малайзия);

оффлейнер — Чжан Faith_bian Жуида (Китай);

семи-саппорт — Чжао XinQ Цзыцин (Китай);

фулл-саппорт — Чжан y` Липин (Китай);

главный тренер — Чжан xiao8 Нин (Китай).

Главный претендент на чемпионство и, возможно, единственная команда, способная остановить российскую Team Spirit. Пятёрка из Поднебесной очень сильна во всех аспектах, и пока кажется, что остановить PSG.LGD сможет только чудо — подобное тому, что мы увидели в финале TI10.

Фото: WePlay

OG

Керри — Артём Yuragi Голубев (Украина);

мидер — Божидар bzm Богданов (Болгария);

оффлейнер — Аммар ATF Аль-ассаф (Иордания);

семи-саппорт — Томми Taiga Ли (Норвегия);

фулл-саппорт — Михаил Misha Агатов (Россия);

главный тренер — Евгений Chuvash Макаров (Россия).

Легендарный тег перед этим сезоном оставили звёзды уровня Ceb и n0tail, собрав абсолютно новый состав из малоизвестных талантов. Несмотря на опасения специалистов, у них получилась лучшая европейская команда, которая уже выиграла мэйджор в Стокгольме и претендует на третью для клуба победу на TI.

Фото: OG

Team Aster

Керри — Ду Monet Пэн (Китай);

мидер — Цзэн Ori Цзяоян (Китай);

оффлейнер — Лин Xxs Дзин (Китай);

семи-саппорт — Йе 'BoBoKa' Чжибао (Китай);

фулл-саппорт — Ю Siamese.C Яюнь (Китай);

главный тренер — Чжан LaNm Чжичэн (Китай).

Ещё одна очень сильная команда из Китая, которая в течение всего сезона неизменно боролась за самые высокие места. Чаще Aster оставалась в тени блистательных PSG.LGD, но соперникам от этого не легче — эти ребята тоже будут бороться за Эгиду чемпионов.

LaNm из Team Aster Фото: SLTV

beastcoast

Керри — Гектор Антонио K1 Родригес (Перу);

мидер — Жан-Пьер Chris Luck Гонсалес (Перу);

оффлейнер — Адриан Сеспедес Wisper Доблес (Боливия);

семи-саппорт — Элвис Scofield Пенья (Перу);

фулл-саппорт — Стивен Stinger Варгас (Перу);

главный тренер — Томас Яулис Valqui Ромеро (Перу).

Обычно команды из Южной Америки не входят в число призёров на престижных турнирах и считаются аутсайдерами, но beastcoast чаще других показывают, что перуанскую «Доту» не стоит недооценивать. Тем более что эта пятёрка выступает вместе больше трёх лет — коллектив вполне способен преподнести сюрприз на TI11.

Фото: PGL

BOOM Esports

Керри — Сулия JaCkky Кхоомфетсавонг (Лаос);

мидер — Эрин Джаспер Yopaj Феррер (Филиппины);

оффлейнер — Саефул Fbz Ильхам (Индонезия);

семи-саппорт — Тимоти Tims Рендрап (Филиппины);

фулл-саппорт — Ролен Андре skem Онг (Филиппины);

главный тренер — Чай Mushi Ё Фун (Малайзия).

Новая команда из Азии под руководством легендарного Муши. Это лидер своего региона, хотя на межународной арене BOOM заметно уступает лидерам из Европы и Азии. Возможно, на «домашнем» турнире ситуацию удастся изменить?

Фото: SLTV

Thunder Awaken

Керри — Кристиан Pakazs Савина (Перу);

мидер — Гонзало DarkMago Эррейра (Перу);

оффлейнер — Рафаэль Sacred Йонатан (Перу);

семи-саппорт — Фарих Matthew Пуэнте (Перу);

фулл-саппорт — Хозе Pandaboo Эрнандес (Перу);

главный тренер — Хуан Давид Vintage Ангуло (Перу).

Ещё одна перспективная перуанская команда с очень агрессивным стилем игры и талантливыми исполнителями, особенно на первой и второй позиции. Возможно, для хорошего результата на The International этого будет недостаточно — но яркая игра и интересные матчи с участием TA нам обеспечены.

Фото: ESL

TSM

Керри — Ензо Timado Гьяноли (Перу);

мидер — Джонатан bryle Брайль (Канада);

оффлейнер — Йонаш SabeRLighT- Волек (Чехия);

семи-саппорт — Дэвид MoonMeander Тан (Канада);

фулл-саппорт —Ду DuBu Ёнг Ким (Южная Корея);

главный тренер — Расмус MISERY Филипсен (Дания).

Представителей североамериканской профессиональной лиги точно не стоит недооценивать: несмотря на отсутствие громких имён, команда очень круто выступала по ходу сезона (вспомнить хотя бы выход в финал на ESL Stockholm Major) и может претендовать на главные призы этого «Инта».

Фото: ESL

Tundra Esports

Керри — Оливер Skiter Лепко (Словакия);

мидер — Леон Nine Кирилин (Германия);

оффлейнер — Нета 33 Шапира (Израиль);

семи-саппорт — Мартин Saksa Саздов (Северная Македония);

фулл-саппорт — Цзинцюнь Sneyking У (США);

главный тренер — Кёртис 'Aui_2000' Линг (Канада).

Довольно интересный европейский коллектив, который способен на многое, но выступает очень нестабильно. Особенно в последнее время — на летнем мэйджоре в США Tundra не смогла даже выйти из группы. Впрочем, кто знает — может, сейчас настанет светлая полоса?

Sneyking и skiter Фото: Tundra Esports

Gaimin Gladiators

Керри — Антон DyrachYO Шкредов (Россия);

мидер — Мирослав BOOM Бицан (Чехия);

оффлейнер — Маркус Ace Хёлгард (Дания);

семи-саппорт — Эрик tOfu Энгел (Германия);

фулл-саппорт — Мельхиор Seleri Хилленкамп (Нидерланды);

главный тренер — Даниэль ImmortalFaith Моза (Румыния).

Молодая пятёрка из Европы, которая успела пошуметь в первой части сезона-2021/2022. В летнем сезоне «гладиаторы» немного ушли в тень, но это всё ещё одна из лучших команд региона и прекрасные исполнители на всех позициях, способные добиться результата.

Ace из Gamin Gladiators Фото: ESL

Evil Geniuses

Керри — Артур Arteezy Бабаев (Канада);

мидер — Эйбэд Abed Юсуп (Филиппины);

оффлейнер — Егор Nightfall Григоренко (Россия);

семи-саппорт — Андреас Cr1t- Франк Нильсен (Дания);

фулл-саппорт —Таль Fly Айзик (Израиль);

главный тренер — Сэм BuLba Сосэйл (США).

Главная команда Америки в этом сезоне неприятно удивляет фанатов. «Злые гении» уступили лидерство даже в своём регионе, не говоря уже о выступлениях на международных ивентах. Возможно, показать достойную игру поможет опыт, но надежд даже на условные топ-8 TI11 у болельщиков этого состава, увы, немного.

Arteezy из EG Фото: Valve

Fnatic

Керри — Марк Raven Фаусто (Филиппины);

мидер — Армель Armel Пауль Тэбиос (Филиппины);

оффлейнер — Ануча Jabz Дживаронг (Таиланд);

семи-саппорт — Джардел DJ Мампусти (Филиппины);

фулл-саппорт — Яунуел Jaunuel Арцилла (Филиппины);

главный тренер — Ли SunBhie Чон Дже (Южная Корея).

Шансов победить на The International в родном регионе у этого коллектива немного. Но игра отдельных киберспортсменов вызывает интерес, как и некоторые стратегии — вполне вероятно, что коллектив окажется в числе главных призёров чемпионата.

DJ из Fnatic Фото: Epic Esports Events

Soniqs

Керри — Явар YawaR Хассан (США);

мидер — Квин Quinn Каллахан (США);

оффлейнер — Родриго LESLÃO Лелис Сантос (Бразилия);

семи-саппорт — Ариф MSS Анвар (США);

фулл-саппорт — Адриан Fata Тринкс.

Одна из сильнейших команд Северной Америки, однако на The International 2022 пятёрка будет претендентом на вылет уже после группового этапа. Слишком уж коллектив отстаёт от многих конкурентов.

Quinn из Soniqs Фото: Valve

Hokori

Керри — Эдвард Lumière Валенсия (Перу);

мидер — Жоао 4nalog Джаннини (Бразилия);

оффлейнер — Пабло Сезар Vitaly Ангуло (Перу);

семи-саппорт — Тиаго Thiolicor де Оливейра (Бразилия);

фулл-саппорт — Брайан Gardick Лопес (Перу).

Пожалуй, главный аутсайдер группового этапа. В составе команды из Южной Америки нет знакомых фанатам киберспорта лиц, коллектив далёк от лидерских позиций даже у себя в регионе и квалификацию выиграл чуть ли не случайно.

Фото: Hokori

Entity Gaming

Керри — Иван Pure Москаленко (Россия);

мидер — Даниэль Stormstormer Шоетзау (Германия);

оффлейнер — Тобиас Tobi Бюхнер (Австрия);

семи-саппорт — Владислав Kataomi` Семёнов (Россия);

фулл-саппорт — Дмитрий Fishman Полищук (Беларусь);

главный тренер — Даниил MeTTpuM Гилёв (Россия).

Главные возмутители спокойствия как в европейском дивизионе, так и на мировой арене Dota 2. За один сезон эти ребята прошли путь от ноунеймов до теневых претендентов на титул чемпионов мира — пусть до заветной Эгиды им будет добраться куда сложнее, чем тем же PSG.LGD, однако это вполне возможно.

Фото: Entity Gaming

BetBoom Team

Керри — Никита Daxak Кузьмин (Россия);

мидер — Денис Larl Сигитов (Россия);

оффлейнер — Евгений Noticed Игнатенко (Россия);

семи-саппорт — Владимир RodjER Никогосян (Россия);

фулл-саппорт — Акбар SoNNeikO Бутаев (Россия);

главный тренер — Андрей Mag Чипенко (Украина).

В квалификации для Восточной Европы победила молодая команда из России, которая успела полюбиться фанатам яркой агрессивной игрой и постоянными мемами в соцсетях. Если на TI11 пятёрка сможет реализовать свои идеи, она способна пробиться очень далеко по турниру.

Фото: BetBoom Team

Royal Never Give Up

Керри — Дэниэл Ghost Чэн (Малайзия);

мидер — Лу Somnus Йао (Китай);

оффлейнер — Ян Chalice Шэньи (Китай);

семи-саппорт — Ху Kaka Лианжи (Китай);

фулл-саппорт — Джиан xNova Вей Яп (Малайзия);

главный тренер — Се Super Цзюньхао (Китай).

Одна из сильнейших команд Китая, которая наверняка планирует побороться даже за победу на «Инте» — и шансы ворваться в борьбу за титул у RNG очень неплохие. Как будет на самом деле, мы увидим совсем скоро.

Somnus из RNG Фото: Valve

Talon Esports

Керри — Ньенгнара 23savage Тирамаханон (Таиланд);

мидер — Рафлай Mikoto Фатур Рахман (Индонезия);

оффлейнер — Дэмиэн kpii Чок (Австралия);

семи-саппорт — Воравит Q Мекчай (Таиланд);

фулл-саппорт — Брицио Ади Hyde Будиана (Индонезия);

главный тренер — Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко (Украина).

Интересная азиатская пятёрка, от которой не ждут какой-то яркой игры — но оценивать её слишком низко тоже не стоит. В каком-то смысле это команда-загадка, которая вполне способна как «выстрелить», так и бесславно провалить турнир в Сингапуре.

23savage из Talon Фото: MDL

Team Secret

Керри — Ремко Crystallis Аретс (Нидерланды);

мидер — Михал Nisha Янковски (Польша);

оффлейнер — Роман Resolut1on Фоминок (Украина);

семи-саппорт — Бакыт Zayac Эмилжанов (Кыргызстан);

фулл-саппорт — Клемент Puppey Иванов (Эстония);

главный тренер — Сон Heen Го Ли (Южная Корея).

Европейская команда под лидерством опытного Пуппея очень ярко провела предварительную стадию турнира и, похоже, находится в приличной форме. Возможно, это один из сильнейших коллективов чемпионата, хотя реализовать весь потенциал «секретным» будет нелегко.

Фото: Team Secret

Team Liquid

Керри — Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен (Финляндия);

мидер — Майк miCKe Ву (Швеция);

оффлейнер — Людвиг zai Уолберг (Швеция);

семи-саппорт — Самуэль Boxi Сван (Швеция);

фулл-саппорт — Айден iNSaNiA Саркои (Швеция);

главный тренер — Уильям Blitz Ли (США).

Выходцы из квалификации последнего шанса выглядят не очень стабильно, но могут собраться и показать достойную игру. По крайней мере, так казалось в компании соперников по Last Chance Qualifier — теперь же уровень оппонентов будет намного выше.

Фото: Team Liquid

Матчи группового этапа с участием этих команд пройдут с 14 по 18 октября. В результате восемь лучших коллективов отправятся в верхнюю сетку плей-офф, восемь — в нижнюю, а ещё четыре покинут The International 2022.