Далеко до футбола: сколько получают победители The International в сравнении со спортом

Призовой фонд The International 2022 рискует стать самым низким за последние годы. На это есть несколько причин, и самая очевидная из них — боевой пропуск вышел слишком поздно. Обычно его запускали на три месяца раньше, а сейчас появился за полтора месяца до начала самого турнира. Кроме того, игроки оказались недовольны его наполнением. Косметические предметы не оценили, а некоторые награды оказались недоступны на старте.

На The International 2021 было разыграно более $ 40 млн, на The International 2019 — $ 34 млн, а на The International 2018 — $ 25 млн. На момент выпуска статьи призовой фонд The International 2022 составляет $ 15,4 млн. У игроков есть около двух недель, чтобы пополнить его. Впрочем, вряд ли он сможет перевалить за $ 20 млн по той динамике, что наблюдается сейчас.

Если учитывать, что победители прошлогодних чемпионатов увозили с собой 45% общего призового фонда, то вряд ли тенденция этого года изменится. Выходит, что команда из пяти игроков, победившая на The International 2022, получит около $ 9 млн, если наши прогнозы окажутся верны.

Team Spirit на The International 2021 Фото: Valve

Мы решили сравнить призовой фонд главного киберспортивного чемпионата с некоторыми спортивными турнирами. Сколько люди получают в спорте и сколько в Dota 2 за победу на одном лишь престижном турнире.

Победитель Лиги чемпионов — 2021/2022 по футболу — мадридский «‎Реал» — получил € 136,6 млн или $ 133 млн за титул. Но эти деньги получает прежде всего клуб. А в клубе, помимо футболистов, работает множество других людей — и директора, и тренерский состав, и менеджеры, и скауты, и обслуживающий персонал. Сколько игрокам достаётся от этой суммы в виде премиальных — знают только посвящённые в это дело люди.

В любом случае сравнение неуместно — где футбол и где киберспорт. Популярная игра с мячом зародилась ещё в XIX веке, тогда как самый первый The International по Dota 2 прошёл всего 11 лет назад, летом 2011 года. У футбола и фанатов в сотни раз больше, и сама игра намного понятнее для людей. Поэтому и суммы здесь неизмеримо велики. Как в контрактах игроков, так и на самих турнирах.

«Реал» — победитель Лиги чемпионов — 2021/2022 Фото: Julian Finney/Getty Images

Тогда обратимся к менее популярным видам спорта. Например, возьмём теннис. Уимблдон считается одним из старейших и престижнейших турниров по этой игре. Победитель Уимблдона-2022 в одиночном разряде Новак Джокович за прохождение всех раундов и титул получил в общей сложности £ 2 млн, в переводе на доллары — $ 2,2 млн.

Сумма, уже более приближённая к Dota 2, но учитывайте, что турниров с большими призовыми у теннисистов за сезон много, а сам Джокович за всю свою карьеру получил $ 158 млн. Для сравнения, самый богатый дотер в мире Йохан n0tail Сундштайн заработал $ 7,18 млн.

Йохан n0tail Сундштайн поднимает главный трофей The International 2019 Фото: Valve

На очереди «Тур де Франс 2022» — самая престижная велосипедная гонка в мире. Общая сумма премиальных и бонусов на ней составила € 2,2 млн или $ 2,1 млн. Победителем гонки, состоящей из 21 этапа, стала команда Jumbo-Visma, заработавшая € 779 750.

Сумма распределяется поровну между всеми участниками команды, а в одной команде — по восемь велогонщиков. Получается, что каждый из них получил по € 97 000. Скромно в сравнении с Dota 2, но и сам спорт даже не на вторых ролях.

Самые высокооплачиваемые гонщики Формулы-1 зарабатывают за одну гонку больше $ 1 млн. Так, например, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вне зависимости от занятого им места забирает за гонку $ 1,6 млн.

А победитель US Open 2022 (открытого чемпионата США по гольфу) Мэтт Фитцпатрик заработал за один лишь турнир $ 3,1 млн. Это больше, чем заработает каждый победивший игрок на The International 2022 по Dota 2, если общий призовой фонд чемпионата не превысит $ 20 млн.

Мэтт Фитцпатрик с главным трофеем US Open Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Наверное, киберспорт больше завязан на призовых с турниров, чем спорт. В спорте главное контракты. В киберспорте контракты тоже немаленькие, но призовые деньги с самых престижных чемпионатов — это отличная возможность обеспечить себе безбедную жизнь за кратчайшие сроки.

Победа на одном лишь чемпионате мира по Dota 2 гарантирует игрокам богатство. Российская команда Team Spirit за успех на The International 2021 получила $ 18 млн. С учётом налоговых сборов и доли организации каждый игрок победившей команды получил примерно по 150 млн рублей.

Team Spirit — первая российская команда, победившая на самом престижном чемпионате по Dota 2 Фото: Valve

Посчитайте, что можно купить на эти деньги. А многим, я уверен, хватит этих денег на всю жизнь. Но юные киберспортсмены не останавливаются на одном лишь турнире, так как жизнь про-игрока в киберспорте настолько же скоротечна, как и жизнь спортсмена. Уже в 30–35 лет многие про-игроки в CS:GO и Dota 2 становятся тренерами, аналитиками или комментаторами.

Впрочем, выбраться на ведущие роли в киберспорте так же сложно, как и стать знаменитым и успешным спортсменом. До главного трофея The International Аегиса и миллионов дотягиваются лишь единицы из мальчишек.