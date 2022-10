За ними точно стоит следить на The International 2022! Кто удивит на чемпионате мира

The International — это праздник Dota 2. На этих турнирах собираются лучшие игроки мира, которые пытаются доказать друг другу, кто из них достоин поднять Aegis of the Immortal над головой. А в качестве бонуса ещё и забрать крупный денежный выигрыш.

Турниры также запоминаются интересными новичками, которыми полна сцена «Доты». Например, на первом TI зрителей влюбил в себя Данил Dendi Ишутин из NAVI, позже такой «звёздочкой» оказался Саид SumaiL Хассан, игравший за Evil Geniuses. Далее был Роман Resolut1on Фоминок, выстреливший в Digital Chaos на The International 2016. Ну а вишенкой на торте в 2021 году стал Магомед Collapse Халилов со своим исполнением на Magnus и Mars.

15 октября начался групповой этап The International 2022, поэтому наша редакция составила список игроков, которые смогут удивить вас своей игрой.

Артём Yuragi Голубев (OG)

The International 2022 станет для Yuragi первым в карьере турниром этой серии. Можно сказать, что 21-летний керри начал свою киберспортивную карьеру только в конце 2021 года, когда перешел в OG, ведь раньше он играл исключительно в системе СНГ-клуба Team Unique.

Артем Yuragi Голубев Фото: ESL

Большой части комьюнити молодой игрок, скорее всего, запомнился не своей уверенной игрой и обширным пулом героев. А моментом, случившимся 11 октября на PGL Arlington Major 2022 в матче с PSG.LGD, когда в двух случаях Yuragi неправильно нажал Attribute Shift на Morphling, что привело к нелепым смертям и поражению.

Однако не стоит ставить крест на керри OG, ведь он неоднократно доказывал свою состоятельность и даже с первого захода выиграл мэйджор — ESL One Stockholm 2022. Именно Yuragi может стать ключевой фигурой, которая позволит OG дойти до решающей стадии на The International 2022.

Кристиан Pakazs Казанова (THUNDER)

Вы можете удивиться, но у Pakazs большая армия болельщиков из СНГ. Русскоговорящим поклонникам Dota 2 нравится фамилия киберспортсмена — Казанова. Она отсылает к одному из героев популярного отечественного сериала «Улицы разбитых фонарей».

Кристиан Pakazs Казанова Фото: Соцсети Кристиана Казановы

Отметим, что киберспортсмен запомнился ещё своими игровыми качествами. Pakazs на всех турнирах, в которых участвовал состав Thunder Awaken по Dota 2, показывал высокие результаты по добытому золоту и убийствам.

Скорее всего, перуанский игрок не сможет дойти до финальных этапов The International, ведь южноамериканская сцена только зарождается. Однако благодаря личному исполнению у Казановы есть все шансы перейти в более сильный коллектив в следующем сезоне.

Денис Larl Сигитов (BetBoom)

Талант Larl раскрылся ещё в составе VP.Prodigy, в которой он выполнял обязанности керри с мида. В BetBoom сильные стороны киберспортсмена также не забыли — на него играют, как на Майкла Джордана в «Чикаго Буллз». При этом у него в команде ещё есть Никита Daxak Кузьмин, в роли Скотти Пиппена.

Денис Larl Сигитов Фото: Соцсети Дениса Сигитова

Сильнейший герой в активе Larl — Sniper. На нём он отыграл большое количество матчей и отлично чувствует персонажа. Также молодой киберспортсмен, только пробившийся на про-сцену, филигранно исполняет на Storm Spirit и Queen of Pain.

BetBoom имеет все шансы выйти в плей-офф The International 2022 (несмотря на очень неудачный старт на групповом этапе), в котором коллектив способен удивить своих оппонентов, а главной звездой должен стать именно Larl. Правда, талант 20-летнего мидера трудно будет заметить из-за большого внимания к керри команды Daxak, который является более медийной личностью.

Эрин Yopaj Феррер (BOOM Esports)

Yopaj — еще один молодой игрок, который первый раз приехал на турнир серии The International. В 2021 году он уже пытался попасть в ряды лучших коллективов мира, но закончил квалификацию лишь на 5–6 месте.

Эрин Yopaj Феррер Фото: Valve

Однако скилл киберспортсмена был замечен сразу. Уже сейчас Yopaj считается одним из лучших мидеров региона Юго-Восточная Азия. К тому же коллектив BOOM Esports, в котором выступает Эрин, тренирует мировая легенда центрального коридора Чай Mushi Е Фун.

Вполне возможно, что на этом турнире азиатская команда сможет дойти до 9–12 места. Далее составу будет намного труднее, ведь в китайских и европейских коллективах играют более сильные исполнители. Об одном можно говорить точно — Yopaj выиграет большинство противостояний на миде.

Даниэл Ghost Чан (RNG)

Самый возрастной игрок нашего рейтинга — керри Royal Never Give Up Даниэл Ghost Чан. Киберспортсмену уже 24 года, но это его первое появление на The International. Почти всю карьеру малайский игрок провел в родном регионе, но последний год играет среди китайцев, вместе с которыми и достиг лучшего результата в своей карьере.

Даниэл Ghost Чан Фото: Соцсети Даниэла Чана

Комментаторы и аналитики нередко отмечают высококлассную игру уже не молодого керри. Правда, на плечи малайца редко ложится роль полноценного тащилы. Обычно команду ведет вперёд опытный мидер Лу Somnus Яо, который своей игрой затмевает остальных товарищей.

Эксперты котируют Royal Never Give Up ниже Team Aster и PSG.LGD, но в текущей форме коллектив вполне может достичь успехов, тем более Ghost и Somnus идеально восполняют слабые стороны друг друга.

Антон dyrachYO Шкредов (Gladiators)

В наш список попал ещё один керри, которому 21 год, а он ни разу не участвовал в The International. История DyrachYO напоминает путь к успеху керри OG Артема Yuragi Голубева. Он пробился на соревновательный уровень Dota 2 с командой не из своего региона и достиг прогресса в кратчайшие сроки.

Антон dyrachYO Шкредов Фото: Соцсети Антона Шкредова

В СНГ-регионе Антона считали нестабильным игроком, который часто мог проиграть матч своими неверными действиями.

Цитата экс-тренера Winstrike Тимура Ahilles Кульмухамбетова «У нас такой есть Антон Дурачьё. Это игрок, который лично решает, какая команда выиграет – либо вражеская, либо его. Поэтому Антон Дурачьё – это сила команды Winstrike, а иногда и слабость».

Однако под руководством авторитетного тренера Даниэля ImmortalFaith Мозы игровой талант DyrachYO раскрылся по-другому. Теперь киберспортсмена котируют как одного из лучших керри в Европе.

Иван Pure Москаленко, Даниэль Stormstormer Шоетзау и Владислав Kataomi Семёнов (Entity)

Не подумайте, мы специально объединили трёх игроков вместе, как минимум они представляют один и тот же клуб — Entity. Как максимум — до 2022 года ни один эксперт не мог предположить, что кто-то из этих киберспортсменов выстрелит по отдельности.

Pure запомнился всем тем, что нарисовал букву Z на мини-карте, играя за ростер Virtus.pro. Stormstormer ранее знали как игрока на 1–2 героях, а Kataomi вообще начал профессиональную карьеру только в 2019 году. Однако вместе игроки добились многого — всего за полгода они смогли обеспечить себе место на The International 2022. К тому же для каждого из них этот турнир станет дебютным.

Аналитики не верят, что Entity станет лучшим коллективом по Dota 2 в 2022 году, но отдают ему должное и причисляют к «тёмным лошадкам», которые способны удивить любого соперника.

Да, вы наверняка спросите: «А почему в этом топе нет Аммара ATF Ассафа, Божидара bzm Богданова, Гонзало Darkmago Эррера, Мирослава DOOM Бицана и других?». Ответ очень прост — мы считаем, что они более состоявшиеся игроки, которые демонстрировали высокий уровень до 2022 года.

Если в нашем топе не хватает кого-то из ваших любимчиков, то не стесняйтесь написать его никнейм в комментариях. Только просим, не указывайте игроков Team Spirit, а то это будет моветоном.