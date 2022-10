Первые в истории чемпионы The International. Где они сейчас?

Первый The International по Dota 2, прошедший в августе 2011 года в Кёльне, навсегда изменил лицо киберспорта. Былого размаха там ещё не было, но призовой фонд в $ 1,6 млн привлёк внимание многих.

О победе украинской организации NAVI писали даже традиционные СМИ, до этого не обозревающие матчи киберспортсменов. Говорили о триумфе украинского клуба и политики, и критикующие видеоигры люди.

Киберспортом заинтересовались и телевизионщики, а игроки того легендарного состава NAVI по Dota 2 навсегда вписали своё имя в историю, став примером для юных фанатов киберспорта. Что стало с лучшими игроками по Dota 2 тех лет и где они сейчас — давайте совершим небольшой экскурс в прошлое.

Данил Dendi Ишутин

Действующий игрок, основатель B8 Esports

Им восхвалялись, его любили, а потом критиковали и даже ненавидели. Именно этот человек продержался в NAVI дольше всех остальных, но не смог уйти красиво на пике своей карьеры, чем собрал возле себя немало хейта.

Игрок приобрёл популярность не только за счёт своего выступления на Пудже. Главное, что Dendi был хорош и как игрок, и как человек. Он был ближе всех к своим фанатам и выделялся открытостью и позитивным настроем. Даже когда всё было плохо, Даня не падал духом и не боялся шутить над собой.

Данил Dendi Ишутин Фото: Dot Esports

После победы на The International 2011 Dendi оставался верен NAVI вплоть до 2019 года, проведя за жёлто-чёрных в общей сложности 1560 официальных матчей. Его уровень падал на глазах, и после 2013 года это был уже не тот Даня, которого болельщики и фанаты NAVI так любили и возносили.

С тех чемпионских лет мета игры изменилась, появилось множество новых героев и скиллов, а Dendi так и не смог вернуть прежнего себя. 10 августа 2019 года контракт игрока с Natus Vincere был официально расторгнут. Ушла эпоха…

И началась новая. Даня просидел без дела полгода и в январе 2020 года основал свою собственную киберспортивную организацию B8 Esports. Анонс предвещал забавный ролик с забавными отсылками к прошлым героям и событиям.

Сам клуб пока ничего выдающегося добиться не смог, побив несколько антирекордов и сменив огромное число игроков. В июне 2022 года Dendi распустил очередной состав, но пообещал собрать новый, уже с умом и расстановкой. Наверное, стоило бы уже задуматься о действительно глобальных вещах, став для молодых игроков наставником и хорошим управленцем. А эти попытки что-то кому-то доказать НА МИДЕ выглядят уже несерьёзно.

Александр «ХВОСТ» Дашкевич

Аналитик и комментатор, не выступает с 2017 года

Бессменный керри «золотого состава» и главный герой мема про две рапиры большую часть своей карьеры провёл именно в NAVI, став с этой командой и чемпионом, и двукратным вице-чемпионом The International.

Александр «ХВОСТ» Дашкевич Фото: Соцсети Александра «ХВОСТ» Дашкевича

После 2013 года результаты команды пошли на спад, и в 2015 году жёлто-чёрные распустили состав. Покинул NAVI и ХВОСТ. Двухлетние скитания по различным командам особых успехов ему не принесли, и в июне 2017 года (после неудачных попыток собрать боеспособный состав в коллаборации с «Анжи») ХВОСТ принял решение оставить попытки вернуться на топ-уровень.

В роли аналитика Александр раскрылся с новой стороны. Обладая незаурядной харизмой и остроумием, отличным чувством юмора и весёлой внешностью, он идеально вписался в новую для себя роль.

Уже как-то сложно представить хоть один чемпионат мира по Dota 2 без его заразительного смеха и забавных историй. Вот и на The International 2022 зрители смогут как минимум услышать его голос, так как ХВОСТ будет комментировать матчи плей-офф.

Клемент Puppey Иванов

Действующий игрок, выступал на всех The International

Как оказалось, можно быть одновременно и крутым управленцем, и игроком, что и доказывает 32-летний эстонский ветеран Клемент Puppey Иванов, отбиравшийся на каждый чемпионат мира по Dota 2. Повторить путь легендарного капитана Team Secret не смог больше никто.

В составе NAVI Клемент отыграл три с половиной года, став за это время победителем The International 2011 и два раза остановившись (на The International 2012 и 2013) в шаге от титула. После неудачи на The International 2014 Клемент покинул украинский клуб и основал свой. Организация Team Secret оказалась удачным стартапом и расширилась до семи дисциплин.

Puppey (крайний справа) Фото: jaxon

Сам игрок пока не смог дотянуться до второго Аегиса, но добрался с Team Secret до бронзы на The International 2021, проиграв будущим победителям турнира Team Spirit.

Терпению Пуппея можно позавидовать: он играет на про-уровне (с учётом первой Dota) уже на протяжении 20 лет (!!!). И в своём недавнем интервью Клемент честно признавался, что порой пересиливает себя, чтобы играть дальше, так как уже и возраст не тот, и есть проблемы со здоровьем. Видимо, мечта поднять Аегис над головой ещё раз не даёт ему покоя.

Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов

Аналитик и комментатор, не выступает с 2014 года

Дмитрий Куприянов, которого все называют Лостом, был незаменимым винтиком в той команде, способным отыграть на любой позиции и вытащить то, что не тащилось. Его карьера началась в 2006-м, а её пик пришёлся как раз на NAVI. Однако лучше всего Лост ощущал себя в роли керри и оффлейнера.

LighTofHeaveN Фото: Valve

Дима отыграл за NAVI меньше трёх лет, перейдя в апреле 2013 года в Team Empire. Пробыл он там четыре месяца, после чего попробовал себя в Virtus.pro. На The International 2013 Лост поехал уже в качестве комментатора. Потом были двухлетний инактив и одна тщетная попытка вернуться на былой уровень в составе sQreen’s Squad. Впрочем, уже тогда Лост прекрасно ощущал себя в качестве таланта, передавая свои знания на месте комментатора и аналитика.

Нынче Лост занимается тем же самым, но приглашения на The International 2022 не получил. Ещё на The International 10 он был отстранён от всех эфиров из-за шутки про NAVI. Дима — прямолинейный человек, слова которого могут больно ударить по самолюбию и кого-то обидеть, но в этом его уникальность.

Иван ArtStyle Антонов

Тренер молодёжного состава NAVI, не выступает с 2017 года

Иван — прирождённый капитан. На протяжении всей своей карьеры он занимал ведущие роли в командах и отвечал за координацию игроков. Прививаемый им агрессивный и динамичный стиль стал визитной карточкой NAVI тех лет.

ArtStyle Фото: Dota 2 Fandom

Победив на The International 2011 вместе с NAVI, Иван ушёл в длительный инактив, после чего покинул расположение клуба. Поиграв за несколько небольших клубов, в апреле 2015 года он вернулся в стан жёлто-чёрных.

Он не выступает на про-сцене с 2017 года, но передаёт свои знания игрокам через тренировочный процесс. Он тренировал Virtus.pro, Winstrike, EXTREMUM и PuckChamp в разные годы, а сейчас возглавляет молодёжный состав NAVI.

***

Уровень конкуренции на The International 2011 был намного ниже, чем сейчас, да и сама игра сильно отличалась от нынешней. Но это не принижает заслуг того состава NAVI, который всегда будут помнить как первый состав, поднявший Аегис. Приятно возвращаться в прошлое и вспоминать то время, которое уже не вернуть. И приятно осознавать, что Dota 2 уже имеет свою богатую историю.