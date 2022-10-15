Этих героев Dota 2 сделали сильнее к чемпионату мира The International 2022

Сегодня, 15 октября, стартовал групповой этап The International 2022, участие в котором на этот раз принимают 20 команд. Правда, текущий призовой фонд турнира может сильно расстроить — он меньше предыдущего на $ 35 млн — похоже, этот раз компания Valve решила сделать акцент не на деньгах.

«А на чём?» — спросите вы. Мы считаем, что The International 2022 будет отличаться от прошлых турниров выбором новых персонажей.

Например, стоит ожидать Marci, которую ввели в соревновательный режим только этим летом. С другой стороны, на TI всегда актуален Elder Titan, который может появиться в решающих матчах. Но разговор совершенно не о них. Внимательный геймер мог заметить, что в игре присутствует ряд героев, которых планомерно улучшали к главному турниру года.

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Pudge

Без Pudge Dota 2 уже невозможно представить. Персонажа добавили в игру в далёком 2010-м, и каждый год персонаж захватывал сердца геймеров. Сейчас этот герой — бесспорный лидер по числу матчей на профессиональной сцене. Без него не обходится 25–27% игр, процент побед тоже далеко не маленький.

Фанатский взгляд на Pudge в виде бандита Фото: Serhii Kulinich, ArtStation

Именно этот The International станет для Pudge бенефисом: все благодаря тому, что Valve заметно усилила способность Flesh Heap. Перед самым турниром были внесены дополнительные изменения, чтобы персонаж не так сильно выделялся на фоне других — но они не так страшны для Мясника.

В 2022 году Pudge стали активно выбирать не только на роль саппорта — его используют как керри, мидера или офлейнера. Например, в одной из игр в гранд-финале PGL Arlington Major 2022 керри PSG.LGD Ван Ame Чуньюй разнёс российский клуб Team Spirit со счётом 11-1-7.

Undying

До патча 7.32 Undying был ничем не примечательным саппортом. Он имел свои уникальные способности, но ничем они не выбивались из общей массы. Последнее обновление серьёзно оживило уже «неживого» персонажа.

Undying

Разработчики Dota 2 апнули герою все три способности: Tombstone, Soul Rip и Decay. Эти изменения вкупе сделали из Undying машину по зарабатыванию рейтинга. Например, на низких званиях доля побед персонажа достигает 54%.

Популярность Undying дала о себе знать и на профессиональной сцене. На квалификации к The International 2022 героя пикнули 44 раза с винрейтом 52,27%. Стоит отметить, что после патча 7.32 персонаж перестал быть ярко выраженным фулл-саппортом — его также берут на третью и четвёртую позиции.

Статистика

Впрочем, нельзя однозначно сказать, что на главном турнире года по Dota 2 есть игроки на Undying, готовые поразить зрителей своим мастерством. Из всех участников можно выделить лишь корейского саппорта TSM Ду Енг DuBu Кима.

Shadow Fiend

Невермор, Уголёк, Черный — это, конечно, про Shadow Fiend. Не стоит думать, что герой популярен исключительно у сторонников движения «dead inside», которые постоянно жмут клятую паузу и пишут знаки вопроса в чат после очередного убийства. Такую моду зародил исключительно стример zxcurced, но сейчас она практически исчезла.

А вот Shadow Fiend как многозадачный герой вовсе не исчез. Его стали брать на первый пик — и не только из-за того, что персонаж получил усиления Shadowraze и Requiem of Souls несколько патчей подряд. Сила Невермора раскрылась после смены роли с мида на керри.

Статистика

Именно на первой позиции Shadow Fiend вновь обрёл былую популярность. Спасибо за это можно сказать игроку Entity Ивану Pure Москаленко, который возродил интерес к персонажу, прокачивая только пассивки.

После киберспортсмен улучшил свой билд тем, что отдал предпочтение на первом и третьем уровне способности Shadowraze, что помогает выиграть линию. Вполне возможно, что именно Pure покажет всем зрителям The International 2022, как надо играть на «физическом» Shadow Fiend.

Morphling

Morphling — довольно проблемный герой для Dota 2. Во-первых, Valve никак не хочет обновить устаревшую модель персонажа, что уже стало мемом. Во-вторых, Морф долгое время был не способен бороться с другими керри (если не считать связки Morph+Earthshaker или Morph+Dark Willow до патча 7.31, когда ему переделали Aghanim's Scepter).

Теперь персонаж заиграл новыми красками и может бороться со многими лейт-керри: даже со своим вечным контрпиком в лице Faceless Void.

Morphling

Вот что говорит про героя ветеран СНГ-сцены Dota 2 Станислав 633 Глушан:

Morphling — топ-1, да. Он очень много героев контрит за счёт Aghanim's Scepter, «агильщиков» всех. Faceless Void, наверное, топ-2. Это два сильнейших героя в этом патче.

Стоит отметить, что Morphling также вернули возможность применять способность Attribute Shift, если он находится под оглушением. Это механика стала доступна после выхода версии 7.32, хотя теперь для этого нужно купить Aghanim's Shard.

Сейчас профессиональные команды всё чаще выбирают Morphling в качестве мидера. Герой исполняет почти ту же самую функцию, что и на керри, но при этом активнее подключается в сражения и выполняет более командные задачи.

Из топовых киберспортсменов, которые виртуозно исполняют на этом герое, можно выделить мидера Team Secret Михала Nisha Янковски и керри Team Spirit Илью Yatoro Мулярчука.

Slark

Slark выпал из пула многих керри-игроков, также просев по отношению к другим персонажам. Именно поэтому Valve провела ряд небольших изменений, способствующих его возвращению в мету. Например, был улучшен Dark Pact для более быстрого фарма леса, увеличены урон и скорость атаки, изменена система регенерации здоровья от способности Shadow Dance.

Конечно, на про-сцене при помощи ультимейта Slark ещё ищут вражеские Observer Ward, но это лишь приятный бонус. Момент максимальной силы героя наступает, когда тот приобретает Aghanim's Scepter, получая увеличенную дальность прыжка и два заряда для Pounce.

Статистика

Наши слова подтверждает тот факт, что в стадии Last Chance на The International 10 персонаж Slark выиграл восемь матчей из 10. Самым страшным оружием герой оказался в руках керри Team Liquid Лассе MATUMBAMAN Урпалайнена.

Faceless Void

Почти во время каждого The International герой Faceless Void находится в мете. Эту тенденцию можно объяснить яркой ультимативной способностью, которая может перевернуть любое сражение.

Faceless Void

Некоторые геймеры могут заявить, что в патче 7.32с разработчики ослабили Faceless Void, но это далеко не так. В обновлении были лишь минорные фиксы, призванные сделать героя более балансным. Главное улучшение последних месяцев — увеличенная дальность прыжка с Time Walk, которая осталась без изменений.

Если судить по прошлым турнирам, Void довольно активно будет фигурировать во время пиков. Скорее всего, команды предпочтут не отдавать этого персонажа оппоненту, если для них не будет доступен Morphling.

Это далеко не все герои, которых стоит ждать на The International 2022. В последних патчах Valve также заметно усилили Nyx Assassin, которому снизили манакосты на некоторые скиллы. Также заметно подняли Tusk: теперь его способность Snowball наносит больше урона и дольше оглушает.

Вполне возможно, что на турнире можно будет увидеть и других героев, которые не попали под милость разработчиков, но всё ещё актуальны для текущей меты: такими могут стать Primal Beast, Sniper и Leshrac.